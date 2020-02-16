Лацио на характере обыграл Интер и поднялся на второе место Серии А

В центральном матче 24-го тура чемпионата Италии сошлись «Лацио» и «Интер», ведущие в нынешнем сезоне отчаянную борьбу за Скудетто. Поэтому победа в очном противостоянии была крайне важна для обоих соперников. Отметим, что к сегодняшнему матчу «Лацио» подошел с 18-тиматчевой беспроигрышной серией: последний раз «бьянкочелести» в чемпионате уступали именно «Интеру».

Команды осторожно начали встречу. Соперники старались, в первую очередь, бережно относиться к контролю мяча и не допускать потерь вблизи своей штрафной. Римляне взяли мяч под контроль, неспешно пытаясь найти подступы к штрафной «Интера». Именно хозяева поля вполне могли открыть счет в поединке: едва не достиг цели удар Милинковича-Савича, который метров с 25-ти попал в перекладину. Первая голевая возможность у ворот «Лацио» состоялась на исходе первой двадцатиминутки. «Черно-синие» провели стремительную контратаку, которая завершилась ударом Лукаку и сэйвом в исполнении голкипера.

С середины первого тайма римляне несколько усилили давление на владения оппонентов, что, впрочем, не отразилось на количестве голевых ситуаций у ворот Паделли. «Черно-синие» заняли выжидательную позицию, а перед перерывом одна из немногочисленных атак гостей стала результативной. С ударом Кандревы Стракоша справился, но мяч отскочил в центр штрафной на ногу Янгу, который с отскоком от газона поразил цель.

Отыгрались хозяева поля в начале второго тайма. Шкриньяр «напожарил» в своей штрафной, после чего де Врей был вынужден сбивать Иммобиле. Арбитр указал на 11-тиметровую отметку, и сам пострадавший реализовал пенальти. А в середине второй половины встречи благодаря стандартному положению римляне повели в счете. После навеса с углового бил Марушич, но на пути мяча оказался Брозович. Круглый снаряд подобрал Милинкович-Савич, который и нанес точный удар.

Теперь уже хозяева поля отдали инициативу соперникам, перейдя на игру вторым номером. И римляне едва не увеличили свое преимущество, когда в конце встречи Иммобиле в ближнем бою не смог переиграть Паделли. Последние минуты проходили под аккомпанемент атак «Интера», но подопечные Симоне Индзаги не упустили победу.

«Лацио» продолжает демонстрировать уверенную игру и уже находится на втором месте турнирной таблицы всего на расстоянии одного очка от «Ювентуса». «Интер» опустился на третью позицию. Что ж, будем с нетерпением ждать дальнейшего развития событий в итальянском чемпионате.

Чемпионат Италии. 24-й тур.

«Лацио» – «Интер» – 2:1

Чиро Иммобиле (50, с пенальти), Сергей Милинкович-Савич (69) – Эшли Янг (44)

Лукас Лейва (51), Луис Фелипе Рамос (58), Мануэль Лаццари (90), Сергей Милинкович-Савич (94) – Стефан де Врей (48), Диего Годин (79)

«Лацио»: Томас Стракоша, Штефан Раду, Франческо Ачерби, Луис Фелипе Рамос, Адам Марушич, Луис Альберто, Лукас Лейва (Данило Катальди, 80), Сергей Милинкович-Савич, Хонатан Родригес (Мануэль Лаццари, 63), Чиро Иммобиле, Фелипе Кайседо (Хоакин Корреа, 63)

«Интер»: Даниэле Паделли, Стефан де Врей, Диего Годин (Алексис Санчес, 86), Эшли Янг, Милан Шкриньяр, Николо Барелла, Марсело Брозович (Кристиан Эриксен, 77), Матиас Весино, Антонио Кандрева (Виктор Мозес, 77), Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес

Арбитр: Джанлука Рокки

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

ЛАЦИО - ИНТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА