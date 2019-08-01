Сан Хосе. Сестры Киченок вышли в четвертьфинал

Украинские теннисистки сестры Надежда и Людмила Киченок успешно начали выступление в парном разряде хардового турнира в Сан Хосе.
27-летние украинки в стартовом матче в двух сетах переиграли дуэт Мари Бузкова/Присцилла Хон (Чехия/Австралия) – 7:6, 6:2.
Напомним, ранее Надежда Киченок уступила в квалификации одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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