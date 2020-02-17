Дубай. Сестры Киченок вышли во второй круг парного разряда

Людмила Киченок и Надежда Киченок начали выступление на турнире серии Премьер в Дубае (ОАЭ).



В первом круге парного разряда украинки в трех сетах победили дуэт Дарья Юрак (Хорватия) / Ярослава Шведова (Казахстан).

Дубай. Парный разряд. Первый круг

Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) – Дарья Юрак (Хорватия) / Ярослава Шведова (Казахстан) – 4:6, 6:2, 10:4

Во втором круге сестры Киченок сыграют против седьмых сеяных Дуань Инъин (Китай) и Вероники Кудерметовой (Россия).

Напомним, ранее на турнире в Санкт-Петербурге сестры Киченок проиграли в своем первом матче.