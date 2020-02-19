В среду, 19 февраля, состоится поединок 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» на домашнем стадионе «Этихад» примет лондонский «Вест Хэм».

Для украинских футбольных болельщиков это противостояние вызывает особый интерес, ведь за «горожан» выступает Александр Зинченко, а цвета «молотобойцев» защищает Андрей Ярмоленко. Однако, оба игрока сборной Украины предстоящий матч пропустят. Зинченко не сможет сыграть из-за дисквалификации, а Ярмоленко завершает восстановление от травмы. Вскоре он может вернуться на поле, но предстоящий матч пропустит.

Для «Манчестер Сити» год начался хуже не придумаешь. Недавно клуб на два года лишился права выступать в еврокубках. Кроме того, у «горожан» могут забрать чемпионство в сезоне-2013/14 и опустить в третий по силе дивизион Англии.

Если забыть о всех проблемах, связанных с несоблюдением правил финансового фэйр-плей, то команда Пепа Гвардиолы ведет борьбу с «Лестером» за серебряные медали. После 25 туров у «Манчестер Сити» 51 очко, «Лестер» набрал всего на один балл меньше.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» стартует на следующей наделе, за выход в четвертьфинал придется сразиться с мадридским «Реалом». В нынешних реалиях « Сити» принципиально важно будет выиграть этот трофей, так что вполне возможно, что все мысли тренера и игроков связанны с матчем в Мадриде.

Что касается «Вест Хэма», то «молотобойцы» в последних 5 турах набрали всего 2 балла. После 25 туров команда Дэвида Мойеса находится в зоне вылета и, хоть от спасительного 17-го места отделяет всего 1 очко, все идет к тому, что до конца сезона команде предстоит битва за выживание.

Ориентировочные составы:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Уокер, Де Брюйне, Родриго, Сильва, Жезус, Агуэро, Марез.

«Вест Хэм»: Фабиански – Крессуэлл, Обонья, Диоп, Фредерикс, Снодграсс, Нобл, Райс, Соучек, Боуэн, Антонио.

19 февраля, среда