Дубай. Стали известны первые соперницы Свитолиной и Ястремской

Стали известны первые соперницы украинских теннисисток Элины Свитолиной и Даяны Ястремской в рамках первого круга хардового турнира серии Премьер в Дубае.

Свитолина сыграет против американки Дженнифер Брэйди (№52). В 2016 году теннисистки провели единственный матч на турнире в Монреале, в котором победу одержала украинка.

Ястремская на старте турнира встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой (№39), которая выиграла обе предыдущих встречи с Даяной: в 2016 и 2019 годах.

Напомним, в обновленном рейтинге WTA Свитолина потеряла две позиции, а Ястремская сохранила свое место.

Ранее сообщалось, что сестры Киченок во втором круге парного разряда сыграют с Кудерметовой и Дуань Инъин.