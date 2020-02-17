Украина не завоевала медалей в персьютах. Ман Сити могут лишить чемпионства

Главные новости за 16-е февраля на Sport.ua

  • 17.02.2020 02:00
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Украина не завоевала медалей в персьютах. Ман Сити могут лишить чемпионства
© Украинский биатлон. Дмитрий Пидручный и Артем Прима

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 16-е февраля.

1. «Российский допингист уничтожает наш спорт». Реакция на золото Логинова. Биатлонисты жестко отреагировали на победу Александра Логинова в спринте.

2. Топ-8 реваншей в супертяжелом весе за последние 10 лет. Сергей Лебедев вспомнил главные реванши в супертяжелом весе последнего десятилетия.

3. ЧМ-2020 по биатлону. Вирер выиграла персьют, две украинки в топ-20. Херрман выиграла у Ройселанд борьбу за серебряную медаль.

4. ЧМ-2020 по биатлону. Жаклен выиграл персьют, Прима финишировал 24-м. Йоханнес Бё завоевал серебро, бронза у Логинова.

5. Лацио на характере обыграл Интер и поднялся на второе место Серии А. Команда Симоне Индзаги продлила свою беспроигрышную серию до девятнадцати матчей.

6. Большая распродажа: Реал готов выкупить Стерлинга у Манчестер Сити. «Горожане» могут продать некоторых игроков в связи с дисквалификацией из еврокубков.

7. ЧМ-2020 по биатлону. Кто квалифицируется в женский масс-старт? Денис Шаховец анализирует шансы украинских биатлонисток выступить в заключительной дисциплине.

8. Манчестер Сити могут лишить чемпионства в сезоне 2013/14. Все очень серьезно.

9. Почему Азар не играет в Реале. Слухи о лишнем весе слишком преувеличены. Все намного сложнее.

10. Дубай. У Свитолиной изменилась соперница. Украинке не нужно будет играть против Гарбинье Мугурусы в первом круге.

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Источник — Sport.ua

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