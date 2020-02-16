Манчестер Сити могут лишить чемпионства в сезоне 2013/14

«Манчестер Сити» может быть лишен чемпионского титула сезона 2013/14 из-за нарушения правил финансового фэйр-плей в результате собственного расследования Футбольной ассоциации Англии (FA). Ранее УЕФА дисквалифицировал клуб на два следующих евросезона.

Сообщается, что в период с 2012 по 2016 год «горожане» завышали показатели спонсорских доходов. Из-за этого FA может лишить «Ман Сити» некоторого количества очков, что повлияет на окончательное распределение мест в турнирной таблице. Напомним, в сезоне 2013/14 «Манчестер Сити» обошел «Ливерпуль» на 2 очка.

Пока что до конца неизвестно, затронет ли возможное наказание победу «голубых» в сезоне 2011/12, но триумф в сезоне 2013/14 наверняка попадет под санкции, если такие последуют.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может быть переведен в третий дивизион Англии.