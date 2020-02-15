Манчестер Сити может быть переведен в третий дивизион Англии

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» может быть лишен очков в турнирной таблице АПЛ и даже понижен в классе.
Это стало следствие решения УЕФА, который дисквалифицировал «голубых» на два следующих евросезона.
Сообщается, что следуя недавно измененным правилам футбольной ассоциации Англии, любой клуб, попавший в ситуацию с нарушением правил финансового фэйр-плей, должен быть сослан в третий по престижности дивизион страны.
Тем не менее, понижение в классе оценивается как маловероятный сценарий. А вот лишения очков в Премьер-лиге «Манчестер Сити», скорее всего, не избежать.
Источник — Daily Star
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