Гвардиола пообещал игрокам остаться в Манчестер Сити

Британские СМИ дружно утверждают, что тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не собирается уходить из команды после жесткого наказания от УЕФА в виде двухлетнего запрета на участие в еврокубках.

До новости о наказании была информация про возможный уход Гвардиолы по итогам сезона, но теперь авторитетные источники BBC и Sky Sports сообщают, что на экстренной встрече с игроками наставник пообещал не уходить будущим летом, несмотря на отсутствие Лиги чемпионов.

Это же на встрече пообещал хавбек Рахим Стерлинг, к которому приценивается «Реал».

При этом не исключено, что клуб по итогам апелляции в Спортивный арбитражный суд все же восстановит свое право играть в еврокубках.

Контракт Гвардиолы истекает через полтора года.