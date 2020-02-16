Дубай. У Свитолиной изменилась соперница

У первой ракетки Украины Элины Свитолиной изменилась соперница в рамках первого круга хардового турнира серии Премьер в Дубае.
На старте соревнований 25-летняя украинка сыграет против одной из победительниц квалификации, а не испанки Гарбинье Мугурусы.
Причиной этому стало снятие Кики Бертенс. Теннисистка из Нидерландов, которая вышла в финал на турнире аналогичной в Санкт-Петербурге, приняла решение взять небольшой отдых.
После этого организаторы «Dubai Tennis Championships» выдали Мугурусе девятый номер посева и теперь именно она станет первой соперницей Ким Клийстерс, которая возвращается в Тур на следующей неделе.
Источник — Sport.ua
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