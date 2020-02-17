Рейтинг WTA. Свитолина потеряла две позиции, Ястремская сохранила место

В обновленном рейтинге WTA украинка Элина Свитолина опустилась на шестое место.
Это стало следствием относительно раннего вылета украинки на турнире международной серии в Хуахине. Напомним, Элина была остановлена в четвертьфинале. Украинку потеснили Белинда Бенчич и Бьянка Андрееску. Других изменений в топ-10 не произошло.
Топ-10 рейтинга WTA
Среди других украинок на три места поднялась Леся Цуренко. Катерина Козлова, Катарина Завацкая и Ангелина Калинина потеряли по несколько позиций.
Украинки в рейтинге WTA
Источник — Sport.ua
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1. США 11 372
2. Чехія 11 287 (+101)
3. Австралія 10 064 (+9)
4. Румунія 7 410 (-250)
5. Україна 7 152 (-125)
6. Швейцарія 6 293 (+45)
7.(+1) Нідерланди 5 500 (+394)
8.( -1) Канада 5 194
9. Японія 5 187 (+97)
10. Хорватія 4 768
11.(+1) Росія 4 664 (+125)
12.( -1) Китай 4 648 (+60)
13.(+3) Казахстан 4 571 (+275)
14. Білорусь 4 448
15.( -2) Німеччина 4 346 (-184)
16.( -1) Іспанія 4 288 (-54)
17.(+1) Великобр-я 4 020
18.( -1) Бельгія 3 885 (-385)
19. Франція 3 582 (+43)
20. Польща 3 130 (+306)
.
.
Сума рейтингів ТОП-10 тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
1. США 21 091
2. Чехія 18 288 (-111)
3. Австралія 13 038 (+43)
4. Румунія 10 867 (-58)
5. Росія 10 302 (+135)
6. Україна 9 653 (-97)
7. Китай 8 739 (+145)
8. Швейцарія 8 339 (+243)
9. Німеччина 7 777 (-162)
10. Японія 7 330 (+130)
11. Іспанія 7 118 (-35)
12.(+2) Нідерланди 6 738 (+395)
13. Франція 6 637 (+159)
14.( -2) Бельгія 6 203 (-414)
15. Канада 6 034 (+50)
16. Хорватія 5 557 (+5)
17.(+1) Білорусь 5 422 (+142)
18.( -1) Великобр-я 5 407 (-9)
19. Казахстан 4 917 (+277)
20. Польща 4 226 (+312)
.
.
Сума рейтингів ВСІХ тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
1. США 39 152 (+293)
2. Чехія 19 926 (-181)
3. Росія 17 441 (+290)
4. Австралія 15 509 (+144)
5. Румунія 12 974 (+8)
6. Китай 12 111 (+191)
7. Японія 10 616 (+132)
8. Україна 10 239 (-98)
9. Німеччина 9 524 (-169)
10. Франція 9 277 (+124)
11. Швейцарія 8 832 (+233)
12. Іспанія 8 571 (-1)
13.(+1) Нідерланди 6 952 (+421)
14.(+1) Великобр-я 6 472 (-22)
15.( -2) Бельгія 6 371 (-432)
16. Канада 6 133 (+51)
17. Італія 5 756 (+20)
18. Хорватія 5 557 (+5)
19. Білорусь 5 509 (+142)
20. Казахстан 4 917 (+277)
.
.
Кількість тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
1. США 114
2. Росія 78
3. Японія 62
4. Франція 55
5. Китай 47
6. Італія 43 (-1)
7. Німеччина 35 (-1)
7.(+1) Іспанія 35 (+1)
9.(+1) Чехія 34 (+2)
10.( -1) Австралія 33
11.( -1) Румунія 32
12. Великобр-я 26 (-1)
13. Швейцарія 24 (-1)
14. Україна 19
15.(+1) Нідерланди 17 (+2)
16. Сербія 16 (+1)
17.( -1) Бельгія 15
17.( -1) Білорусь 15
17.( -2) Словенія 15 (-1)
20. Канада 14
.
.
Середній рейтинг всіх тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
1. Пуерто-Ріко 750
2.(+1) Казахстан 702 (+39,57)
3.( -1) Естонія 657 (-13,5)
4.(+1) Туніс 602
5.( -1) Чехія 586 (-42,28)
6. Латвія 569 (-10,8)
7. Хорватія 556 (+0,5)
8. Україна 539 (-5,16)
9. Греція 505 (+26,4)
10. Австралія 470 (+4,36)
11.(+2) Канада 438 (+3,64)
12.( -1) Бельгія 425 (-28,8)
13.( -1) Нідерланди 409 (-26,46)
14. Румунія 405 (+0,25)
15. Чорногорія 389
16.(+1) Швейцарія 368 (+24,04)
17.( -1) Білорусь 367 (+9,47)
18. США 343 (+2,57)
19.(+2) Польща 330 (+44,9)
20.( -1) Люксембург 326
.
(в дужках зміни порівняно з рейтингами 2020-02-10).
1. США 11 372
2. Чехія 11 287 (+101)
3. Австралія 10 064 (+9)
4. Румунія 7 410 (-250)
5. Україна 7 152 (-125)
6. Швейцарія 6 293 (+45)
7.(+1) Нідерланди 5 500 (+394)
8.( -1) Канада 5 194
9. Японія 5 187 (+97)
10. Хорватія 4 768
11.(+1) Росія 4 664 (+125)
12.( -1) Китай 4 648 (+60)
13.(+3) Казахстан 4 571 (+275)
14. Білорусь 4 448
15.( -2) Німеччина 4 346 (-184)
16.( -1) Іспанія 4 288 (-54)
17.(+1) Великобр-я 4 020
18.( -1) Бельгія 3 885 (-385)
19. Франція 3 582 (+43)
20. Польща 3 130 (+306)
.
.
Сума рейтингів ТОП-10 тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
1. США 21 091
2. Чехія 18 288 (-111)
3. Австралія 13 038 (+43)
4. Румунія 10 867 (-58)
5. Росія 10 302 (+135)
6. Україна 9 653 (-97)
7. Китай 8 739 (+145)
8. Швейцарія 8 339 (+243)
9. Німеччина 7 777 (-162)
10. Японія 7 330 (+130)
11. Іспанія 7 118 (-35)
12.(+2) Нідерланди 6 738 (+395)
13. Франція 6 637 (+159)
14.( -2) Бельгія 6 203 (-414)
15. Канада 6 034 (+50)
16. Хорватія 5 557 (+5)
17.(+1) Білорусь 5 422 (+142)
18.( -1) Великобр-я 5 407 (-9)
19. Казахстан 4 917 (+277)
20. Польща 4 226 (+312)
.
.
Сума рейтингів ВСІХ тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
1. США 39 152 (+293)
2. Чехія 19 926 (-181)
3. Росія 17 441 (+290)
4. Австралія 15 509 (+144)
5. Румунія 12 974 (+8)
6. Китай 12 111 (+191)
7. Японія 10 616 (+132)
8. Україна 10 239 (-98)
9. Німеччина 9 524 (-169)
10. Франція 9 277 (+124)
11. Швейцарія 8 832 (+233)
12. Іспанія 8 571 (-1)
13.(+1) Нідерланди 6 952 (+421)
14.(+1) Великобр-я 6 472 (-22)
15.( -2) Бельгія 6 371 (-432)
16. Канада 6 133 (+51)
17. Італія 5 756 (+20)
18. Хорватія 5 557 (+5)
19. Білорусь 5 509 (+142)
20. Казахстан 4 917 (+277)
.
.
Кількість тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
1. США 114
2. Росія 78
3. Японія 62
4. Франція 55
5. Китай 47
6. Італія 43 (-1)
7. Німеччина 35 (-1)
7.(+1) Іспанія 35 (+1)
9.(+1) Чехія 34 (+2)
10.( -1) Австралія 33
11.( -1) Румунія 32
12. Великобр-я 26 (-1)
13. Швейцарія 24 (-1)
14. Україна 19
15.(+1) Нідерланди 17 (+2)
16. Сербія 16 (+1)
17.( -1) Бельгія 15
17.( -1) Білорусь 15
17.( -2) Словенія 15 (-1)
20. Канада 14
.
.
Середній рейтинг всіх тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
1. Пуерто-Ріко 750
2.(+1) Казахстан 702 (+39,57)
3.( -1) Естонія 657 (-13,5)
4.(+1) Туніс 602
5.( -1) Чехія 586 (-42,28)
6. Латвія 569 (-10,8)
7. Хорватія 556 (+0,5)
8. Україна 539 (-5,16)
9. Греція 505 (+26,4)
10. Австралія 470 (+4,36)
11.(+2) Канада 438 (+3,64)
12.( -1) Бельгія 425 (-28,8)
13.( -1) Нідерланди 409 (-26,46)
14. Румунія 405 (+0,25)
15. Чорногорія 389
16.(+1) Швейцарія 368 (+24,04)
17.( -1) Білорусь 367 (+9,47)
18. США 343 (+2,57)
19.(+2) Польща 330 (+44,9)
20.( -1) Люксембург 326
.
(в дужках зміни порівняно з рейтингами 2020-02-10).
1. США 11 372
2. Чехія 11 287 (+101)
3. Австралія 10 064 (+9)
4. Румунія 7 410 (-250)
5. Україна 7 152 (-125)
6. Швейцарія 6 293 (+45)
7.(+1) Нідерланди 5 500 (+394)
8.( -1) Канада 5 194
9. Японія 5 187 (+97)
10. Хорватія 4 768
11.(+1) Росія 4 664 (+125)
12.( -1) Китай 4 648 (+60)
13.(+3) Казахстан 4 571 (+275)
14. Білорусь 4 448
15.( -2) Німеччина 4 346 (-184)
16.( -1) Іспанія 4 288 (-54)
17.(+1) Великобр-я 4 020
18.( -1) Бельгія 3 885 (-385)
19. Франція 3 582 (+43)
20. Польща 3 130 (+306)
.
.
Сума рейтингів ТОП-10 тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
1. США 21 091
2. Чехія 18 288 (-111)
3. Австралія 13 038 (+43)
4. Румунія 10 867 (-58)
5. Росія 10 302 (+135)
6. Україна 9 653 (-97)
7. Китай 8 739 (+145)
8. Швейцарія 8 339 (+243)
9. Німеччина 7 777 (-162)
10. Японія 7 330 (+130)
11. Іспанія 7 118 (-35)
12.(+2) Нідерланди 6 738 (+395)
13. Франція 6 637 (+159)
14.( -2) Бельгія 6 203 (-414)
15. Канада 6 034 (+50)
16. Хорватія 5 557 (+5)
17.(+1) Білорусь 5 422 (+142)
18.( -1) Великобр-я 5 407 (-9)
19. Казахстан 4 917 (+277)
20. Польща 4 226 (+312)
.
.
Сума рейтингів ВСІХ тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
1. США 39 152 (+293)
2. Чехія 19 926 (-181)
3. Росія 17 441 (+290)
4. Австралія 15 509 (+144)
5. Румунія 12 974 (+8)
6. Китай 12 111 (+191)
7. Японія 10 616 (+132)
8. Україна 10 239 (-98)
9. Німеччина 9 524 (-169)
10. Франція 9 277 (+124)
11. Швейцарія 8 832 (+233)
12. Іспанія 8 571 (-1)
13.(+1) Нідерланди 6 952 (+421)
14.(+1) Великобр-я 6 472 (-22)
15.( -2) Бельгія 6 371 (-432)
16. Канада 6 133 (+51)
17. Італія 5 756 (+20)
18. Хорватія 5 557 (+5)
19. Білорусь 5 509 (+142)
20. Казахстан 4 917 (+277)
.
.
Кількість тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
1. США 114
2. Росія 78
3. Японія 62
4. Франція 55
5. Китай 47
6. Італія 43 (-1)
7. Німеччина 35 (-1)
7.(+1) Іспанія 35 (+1)
9.(+1) Чехія 34 (+2)
10.( -1) Австралія 33
11.( -1) Румунія 32
12. Великобр-я 26 (-1)
13. Швейцарія 24 (-1)
14. Україна 19
15.(+1) Нідерланди 17 (+2)
16. Сербія 16 (+1)
17.( -1) Бельгія 15
17.( -1) Білорусь 15
17.( -2) Словенія 15 (-1)
20. Канада 14
.
.
Середній рейтинг всіх тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
1. Пуерто-Ріко 750
2.(+1) Казахстан 702 (+39,57)
3.( -1) Естонія 657 (-13,5)
4.(+1) Туніс 602
5.( -1) Чехія 586 (-42,28)
6. Латвія 569 (-10,8)
7. Хорватія 556 (+0,5)
8. Україна 539 (-5,16)
9. Греція 505 (+26,4)
10. Австралія 470 (+4,36)
11.(+2) Канада 438 (+3,64)
12.( -1) Бельгія 425 (-28,8)
13.( -1) Нідерланди 409 (-26,46)
14. Румунія 405 (+0,25)
15. Чорногорія 389
16.(+1) Швейцарія 368 (+24,04)
17.( -1) Білорусь 367 (+9,47)
18. США 343 (+2,57)
19.(+2) Польща 330 (+44,9)
20.( -1) Люксембург 326
.
(в дужках зміни порівняно з рейтингами 2020-02-10).
1. США 11 372
2. Чехія 11 287 (+101)
3. Австралія 10 064 (+9)
4. Румунія 7 410 (-250)
5. Україна 7 152 (-125)
6. Швейцарія 6 293 (+45)
7.(+1) Нідерланди 5 500 (+394)
8.( -1) Канада 5 194
9. Японія 5 187 (+97)
10. Хорватія 4 768
11.(+1) Росія 4 664 (+125)
12.( -1) Китай 4 648 (+60)
13.(+3) Казахстан 4 571 (+275)
14. Білорусь 4 448
15.( -2) Німеччина 4 346 (-184)
16.( -1) Іспанія 4 288 (-54)
17.(+1) Великобр-я 4 020
18.( -1) Бельгія 3 885 (-385)
19. Франція 3 582 (+43)
20. Польща 3 130 (+306)
.
.
Сума рейтингів ТОП-10 тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
1. США 21 091
2. Чехія 18 288 (-111)
3. Австралія 13 038 (+43)
4. Румунія 10 867 (-58)
5. Росія 10 302 (+135)
6. Україна 9 653 (-97)
7. Китай 8 739 (+145)
8. Швейцарія 8 339 (+243)
9. Німеччина 7 777 (-162)
10. Японія 7 330 (+130)
11. Іспанія 7 118 (-35)
12.(+2) Нідерланди 6 738 (+395)
13. Франція 6 637 (+159)
14.( -2) Бельгія 6 203 (-414)
15. Канада 6 034 (+50)
16. Хорватія 5 557 (+5)
17.(+1) Білорусь 5 422 (+142)
18.( -1) Великобр-я 5 407 (-9)
19. Казахстан 4 917 (+277)
20. Польща 4 226 (+312)
.
.
Сума рейтингів ВСІХ тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
1. США 39 152 (+293)
2. Чехія 19 926 (-181)
3. Росія 17 441 (+290)
4. Австралія 15 509 (+144)
5. Румунія 12 974 (+8)
6. Китай 12 111 (+191)
7. Японія 10 616 (+132)
8. Україна 10 239 (-98)
9. Німеччина 9 524 (-169)
10. Франція 9 277 (+124)
11. Швейцарія 8 832 (+233)
12. Іспанія 8 571 (-1)
13.(+1) Нідерланди 6 952 (+421)
14.(+1) Великобр-я 6 472 (-22)
15.( -2) Бельгія 6 371 (-432)
16. Канада 6 133 (+51)
17. Італія 5 756 (+20)
18. Хорватія 5 557 (+5)
19. Білорусь 5 509 (+142)
20. Казахстан 4 917 (+277)
.
.
Кількість тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
1. США 114
2. Росія 78
3. Японія 62
4. Франція 55
5. Китай 47
6. Італія 43 (-1)
7. Німеччина 35 (-1)
7.(+1) Іспанія 35 (+1)
9.(+1) Чехія 34 (+2)
10.( -1) Австралія 33
11.( -1) Румунія 32
12. Великобр-я 26 (-1)
13. Швейцарія 24 (-1)
14. Україна 19
15.(+1) Нідерланди 17 (+2)
16. Сербія 16 (+1)
17.( -1) Бельгія 15
17.( -1) Білорусь 15
17.( -2) Словенія 15 (-1)
20. Канада 14
.
.
Середній рейтинг всіх тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
1. Пуерто-Ріко 750
2.(+1) Казахстан 702 (+39,57)
3.( -1) Естонія 657 (-13,5)
4.(+1) Туніс 602
5.( -1) Чехія 586 (-42,28)
6. Латвія 569 (-10,8)
7. Хорватія 556 (+0,5)
8. Україна 539 (-5,16)
9. Греція 505 (+26,4)
10. Австралія 470 (+4,36)
11.(+2) Канада 438 (+3,64)
12.( -1) Бельгія 425 (-28,8)
13.( -1) Нідерланди 409 (-26,46)
14. Румунія 405 (+0,25)
15. Чорногорія 389
16.(+1) Швейцарія 368 (+24,04)
17.( -1) Білорусь 367 (+9,47)
18. США 343 (+2,57)
19.(+2) Польща 330 (+44,9)
20.( -1) Люксембург 326
.
(в дужках зміни порівняно з рейтингами 2020-02-10).
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