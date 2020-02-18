Официальная дата боя Ломаченко и Лопеса, Бутко перешел в Лех

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 17-е февраля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Бой за 4 титула Ломаченко - Лопес состоится в мае. Ломаченко подерется с Тео Лопесом.

2. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил Бутко в Лех. Защитник продолжит карьеру в Польше.

3. Дубай. Стали известны первые соперницы Свитолиной и Ястремской. Украинки сыграют в основной сетке турнира WTA Premier.

4. ЦИФРА ДНЯ. У ФБУ бюджет больше, чем у Союза биатлонистов России. Владимир Брынзак откровенно пообщался с Матч ТВ.

5. Гвардиола пообещал игрокам остаться в Манчестер Сити. Тренер не хочет уходить в сложной ситуации.

6. ЧМ-2020 по биатлону. Хватит ли Пидручному очков для отбора в масс-старт? Денис Шаховец анализирует шансы украинских биатлонистов выступить в заключительной дисциплине.

7. ВИДЕО. Зинченко на тренировке Ман Сити показал Марезу, кто тут главный. Видео Sport.ua: украинец ничем не уступает своему техничному одноклубнику.

8. Прощай, Гарри Грегг: скромный Герой Мюнхена, ставший легендой еще при жизни. О футболисте и человеке, чье имя надолго будет образцом невероятного мужества…

9. Без Пидгрушной. Стал известен состав сборной Украины на индивиуальную гонку. Елену Пидгрушную решили поберечь.

10. 4-е место в медальном зачете! На ЧЕ-2020 по борьбе Украина взяла 13 медалей. Украинцы в Риме завоевали 2 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых наград.