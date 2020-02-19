ВИДЕО. Де Брюйне удвоил перевес Ман Сити в счете над Вест Хэмом

В среду, 19 февраля, проходит матч 26-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» принимает «Вест Хэм».

Второй гол в матче забили хозяева поля на 62 минуте. Кевин Де Брюйне отправил мяч в ворота соперника после паса Бернарду Силвы.

В этом сезоне Премьер-лиги Кевин Де Брюйне приложил руку уже к 24 голам (8 забитых мячей и 16 голевых передач), что на 3 больше, чем у ближайшего преследователя (Джейми Варди, 17 голов + 4 ассиста).