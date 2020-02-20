В перенесенном поединке 26-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Манчестер Сити» — «Вест Хэм» — 2:0
Голы: Эрнандес, 29, де Брюйне, 62
Лучшие моменты матча Ман Сити - Вест Хэм Юнайтед
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Ман Сити).
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Источник — ФК Манчестер Сити
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