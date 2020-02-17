Гвардиола пообещал игрокам остаться в Манчестер Сити

Британские СМИ дружно утверждают, что тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не собирается уходить из команды после жесткого наказания от УЕФА в виде двухлетнего запрета на участие в еврокубках.
До новости о наказании была информация про возможный уход Гвардиолы по итогам сезона, но теперь авторитетные источники BBC и Sky Sports сообщают, что на экстренной встрече с игроками наставник пообещал не уходить будущим летом, несмотря на отсутствие Лиги чемпионов.
Это же на встрече пообещал хавбек Рахим Стерлинг, к которому приценивается «Реал».
При этом не исключено, что клуб по итогам апелляции в Спортивный арбитражный суд все же восстановит свое право играть в еврокубках.
Контракт Гвардиолы истекает через полтора года.
Источник — Sky Sports
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