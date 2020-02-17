Гвардиола пообещал игрокам остаться в Манчестер Сити

Тренер не хочет уходить в сложной ситуации

  • 17.02.2020 14:53
  • 1481 просмотр
  • 1 комментарий
Гвардиола пообещал игрокам остаться в Манчестер Сити
© Skysports.com

Британские СМИ дружно утверждают, что тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не собирается уходить из команды после жесткого наказания от УЕФА в виде двухлетнего запрета на участие в еврокубках.

До новости о наказании была информация про возможный уход Гвардиолы по итогам сезона, но теперь авторитетные источники BBC и Sky Sports сообщают, что на экстренной встрече с игроками наставник пообещал не уходить будущим летом, несмотря на отсутствие Лиги чемпионов.

Это же на встрече пообещал хавбек Рахим Стерлинг, к которому приценивается «Реал».

При этом не исключено, что клуб по итогам апелляции в Спортивный арбитражный суд все же восстановит свое право играть в еврокубках.

Контракт Гвардиолы истекает через полтора года.

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Источник — Sky Sports

(7 голосов)

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Комментарии
    Павел П
      Павел П, 17.02.2020 15:10
    +1
    игроки в шоке
    Ссылка
    Павел П
      Павел П, 17.02.2020 15:10
    +1
    игроки в шоке
    Ссылка
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