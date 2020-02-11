Санкт-Петербург. Сестры Киченок проиграли на старте турнира

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок досрочно завершили борьбу на турнире серии Премьер в Санкт-Петербурге в парном разряде.
Украинки, получившие от организаторов второй номер посева, уступили в первом круге дуэту Корнелия Листер (Швеция) / Рената Ворачова (Чехия).
Санкт-Петербург. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Корнелия Листер / Рената Ворачова – 4:6, 5:7
Отметим, что предыдущий раз Людмила и Надежда надежда играли в паре на турнире в Сан-Хосе в начале августа прошлого года.
Источник — Sport.ua
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