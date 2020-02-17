Дубай. Стали известны первые соперницы Свитолиной и Ястремской

Украинки сыграют в основной сетке турнира WTA Premier

  • 17.02.2020 13:55
  • 2193 просмотра
  • 9 комментариев
Дубай. Стали известны первые соперницы Свитолиной и Ястремской
© WTA Thailand Open. Элина Свитолина

Стали известны первые соперницы украинских теннисисток Элины Свитолиной и Даяны Ястремской в рамках первого круга хардового турнира серии Премьер в Дубае.

Свитолина сыграет против американки Дженнифер Брэйди (№52). В 2016 году теннисистки провели единственный матч на турнире в Монреале, в котором победу одержала украинка.

Ястремская на старте турнира встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой (№39), которая выиграла обе предыдущих встречи с Даяной: в 2016 и 2019 годах.

Напомним, в обновленном рейтинге WTA Свитолина потеряла две позиции, а Ястремская сохранила свое место.

Ранее сообщалось, что сестры Киченок во втором круге парного разряда сыграют с Кудерметовой и Дуань Инъин.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Sauron
    online
      Sauron, 17.02.2020 15:12
    -1
    Віталій Дубенський, 17.02.2020 14:40
    Українки за винятком сестер-парниць завтра почнуть.
    Да, уже появился матч на livescore.com, правда пока все игры на 9:00AM
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 17.02.2020 15:00
    +2
    Будем надеяться что в Ястремской все получится...со Свитолиной уже все ясно, второй Штеффи Граф она не будет.
    Ссылка
    Віталій Дубенський
      Віталій Дубенський, 17.02.2020 14:40
    -1
    Sauron, 17.02.2020 14:08
    А когда будут матчи?
    Я думал сегодня начинают.
    Українки за винятком сестер-парниць завтра почнуть.
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 17.02.2020 14:23
    +4
    Світоліній з будь-якою суперницею з першої сотні буде важко у теперішньому її стані, а от в Ястремської нарешті появився шанс виграти в Кудерметової
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 17.02.2020 14:13
    -6
    Со Свитолиной понятно - у неё кризис! Если она проиграл 84 ракетке мира из Японии по всем статьям, и безобразно сыграла с эстонкой в матче сборных, то с американкой №52 в рейтинге Алине ловить нечего. Свитолина очень тяжёлая в движении, как-будто к её ногам подвязали килограммовые гири. В матче с Дженнифер Брэйди у неё задача будет одна: не проиграть сеты с нолём, а хотя бы взять пару геймов.... Я уже писала: вероятней всего Алине уже пора играть в домино...
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 17.02.2020 14:08
    -3
    А когда будут матчи?
    Я думал сегодня начинают.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 17.02.2020 14:04
    -4
    axylinam, 17.02.2020 13:57
    В принципе проходимые соперницы попались и Ястремская и Свитолина должны проходить дальше
    Ну Свитолина по умолчанию ... а чем Вы руководствуетесь по Даяне ? Она 2 из двух проиграла сопернице, последний раз не так давно. Что поменялось что "должна" ?
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 17.02.2020 13:57
    -3
    Ох і важко буде,особливо Даяні
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 17.02.2020 13:57
    -1
    В принципе проходимые соперницы попались и Ястремская и Свитолина должны проходить дальше
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 17.02.2020 14:23
    +4
    Світоліній з будь-якою суперницею з першої сотні буде важко у теперішньому її стані, а от в Ястремської нарешті появився шанс виграти в Кудерметової
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 17.02.2020 15:00
    +2
    Будем надеяться что в Ястремской все получится...со Свитолиной уже все ясно, второй Штеффи Граф она не будет.
    Ссылка
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