ВИДЕО. Зинченко на тренировке МанСити показал Марезу, кто тут главный

Украинский футболист Александр Зинченко во время тренировки «Манчестер Сити» показал, что ничем не уступает своему техничному одноклубнику Рияду Марезу.
Футболисты устроили небольшую дуэль с перепасовкой навесными передачами. Битва длилась меньше минуты, и первым сдался как раз Рияд Марез, чему Александр очень обрадовался.
Смотрите видео от Sport.ua: Зинченко на тренировке показал Марезу, кто тут главный
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Источник — Sport.ua
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