Манчестер Сити может быть переведен в третий дивизион Англии

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» может быть лишен очков в турнирной таблице АПЛ и даже понижен в классе.

Это стало следствие решения УЕФА, который дисквалифицировал «голубых» на два следующих евросезона.

Сообщается, что следуя недавно измененным правилам футбольной ассоциации Англии, любой клуб, попавший в ситуацию с нарушением правил финансового фэйр-плей, должен быть сослан в третий по престижности дивизион страны.

Тем не менее, понижение в классе оценивается как маловероятный сценарий. А вот лишения очков в Премьер-лиге «Манчестер Сити», скорее всего, не избежать.