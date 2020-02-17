Рейтинг WTA. Свитолина потеряла две позиции, Ястремская сохранила место

Первую ракетку Украины обошли Белинда Бенчич и Бьянка Андрееску

  • 17.02.2020 09:58
  • 755 просмотров
  • 2 комментария
Рейтинг WTA. Свитолина потеряла две позиции, Ястремская сохранила место
© Twitter. Элина Свитолина

В обновленном рейтинге WTA украинка Элина Свитолина опустилась на шестое место.

Это стало следствием относительно раннего вылета украинки на турнире международной серии в Хуахине. Напомним, Элина была остановлена в четвертьфинале. Украинку потеснили Белинда Бенчич и Бьянка Андрееску. Других изменений в топ-10 не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA

Среди других украинок на три места поднялась Леся Цуренко. Катерина Козлова, Катарина Завацкая и Ангелина Калинина потеряли по несколько позиций.

Украинки в рейтинге WTA

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Источник — Sport.ua

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    Persian
      Persian, 17.02.2020 10:34
    0
    никовіліст, 17.02.2020 10:12
    Сума рейтингів ТОП-3 тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
      1.        США           11 372
      2.        Чехія          11 287 (+101)
      3.        Австралія   10 064 (+9)
      4.        Румунія        7 410 (-250)
      5.        Україна        7 152 (-125)
      6.        Швейцарія    6 293 (+45)
      7.(+1) Нідерланди   5 500 (+394)
      8.( -1) Канада         5 194
      9.        Японія          5 187 (+97)
    10.        Хорватія       4 768
    11.(+1) Росія            4 664 (+125)
    12.( -1) Китай           4 648 (+60)
    13.(+3) Казахстан     4 571 (+275)
    14.        Білорусь       4 448
    15.( -2) Німеччина    4 346 (-184)
    16.( -1) Іспанія         4 288 (-54)
    17.(+1) Великобр-я   4 020
    18.( -1) Бельгія         3 885 (-385)
    19.        Франція        3 582 (+43)
    20.        Польща        3 130 (+306)
    .
    .
    Сума рейтингів ТОП-10 тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
      1.        США           21 091
      2.        Чехія          18 288 (-111)
      3.        Австралія   13 038 (+43)
      4.        Румунія      10 867 (-58)
      5.        Росія          10 302 (+135)
      6.        Україна        9 653 (-97)
      7.        Китай           8 739 (+145)
      8.        Швейцарія    8 339 (+243)
      9.        Німеччина    7 777 (-162)
    10.        Японія          7 330 (+130)
    11.        Іспанія         7 118 (-35)
    12.(+2) Нідерланди   6 738 (+395)
    13.        Франція        6 637 (+159)
    14.( -2) Бельгія         6 203 (-414)
    15.        Канада         6 034 (+50)
    16.        Хорватія       5 557 (+5)
    17.(+1) Білорусь       5 422 (+142)
    18.( -1) Великобр-я   5 407 (-9)
    19.        Казахстан     4 917 (+277)
    20.        Польща        4 226 (+312)
    .
    .
    Сума рейтингів ВСІХ тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
      1.        США           39 152 (+293)
      2.        Чехія          19 926 (-181)
      3.        Росія          17 441 (+290)
      4.        Австралія   15 509 (+144)
      5.        Румунія      12 974 (+8)
      6.        Китай         12 111 (+191)
      7.        Японія        10 616 (+132)
      8.        Україна      10 239 (-98)
      9.        Німеччина    9 524 (-169)
    10.        Франція        9 277 (+124)
    11.        Швейцарія    8 832 (+233)
    12.        Іспанія         8 571 (-1)
    13.(+1) Нідерланди   6 952 (+421)
    14.(+1) Великобр-я   6 472 (-22)
    15.( -2) Бельгія         6 371 (-432)
    16.        Канада         6 133 (+51)
    17.        Італія           5 756 (+20)
    18.        Хорватія       5 557 (+5)
    19.        Білорусь       5 509 (+142)
    20.        Казахстан     4 917 (+277)
    .
    .
    Кількість тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
      1.        США             114
      2.        Росія            78
      3.        Японія          62
      4.        Франція        55
      5.        Китай           47
      6.        Італія           43 (-1)
      7.        Німеччина    35 (-1)
      7.(+1) Іспанія         35 (+1)
      9.(+1) Чехія            34 (+2)
    10.( -1) Австралія     33
    11.( -1) Румунія        32
    12.        Великобр-я   26 (-1)
    13.        Швейцарія    24 (-1)
    14.        Україна        19
    15.(+1) Нідерланди   17 (+2)
    16.        Сербія          16 (+1)
    17.( -1) Бельгія         15
    17.( -1) Білорусь       15
    17.( -2) Словенія      15 (-1)
    20.        Канада         14
    .
    .
    Середній рейтинг всіх тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
      1.        Пуерто-Ріко   750
      2.(+1) Казахстан     702 (+39,57)
      3.( -1) Естонія         657 (-13,5)
      4.(+1) Туніс            602
      5.( -1) Чехія            586 (-42,28)
      6.        Латвія          569 (-10,8)
      7.        Хорватія       556 (+0,5)
      8.        Україна        539 (-5,16)
      9.        Греція          505 (+26,4)
    10.        Австралія     470 (+4,36)
    11.(+2) Канада         438 (+3,64)
    12.( -1) Бельгія         425 (-28,8)
    13.( -1) Нідерланди   409 (-26,46)
    14.        Румунія        405 (+0,25)
    15.        Чорногорія   389
    16.(+1) Швейцарія    368 (+24,04)
    17.( -1) Білорусь       367 (+9,47)
    18.        США             343 (+2,57)
    19.(+2) Польща        330 (+44,9)
    20.( -1) Люксембург   326
    .
    (в дужках зміни порівняно з рейтингами 2020-02-10).
    А в итоге постоянное барахтанье сборной в евро-африканской зоне
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 17.02.2020 10:12
    0
    Сума рейтингів ТОП-3 тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
      1.        США           11 372
      2.        Чехія          11 287 (+101)
      3.        Австралія   10 064 (+9)
      4.        Румунія        7 410 (-250)
      5.        Україна        7 152 (-125)
      6.        Швейцарія    6 293 (+45)
      7.(+1) Нідерланди   5 500 (+394)
      8.( -1) Канада         5 194
      9.        Японія          5 187 (+97)
    10.        Хорватія       4 768
    11.(+1) Росія            4 664 (+125)
    12.( -1) Китай           4 648 (+60)
    13.(+3) Казахстан     4 571 (+275)
    14.        Білорусь       4 448
    15.( -2) Німеччина    4 346 (-184)
    16.( -1) Іспанія         4 288 (-54)
    17.(+1) Великобр-я   4 020
    18.( -1) Бельгія         3 885 (-385)
    19.        Франція        3 582 (+43)
    20.        Польща        3 130 (+306)
    .
    .
    Сума рейтингів ТОП-10 тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
      1.        США           21 091
      2.        Чехія          18 288 (-111)
      3.        Австралія   13 038 (+43)
      4.        Румунія      10 867 (-58)
      5.        Росія          10 302 (+135)
      6.        Україна        9 653 (-97)
      7.        Китай           8 739 (+145)
      8.        Швейцарія    8 339 (+243)
      9.        Німеччина    7 777 (-162)
    10.        Японія          7 330 (+130)
    11.        Іспанія         7 118 (-35)
    12.(+2) Нідерланди   6 738 (+395)
    13.        Франція        6 637 (+159)
    14.( -2) Бельгія         6 203 (-414)
    15.        Канада         6 034 (+50)
    16.        Хорватія       5 557 (+5)
    17.(+1) Білорусь       5 422 (+142)
    18.( -1) Великобр-я   5 407 (-9)
    19.        Казахстан     4 917 (+277)
    20.        Польща        4 226 (+312)
    .
    .
    Сума рейтингів ВСІХ тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
      1.        США           39 152 (+293)
      2.        Чехія          19 926 (-181)
      3.        Росія          17 441 (+290)
      4.        Австралія   15 509 (+144)
      5.        Румунія      12 974 (+8)
      6.        Китай         12 111 (+191)
      7.        Японія        10 616 (+132)
      8.        Україна      10 239 (-98)
      9.        Німеччина    9 524 (-169)
    10.        Франція        9 277 (+124)
    11.        Швейцарія    8 832 (+233)
    12.        Іспанія         8 571 (-1)
    13.(+1) Нідерланди   6 952 (+421)
    14.(+1) Великобр-я   6 472 (-22)
    15.( -2) Бельгія         6 371 (-432)
    16.        Канада         6 133 (+51)
    17.        Італія           5 756 (+20)
    18.        Хорватія       5 557 (+5)
    19.        Білорусь       5 509 (+142)
    20.        Казахстан     4 917 (+277)
    .
    .
    Кількість тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
      1.        США             114
      2.        Росія            78
      3.        Японія          62
      4.        Франція        55
      5.        Китай           47
      6.        Італія           43 (-1)
      7.        Німеччина    35 (-1)
      7.(+1) Іспанія         35 (+1)
      9.(+1) Чехія            34 (+2)
    10.( -1) Австралія     33
    11.( -1) Румунія        32
    12.        Великобр-я   26 (-1)
    13.        Швейцарія    24 (-1)
    14.        Україна        19
    15.(+1) Нідерланди   17 (+2)
    16.        Сербія          16 (+1)
    17.( -1) Бельгія         15
    17.( -1) Білорусь       15
    17.( -2) Словенія      15 (-1)
    20.        Канада         14
    .
    .
    Середній рейтинг всіх тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
      1.        Пуерто-Ріко   750
      2.(+1) Казахстан     702 (+39,57)
      3.( -1) Естонія         657 (-13,5)
      4.(+1) Туніс            602
      5.( -1) Чехія            586 (-42,28)
      6.        Латвія          569 (-10,8)
      7.        Хорватія       556 (+0,5)
      8.        Україна        539 (-5,16)
      9.        Греція          505 (+26,4)
    10.        Австралія     470 (+4,36)
    11.(+2) Канада         438 (+3,64)
    12.( -1) Бельгія         425 (-28,8)
    13.( -1) Нідерланди   409 (-26,46)
    14.        Румунія        405 (+0,25)
    15.        Чорногорія   389
    16.(+1) Швейцарія    368 (+24,04)
    17.( -1) Білорусь       367 (+9,47)
    18.        США             343 (+2,57)
    19.(+2) Польща        330 (+44,9)
    20.( -1) Люксембург   326
    .
    (в дужках зміни порівняно з рейтингами 2020-02-10).
    Ссылка
    Persian
    online
      Persian, 17.02.2020 10:34
    0
    никовіліст, 17.02.2020 10:12
    Сума рейтингів ТОП-3 тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
      1.        США           11 372
      2.        Чехія          11 287 (+101)
      3.        Австралія   10 064 (+9)
      4.        Румунія        7 410 (-250)
      5.        Україна        7 152 (-125)
      6.        Швейцарія    6 293 (+45)
      7.(+1) Нідерланди   5 500 (+394)
      8.( -1) Канада         5 194
      9.        Японія          5 187 (+97)
    10.        Хорватія       4 768
    11.(+1) Росія            4 664 (+125)
    12.( -1) Китай           4 648 (+60)
    13.(+3) Казахстан     4 571 (+275)
    14.        Білорусь       4 448
    15.( -2) Німеччина    4 346 (-184)
    16.( -1) Іспанія         4 288 (-54)
    17.(+1) Великобр-я   4 020
    18.( -1) Бельгія         3 885 (-385)
    19.        Франція        3 582 (+43)
    20.        Польща        3 130 (+306)
    .
    .
    Сума рейтингів ТОП-10 тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
      1.        США           21 091
      2.        Чехія          18 288 (-111)
      3.        Австралія   13 038 (+43)
      4.        Румунія      10 867 (-58)
      5.        Росія          10 302 (+135)
      6.        Україна        9 653 (-97)
      7.        Китай           8 739 (+145)
      8.        Швейцарія    8 339 (+243)
      9.        Німеччина    7 777 (-162)
    10.        Японія          7 330 (+130)
    11.        Іспанія         7 118 (-35)
    12.(+2) Нідерланди   6 738 (+395)
    13.        Франція        6 637 (+159)
    14.( -2) Бельгія         6 203 (-414)
    15.        Канада         6 034 (+50)
    16.        Хорватія       5 557 (+5)
    17.(+1) Білорусь       5 422 (+142)
    18.( -1) Великобр-я   5 407 (-9)
    19.        Казахстан     4 917 (+277)
    20.        Польща        4 226 (+312)
    .
    .
    Сума рейтингів ВСІХ тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
      1.        США           39 152 (+293)
      2.        Чехія          19 926 (-181)
      3.        Росія          17 441 (+290)
      4.        Австралія   15 509 (+144)
      5.        Румунія      12 974 (+8)
      6.        Китай         12 111 (+191)
      7.        Японія        10 616 (+132)
      8.        Україна      10 239 (-98)
      9.        Німеччина    9 524 (-169)
    10.        Франція        9 277 (+124)
    11.        Швейцарія    8 832 (+233)
    12.        Іспанія         8 571 (-1)
    13.(+1) Нідерланди   6 952 (+421)
    14.(+1) Великобр-я   6 472 (-22)
    15.( -2) Бельгія         6 371 (-432)
    16.        Канада         6 133 (+51)
    17.        Італія           5 756 (+20)
    18.        Хорватія       5 557 (+5)
    19.        Білорусь       5 509 (+142)
    20.        Казахстан     4 917 (+277)
    .
    .
    Кількість тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
      1.        США             114
      2.        Росія            78
      3.        Японія          62
      4.        Франція        55
      5.        Китай           47
      6.        Італія           43 (-1)
      7.        Німеччина    35 (-1)
      7.(+1) Іспанія         35 (+1)
      9.(+1) Чехія            34 (+2)
    10.( -1) Австралія     33
    11.( -1) Румунія        32
    12.        Великобр-я   26 (-1)
    13.        Швейцарія    24 (-1)
    14.        Україна        19
    15.(+1) Нідерланди   17 (+2)
    16.        Сербія          16 (+1)
    17.( -1) Бельгія         15
    17.( -1) Білорусь       15
    17.( -2) Словенія      15 (-1)
    20.        Канада         14
    .
    .
    Середній рейтинг всіх тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
      1.        Пуерто-Ріко   750
      2.(+1) Казахстан     702 (+39,57)
      3.( -1) Естонія         657 (-13,5)
      4.(+1) Туніс            602
      5.( -1) Чехія            586 (-42,28)
      6.        Латвія          569 (-10,8)
      7.        Хорватія       556 (+0,5)
      8.        Україна        539 (-5,16)
      9.        Греція          505 (+26,4)
    10.        Австралія     470 (+4,36)
    11.(+2) Канада         438 (+3,64)
    12.( -1) Бельгія         425 (-28,8)
    13.( -1) Нідерланди   409 (-26,46)
    14.        Румунія        405 (+0,25)
    15.        Чорногорія   389
    16.(+1) Швейцарія    368 (+24,04)
    17.( -1) Білорусь       367 (+9,47)
    18.        США             343 (+2,57)
    19.(+2) Польща        330 (+44,9)
    20.( -1) Люксембург   326
    .
    (в дужках зміни порівняно з рейтингами 2020-02-10).
    А в итоге постоянное барахтанье сборной в евро-африканской зоне
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 17.02.2020 10:12
    0
    Сума рейтингів ТОП-3 тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
      1.        США           11 372
      2.        Чехія          11 287 (+101)
      3.        Австралія   10 064 (+9)
      4.        Румунія        7 410 (-250)
      5.        Україна        7 152 (-125)
      6.        Швейцарія    6 293 (+45)
      7.(+1) Нідерланди   5 500 (+394)
      8.( -1) Канада         5 194
      9.        Японія          5 187 (+97)
    10.        Хорватія       4 768
    11.(+1) Росія            4 664 (+125)
    12.( -1) Китай           4 648 (+60)
    13.(+3) Казахстан     4 571 (+275)
    14.        Білорусь       4 448
    15.( -2) Німеччина    4 346 (-184)
    16.( -1) Іспанія         4 288 (-54)
    17.(+1) Великобр-я   4 020
    18.( -1) Бельгія         3 885 (-385)
    19.        Франція        3 582 (+43)
    20.        Польща        3 130 (+306)
    .
    .
    Сума рейтингів ТОП-10 тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
      1.        США           21 091
      2.        Чехія          18 288 (-111)
      3.        Австралія   13 038 (+43)
      4.        Румунія      10 867 (-58)
      5.        Росія          10 302 (+135)
      6.        Україна        9 653 (-97)
      7.        Китай           8 739 (+145)
      8.        Швейцарія    8 339 (+243)
      9.        Німеччина    7 777 (-162)
    10.        Японія          7 330 (+130)
    11.        Іспанія         7 118 (-35)
    12.(+2) Нідерланди   6 738 (+395)
    13.        Франція        6 637 (+159)
    14.( -2) Бельгія         6 203 (-414)
    15.        Канада         6 034 (+50)
    16.        Хорватія       5 557 (+5)
    17.(+1) Білорусь       5 422 (+142)
    18.( -1) Великобр-я   5 407 (-9)
    19.        Казахстан     4 917 (+277)
    20.        Польща        4 226 (+312)
    .
    .
    Сума рейтингів ВСІХ тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
      1.        США           39 152 (+293)
      2.        Чехія          19 926 (-181)
      3.        Росія          17 441 (+290)
      4.        Австралія   15 509 (+144)
      5.        Румунія      12 974 (+8)
      6.        Китай         12 111 (+191)
      7.        Японія        10 616 (+132)
      8.        Україна      10 239 (-98)
      9.        Німеччина    9 524 (-169)
    10.        Франція        9 277 (+124)
    11.        Швейцарія    8 832 (+233)
    12.        Іспанія         8 571 (-1)
    13.(+1) Нідерланди   6 952 (+421)
    14.(+1) Великобр-я   6 472 (-22)
    15.( -2) Бельгія         6 371 (-432)
    16.        Канада         6 133 (+51)
    17.        Італія           5 756 (+20)
    18.        Хорватія       5 557 (+5)
    19.        Білорусь       5 509 (+142)
    20.        Казахстан     4 917 (+277)
    .
    .
    Кількість тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
      1.        США             114
      2.        Росія            78
      3.        Японія          62
      4.        Франція        55
      5.        Китай           47
      6.        Італія           43 (-1)
      7.        Німеччина    35 (-1)
      7.(+1) Іспанія         35 (+1)
      9.(+1) Чехія            34 (+2)
    10.( -1) Австралія     33
    11.( -1) Румунія        32
    12.        Великобр-я   26 (-1)
    13.        Швейцарія    24 (-1)
    14.        Україна        19
    15.(+1) Нідерланди   17 (+2)
    16.        Сербія          16 (+1)
    17.( -1) Бельгія         15
    17.( -1) Білорусь       15
    17.( -2) Словенія      15 (-1)
    20.        Канада         14
    .
    .
    Середній рейтинг всіх тенісисток WTA-1000 (на 2020-02-17):
      1.        Пуерто-Ріко   750
      2.(+1) Казахстан     702 (+39,57)
      3.( -1) Естонія         657 (-13,5)
      4.(+1) Туніс            602
      5.( -1) Чехія            586 (-42,28)
      6.        Латвія          569 (-10,8)
      7.        Хорватія       556 (+0,5)
      8.        Україна        539 (-5,16)
      9.        Греція          505 (+26,4)
    10.        Австралія     470 (+4,36)
    11.(+2) Канада         438 (+3,64)
    12.( -1) Бельгія         425 (-28,8)
    13.( -1) Нідерланди   409 (-26,46)
    14.        Румунія        405 (+0,25)
    15.        Чорногорія   389
    16.(+1) Швейцарія    368 (+24,04)
    17.( -1) Білорусь       367 (+9,47)
    18.        США             343 (+2,57)
    19.(+2) Польща        330 (+44,9)
    20.( -1) Люксембург   326
    .
    (в дужках зміни порівняно з рейтингами 2020-02-10).
    Ссылка
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