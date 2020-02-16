Большая распродажа: Реал готов выкупить Стерлинга у Манчестер Сити

Мадридский «Реал» нацелился на 25-летнего английского вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

«Сливочные» считают, что смогут подписать игрока из-за двухлетней дисквалификации «Манчестер Сити» из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.

За Стерлинга «Реал» готов выложить €180 миллионов. Ранее сообщалось, что Рахим хотел бы поиграть за рубежом.

В текущем сезоне Стерлинг провел за «Манчестер Сити» 35 матчей во всех турнирах, где забил 20 мячей и отдал 6 результативных передач.

Контракт футболиста с «горожанами» рассчитан до лета 2023-го года.