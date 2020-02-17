Дубай. Сестры Киченок вышли во второй круг парного разряда

Людмила Киченок и Надежда Киченок начали выступление на турнире серии Премьер в Дубае (ОАЭ).
В первом круге парного разряда украинки в трех сетах победили дуэт Дарья Юрак (Хорватия) / Ярослава Шведова (Казахстан).
Дубай. Парный разряд. Первый круг
Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) – Дарья Юрак (Хорватия) / Ярослава Шведова (Казахстан) – 4:6, 6:2, 10:4
Во втором круге сестры Киченок сыграют против седьмых сеяных Дуань Инъин (Китай) и Вероники Кудерметовой (Россия).
Напомним, ранее на турнире в Санкт-Петербурге сестры Киченок проиграли в своем первом матче.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.