Манчестер Сити может быть переведен в третий дивизион Англии

Но, скорее всего, «горожане» отделаются снятием очков в турнирной таблице АПЛ

  • 15.02.2020 12:15
  • 5128 просмотров
  • 14 комментариев
Манчестер Сити может быть переведен в третий дивизион Англии
© ФК Манчестер Сити

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» может быть лишен очков в турнирной таблице АПЛ и даже понижен в классе. 

Это стало следствие решения УЕФА, который дисквалифицировал «голубых» на два следующих евросезона.

Сообщается, что следуя недавно измененным правилам футбольной ассоциации Англии, любой клуб, попавший в ситуацию с нарушением правил финансового фэйр-плей, должен быть сослан в третий по престижности дивизион страны.

Тем не менее, понижение в классе оценивается как маловероятный сценарий. А вот лишения очков в Премьер-лиге «Манчестер Сити», скорее всего, не избежать.

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Источник — Daily Star

(23 голоса)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 15.02.2020 13:16
    0
    Evgene Boykinyuk, 15.02.2020 13:06
    каким народом, украинским?
    Любым. Нигде не любят эти денежные мешки.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 15.02.2020 13:14
    -1
    Фигнёй страдают эти борцы за уравниловку.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 15.02.2020 13:06
    +1
    J0e777, 15.02.2020 12:39
    Манчестер Сити и ПСЖ - это самые противные команды, которые никогда не станут любимы народом.
    каким народом, украинским?
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 15.02.2020 13:00
    -1
    Оце вже тепліше!
    Я передбачав Чемпіоншип!
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 15.02.2020 12:53
    0
    На месте шейхов Псж я бы летом продал Мбаппе и Неймара, от греха подальше так сказать)
    Ссылка
    Alexsey Rud
    online
      Alexsey Rud, 15.02.2020 12:50
    +2
    mb_cdi, 15.02.2020 12:36
    В третью лигу их. Как и Ювентус в свое время. Это нужно пройти. Дальше не будут на теже грабли наступать.
    Ну тут странно так сравнивать, два абсолютно разных случая...
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.02.2020 12:40
    +4
    Самый большой прикол в этой истории, что Шеффелд имеет все шансы попасть в ЛЧ
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.02.2020 12:39
    -1
    Манчестер Сити и ПСЖ - это самые противные команды, которые никогда не станут любимы народом.
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 15.02.2020 12:36
    0
    В третью лигу их. Как и Ювентус в свое время. Это нужно пройти. Дальше не будут на теже грабли наступать.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 15.02.2020 12:33
    +6
    За этим обычно следует распродажа
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 15.02.2020 12:32
    +2
    Может потому они в этом сезоне и не конкурируют с Ливерпулем? ЛЧ последняя надежда сезона.
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 15.02.2020 12:25
    0
    Там им самое место
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 15.02.2020 12:22
    +7
    Як же приємно читати такі новини)Ще би ПСЖ туди ж... Нарешті фінансовий фейр-плей приніс свою користь..А то всяких Лудогорців і Шкендербеу дискваліфіковувати,а ці «мішки» сиділи собі і розслаблялись..
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 15.02.2020 12:20
    +1
    А как же ПСЖ Гемара за 200 и мбапе за 100 купили...
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 15.02.2020 12:22
    +7
    Як же приємно читати такі новини)Ще би ПСЖ туди ж... Нарешті фінансовий фейр-плей приніс свою користь..А то всяких Лудогорців і Шкендербеу дискваліфіковувати,а ці «мішки» сиділи собі і розслаблялись..
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 15.02.2020 12:33
    +6
    За этим обычно следует распродажа
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.02.2020 12:40
    +4
    Самый большой прикол в этой истории, что Шеффелд имеет все шансы попасть в ЛЧ
    Ссылка
    Alexsey Rud
    online
      Alexsey Rud, 15.02.2020 12:50
    +2
    mb_cdi, 15.02.2020 12:36
    В третью лигу их. Как и Ювентус в свое время. Это нужно пройти. Дальше не будут на теже грабли наступать.
    Ну тут странно так сравнивать, два абсолютно разных случая...
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 15.02.2020 12:32
    +2
    Может потому они в этом сезоне и не конкурируют с Ливерпулем? ЛЧ последняя надежда сезона.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 15.02.2020 13:06
    +1
    J0e777, 15.02.2020 12:39
    Манчестер Сити и ПСЖ - это самые противные команды, которые никогда не станут любимы народом.
    каким народом, украинским?
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 15.02.2020 12:20
    +1
    А как же ПСЖ Гемара за 200 и мбапе за 100 купили...
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.02.2020 13:16
    0
    Evgene Boykinyuk, 15.02.2020 13:06
    каким народом, украинским?
    Любым. Нигде не любят эти денежные мешки.
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 15.02.2020 12:53
    0
    На месте шейхов Псж я бы летом продал Мбаппе и Неймара, от греха подальше так сказать)
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 15.02.2020 12:36
    0
    В третью лигу их. Как и Ювентус в свое время. Это нужно пройти. Дальше не будут на теже грабли наступать.
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 15.02.2020 12:25
    0
    Там им самое место
    Ссылка
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