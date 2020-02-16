Дубай. У Свитолиной изменилась соперница

Украинке не нужно будет играть против Гарбинье Мугурусы в первом круге

  • 16.02.2020 09:20
  • 2090 просмотров
  • 9 комментариев
Дубай. У Свитолиной изменилась соперница
© WTA Thailand Open. Элина Свитолина

У первой ракетки Украины Элины Свитолиной изменилась соперница в рамках первого круга хардового турнира серии Премьер в Дубае.

На старте соревнований 25-летняя украинка сыграет против одной из победительниц квалификации, а не испанки Гарбинье Мугурусы.

Причиной этому стало снятие Кики Бертенс. Теннисистка из Нидерландов, которая вышла в финал на турнире аналогичной в Санкт-Петербурге, приняла решение взять небольшой отдых.

После этого организаторы «Dubai Tennis Championships» выдали Мугурусе девятый номер посева и теперь именно она станет первой соперницей Ким Клийстерс, которая возвращается в Тур на следующей неделе. 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    kollekciy
      kollekciy, 16.02.2020 10:10
    +2
    Тільки за рахунок постійного такого визіння Світоліна і тримається в Топ 10 останні півтора року.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 16.02.2020 10:04
    -3
    женский теннис явление не очень логичное.так что возможно повезло Мугурусе
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 16.02.2020 09:48
    0
    да уж, блин, шара привалила топ-игроку. ) тем интереснее будет понаблюдать, как далеко пройдет Свитолина.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 16.02.2020 09:45
    0
    Повезло. Є шанс пройти перше коло. Хоча там в кваліфікації тенісистки на голову сильніші за Хібіно. Хіба надіятись, що хтось зручний попаде
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 16.02.2020 09:40
    0
    Вот это пруха!
    Ссылка
    Володимир Дорошук
      Володимир Дорошук, 16.02.2020 09:39
    0
    Зато не повезло Мугурусі
    Ссылка
    shef63
    online
      shef63, 16.02.2020 09:28
    +2
    Не одразу вилетить.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 16.02.2020 09:26
    0
    Алілуя
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.02.2020 09:25
    +5
    Хорошая новость-повезло Свитолиной
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.02.2020 09:25
    +5
    Хорошая новость-повезло Свитолиной
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 16.02.2020 10:10
    +2
    Тільки за рахунок постійного такого визіння Світоліна і тримається в Топ 10 останні півтора року.
    Ссылка
    shef63
    online
      shef63, 16.02.2020 09:28
    +2
    Не одразу вилетить.
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 16.02.2020 09:48
    0
    да уж, блин, шара привалила топ-игроку. ) тем интереснее будет понаблюдать, как далеко пройдет Свитолина.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 16.02.2020 09:45
    0
    Повезло. Є шанс пройти перше коло. Хоча там в кваліфікації тенісистки на голову сильніші за Хібіно. Хіба надіятись, що хтось зручний попаде
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 16.02.2020 09:40
    0
    Вот это пруха!
    Ссылка
    Володимир Дорошук
      Володимир Дорошук, 16.02.2020 09:39
    0
    Зато не повезло Мугурусі
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 16.02.2020 09:26
    0
    Алілуя
    Ссылка
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