Лацио – Интер – 2:1. Видео голов и обзор матча

Римский «Лацио» обыграл миланский «Интер» со счетом 2:1 в центральном матче 24-го тура чемпионата Италии.
Лучшие моменты матча Лацио - Интер Милан
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
|50'
|ГОЛ ! С пенальти забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Эшли Янг (Интер Милан).
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Источник — Sport.ua
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