Рейтинг WTA. Свитолина потеряла две позиции, Ястремская сохранила место

В обновленном рейтинге WTA украинка Элина Свитолина опустилась на шестое место.

Это стало следствием относительно раннего вылета украинки на турнире международной серии в Хуахине. Напомним, Элина была остановлена в четвертьфинале. Украинку потеснили Белинда Бенчич и Бьянка Андрееску. Других изменений в топ-10 не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA

Среди других украинок на три места поднялась Леся Цуренко. Катерина Козлова, Катарина Завацкая и Ангелина Калинина потеряли по несколько позиций.

Украинки в рейтинге WTA