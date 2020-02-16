Почему Азар не играет в Реале

«Реал» – любимый футбольный клуб с детства, Зинедин Зидан – любимый футболист. Тоже еще с младых ногтей. Это очень краткая автобиография Эдена Азара. Казалось бы, после того, как сбылась детская мечта лучшего бельгийского футболиста последнего пятилетия – он наконец-то одел «сливочную» футболку, а его детский кумир стал его тренером, можно было утверждать, что жизнь удалась, а карьера выйдет на качественно новый уровень. Но увы, этого не случилось. Того солнцеликого Эдена, которого мы привыкли видеть на протяжении «надцати» сезонов в АПЛ, в Ла-Лиге и днем с огнем не отыщешь. Азар потерялся, растворился, слился со скамьей для запасных «Мадрида». В нынешнем чемпионате Испании 29-летний бельгиец провел лишь восемь матчей, в которых забил только один мяч и сделал три ассиста (а туров было сыграно 23-и). Почему же так? Отчего же футболист действительно высочайшего уровня не может себя обрести в «Мадриде»? И почему тамошние пресса и публика отнюдь не лояльны к бельгийцу?

На первый взгляд, все просто. В смысле, что обобщенный ответ на все эти и другие похожие вопросы лежит на поверхности. Эден Азар стал главным приобретением «Реала» после КриРо. Более того, президент «сливочных» Перес привез на «Бернабео» Эдена в качестве прямой замены Роналду. Дескать, «Мадрид» - это намного больше, чем Криш, и Азар заставит мадридистов позабыть о феноменальном португальце. Соответствующим образом была обставлена и презентация полузащитника в «Реале»: на это мероприятие пришли почти пятьдесят тысяч болельщиков, тепло приветствующих будущего кумира. Азар шутил, улыбался и жонглировал мячом: он нашел свой главный в карьере причал. Эден тогда вряд ли мог представить, что у этого мадридского парадного подъезда может оказаться черный ход. А зря, ведь этот «ход» был априори заложен уже в самом трансфере.

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Быть как КриРо, быть лучше КриРо – вот ожидание от прихода Азара в «Реал». Причем ожидания не только трибун «Бернабеу», но и Переса, отдавшего Азару «семерку» Роналду, да и «Реала» как такового. Возможно, все эти товарищи со «сливочными» сердцами понимали, что Азар вряд ли сможет забивать за сезон пять десятков мячей. Но они точно знали, что новичок станет несомненным лидером, мотором коллектива, заменив стареющих Модрича и Крооса.

В принципе, понять апологетов «Реала» просто. Если Азар феерил в АПЛ, самой сильной лиге мира, постоянно выигрывая титул лучшего футболиста английского чемпионата, да и в сборной Бельгии человек уже давно на пьедестале, почему же тогда он не может провернуть этот трюк в Ла-Лиге, в «Реале»?

Ответ на этот, опять-таки, не самый сложный вопрос, отчасти дал сам Азар. Он не Роналду, он совсем другой. С той точки зрения, что Эден – не машина для тренировок или забивания мячей. Если для Криша лучший отдых – это тренировка или тренажерный зал, то для Эдена не чужды обычные радости. Уже стали притчей во языцех его пристрастия к бургерам. Казалось бы, что здесь такого, и кто из футболистов не грешен подобными «хобби»? Ничего такого. И почти все грешат. Вот только не Роналду. Бывший лидер «Реала» даже в страшном сне не мог приехать после отпуска в команду с семью «лишними» килограммами. А вот Азар приехал. И сразу же стал главным объектом ехидства и насмешек в «Мадриде». Для ярых поклонников «сливочных» в то время даже ненавистная «Барса» отошла на второй план – им дай по Азару потоптаться.



Твиттер Реала. Эден Азар

Но на то он и действительно великий футболист, стоящий свои сто миллионов – Эден сумел-таки привести себя в функциональный порядок. Не за день-два, но все же. Но тут пришла другая беда – травма. Причем, что обидно до слез, травмировался бельгиец на тренировке своей команды, перед стартовым туром Примеры. В общем, стартовать с места в карьер в своей новой обители Азар не смог. Он дебютировал за «Реал» только в четвертом туре чемпионата Испании. Но сразу стать лидером команды Эдену не удалось. И в этой связи возникают вопросы не только к футболисту.

За последние лет пять все мы привыкли видеть Азара на левом фланге атаки, когда он, получая мяч, накручивает двух-трех оппонентов, смещаясь ближе к центру, и либо отдает мяч в свободную зону, либо бьет по воротам, если позволяет ситуация и дистанция. Так он действовал и в «Челси», и с сборной Бельгии. И там, и там ему давали и свободу выбора, и пространство. То есть, от был таким себе лондонским/бельгийским Месси. Нужно еще учесть, что и в матчах за «аристократов», и в поединках за свою национальную сборную Азара очень существенно поддерживал партнер по левому флангу. То есть, Эден при необходимости мог обыграться со своим визави, чтобы получить новый импульс для атаки. Сложно было представить, что Азар будет делать фланговую передачу/прострел или бить издали: он был заточен для других приемов, под другую игру. Как вообще невозможно было представить, что главный тренер «Челси» или сборной Бельгии, кто бы им ни был, позволит себе не выпустить на поле Эдена, когда он в полном порядке.

Но не тут-то было. Точнее, где угодно, но только не в «Мадриде». Зидан мог себе позволить существенную ротацию состава, причем не совсем логичную и объективную. Восстановившись после травмы и сыграв несколько поединков, Эден снова оказался на лавке. По той простой причине, что Зизу экспериментировал с составом. Но это – полбеды. Беда в другом: в манере игры нынешнего «Реала».

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Азар в «Реале» пока что не имеет столько свободы и пространства, сколько этого добра было у него на прежнем рабочем месте. У него в «Реале» нет кого-нибудь типа Маркоса Алонсо, наравне с которым можно провернуть фланговую атаку. Эден должен чаще играть на бровке, чаще двигаться, должен чаще навешивать в штрафную, должен пытаться чаще бить издали. К тому же, нынешнему «королевскому клубу» не свойственна игра через центр. Все эти атрибуты для бельгийца – действительно в диковинку, действительно новшество, к которому он еще не привык.

Азар старается вникнуть в новую для него модель, в новую игру, но не всегда получается. Выполняя тренерскую установку – то есть растягивая фронт атаки на левом фланге, тем самым растягивая оборону соперника, Эден становится узкопрофильным исполнителем. Точнее – сугубо фланговым полузащитником: приходится чаще подавать и реже бить по воротам. Его КПД от этой трансформации резко упал. Это не тот Азар, к которому мы привыкли. Хоть и говорят, что для хороших актеров нет плохих или второстепенных ролей, но это, скорее всего, не тот случай. Потому что сейчас на «Сантьяго Бернабеу» лишь тень Эдена. А настоящий Эден был на «Стемфорд Бридж».



Твиттер Реала

Понимает ли это Зидан? Он умница, не может не понимать. Просто процесс постройки построналдовского «Реала» по тем либо иным причинам затянулся. Наверняка в следующем сезоне мы увидим того, прежнего Азара – во всей его красе. Нужно просто подождать, потерпеть – причем всем действующим особам этого «спектакля». Кстати, Роналду после перехода с «МЮ» в «Мадрид» тоже ведь пришлось пережить болезнь роста, когда его «ломали» с полузащитника на центрфорварда. Ничего, уломали, и Криш стал машиной для забивания голов, а «Реал» - машиной для завоевания титулов. Очень даже может быть, что и Азару удастся привыкнуть к новым требованиям новой команды и нового тренера.

Только вот новым Роналду он не станет никогда. Даже не надейтесь. И дело отнюдь не в бургерах. Просто иная материя. Иная кость. Да и харизма тоже. Таких уже не делают, это правда.

Валерий ВАСИЛЕНКО