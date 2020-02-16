Манчестер Сити могут лишить чемпионства в сезоне 2013/14

Все очень серьезно

  • 16.02.2020 11:30
  • 1782 просмотра
  • 9 комментариев
Манчестер Сити могут лишить чемпионства в сезоне 2013/14
© ФК Манчестер Сити

«Манчестер Сити» может быть лишен чемпионского титула сезона 2013/14 из-за нарушения правил финансового фэйр-плей в результате собственного расследования Футбольной ассоциации Англии (FA). Ранее УЕФА дисквалифицировал клуб на два следующих евросезона.

Сообщается, что в период с 2012 по 2016 год «горожане» завышали показатели спонсорских доходов. Из-за этого FA может лишить «Ман Сити» некоторого количества очков, что повлияет на окончательное распределение мест в турнирной таблице. Напомним, в сезоне 2013/14 «Манчестер Сити» обошел «Ливерпуль» на 2 очка. 

Пока что до конца неизвестно, затронет ли возможное наказание победу «голубых» в сезоне 2011/12, но триумф в сезоне 2013/14 наверняка попадет под санкции, если такие последуют.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может быть переведен в третий дивизион Англии.

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Источник — Daily Mail

(7 голосов)

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Комментарии
    Maradona
    online
      Maradona, 16.02.2020 12:07
    0
    digsum, 16.02.2020 12:02
    Это ж придется тогда Ливеру и Роджерсу отдать. И победа Клоппа в текущем году окажется уже не первой за 30 лет. А Луиз Суарез станет чемпионом АПЛ
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 16.02.2020 12:07
    0
    Андрей Абзонь, 16.02.2020 12:05
    Фиаско будет, если при этом, ПСЖ выйдет сухим из воды.
    Для этого какой-нибудь хакер из Кракожии должен пожертвовать своей жизнью. По-другому, УЕФА не телится
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 16.02.2020 12:05
    0
    Український Крим, 16.02.2020 11:40
    Це фіаско! Земля вам скловатою
    Фиаско будет, если при этом, ПСЖ выйдет сухим из воды.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 16.02.2020 12:02
    +2
    Это ж придется тогда Ливеру и Роджерсу отдать. И победа Клоппа в текущем году окажется уже не первой за 30 лет. А Луиз Суарез станет чемпионом АПЛ
    Ссылка
    SpritusAlex
    online
      SpritusAlex, 16.02.2020 11:57
    +1
    Понеслась п...
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 16.02.2020 11:56
    +1
    Если так начинать копать, то всех грандов футбола можно и обвинить и разоблачить и наказать. У всех куча нарушений.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 16.02.2020 11:43
    -2
    Лопнул мыльный пузырь, под названием Манчестер Сити. Их судьба быть, максимум, середняком АПЛ
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 16.02.2020 11:40
    +1
    Це фіаско! Земля вам скловатою
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 16.02.2020 11:37
    +2
    Повесить за яйцы мудаков
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 16.02.2020 12:02
    +2
    Это ж придется тогда Ливеру и Роджерсу отдать. И победа Клоппа в текущем году окажется уже не первой за 30 лет. А Луиз Суарез станет чемпионом АПЛ
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 16.02.2020 11:37
    +2
    Повесить за яйцы мудаков
    Ссылка
    SpritusAlex
    online
      SpritusAlex, 16.02.2020 11:57
    +1
    Понеслась п...
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 16.02.2020 11:56
    +1
    Если так начинать копать, то всех грандов футбола можно и обвинить и разоблачить и наказать. У всех куча нарушений.
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 16.02.2020 11:40
    +1
    Це фіаско! Земля вам скловатою
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 16.02.2020 12:07
    0
    digsum, 16.02.2020 12:02
    Это ж придется тогда Ливеру и Роджерсу отдать. И победа Клоппа в текущем году окажется уже не первой за 30 лет. А Луиз Суарез станет чемпионом АПЛ
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 16.02.2020 12:07
    0
    Андрей Абзонь, 16.02.2020 12:05
    Фиаско будет, если при этом, ПСЖ выйдет сухим из воды.
    Для этого какой-нибудь хакер из Кракожии должен пожертвовать своей жизнью. По-другому, УЕФА не телится
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 16.02.2020 12:05
    0
    Український Крим, 16.02.2020 11:40
    Це фіаско! Земля вам скловатою
    Фиаско будет, если при этом, ПСЖ выйдет сухим из воды.
    Ссылка
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