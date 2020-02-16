Чемпионат Италии. 24-й тур.

«Лацио» – «Интер» – 2:1

Чиро Иммобиле (50, с пенальти), Сергей Милинкович-Савич (69) – Эшли Янг (44)

Лукас Лейва (51), Луис Фелипе Рамос (58), Мануэль Лаццари (90), Сергей Милинкович-Савич (94) – Стефан де Врей (48), Диего Годин (79)

«Лацио»: Томас Стракоша, Штефан Раду, Франческо Ачерби, Луис Фелипе Рамос, Адам Марушич, Луис Альберто, Лукас Лейва (Данило Катальди, 80), Сергей Милинкович-Савич, Хонатан Родригес (Мануэль Лаццари, 63), Чиро Иммобиле, Фелипе Кайседо (Хоакин Корреа, 63)

Запас: Гуидо Гуерриери, Сильвио Прото, Денис Вавро, Дьяван Андерсон, Баштуш, Патрисио Габбарон, Джордан Лукаку, Марко Пароло, Андре Андерсон, Бобби Адеканье

«Интер»: Даниэле Паделли, Стефан де Врей, Диего Годин (Алексис Санчес, 86), Эшли Янг, Милан Шкриньяр, Николо Барелла, Марсело Брозович (Кристиан Эриксен, 77), Матиас Весино, Антонио Кандрева (Виктор Мозес, 77), Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес

Запас: Томмазо Берни, Самир Ханданович, Филип Станкович, Алессандро Бастони, Кристиано Бираги, Данило Д'Амброзио, Андреа Раноккия, Люсьен Агум, Борха Валеро.

Арбитр: Джанлука Рокки

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

94 мин. Милинкович-Савич задержал оппонента в центре поля.

93 мин. Симоне Индзаги предупрежден за слишком бурные эмоции.

91 мин. Ачерби в падении заблокировал удар Лукаку!

90 мин. Арбитр компенсировал 5 минут.

90 мин. Лаццари.

89 мин. Янг навесил с левого фланга, и Ачерби выбил мяч.

86 мин. Замена у Интера. Вместо Година на поле вышел Санчес.

85 мин. ВОТ ЭТО ДА! Иммобиле на приеме разобрался с двумя защитниками, но не сумел реализовать выход один на один с Паделли!

82 мин. Неудачная атака Интера.

80 мин. Замена у Лацио. Вместо Лейвы на поле вышел Катальди.

79 мин. Годин рукой схватил за футболку Лаццари.

78 мин. Мартинес отправил мяч в ворота Лацио, но арбитр справедливо зафиксировал оффсайд.

77 мин. Две замены у Интера. Вместо Брозовича на поле вышел Эриксен, вместо Кандревы - Мозес.

75 мин. Лукаку прострелил из левого угла штрафной, и защитник Лацио выбил мяч.

72 мин. Лаццари не успел на передачу по правому флангу.

69 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:1!!! После навеса с углового мяч попал к Марушича, который с лёта расстреливал ворота. Ситуацию спас Брозович, оказавшийся на линии, но мяч подобрал Милинкович-Савич, отправивший сферу в угол!

66 мин. Янг ворвался в штрафную Лацио, но решил обыгрывать оппонента и потерял мяч.

63 мин. Две замены у Лацио. Вместо Кайседо на поле вышел Корреа, вместо Хонатана Родригеса - Лаццари.

61 мин. Гости более целенаправленно заиграли в атаку.

58 мин. Луис Фелипе грубо сыграл в центре поля.

57 мин. В центре поля идет игра в эти минуты.

54 мин. Римляне продолжают идти в атаку.

51 мин. Лейва грубо сыграл против Мартинеса.

50 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Иммобиле с 11-тиметровой отметки точно пробил в правый от себя угол, Паделли упал в противоположный!

48 мин. ПЕНАЛЬТИ!!! Де Врей сбил Иммобиле, который уже готовился отправить мяч в ворота!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

44 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Кандрева нанес хлесткий удар от правого угла штрафной, и Стракоша кулаками отбил мяч перед собой. Круглый снаряд отскочил на ногу Янгу, который из центра штрафной с отскоком от газона нанес точный удар!

42 мин. Неудачная атака Лацио.

40 мин. Иммобиле сделал рывок по левому флангу и упал после вмешательства Година. Арбитр показал, что защитник Интера сыграл по правилам.

37 мин. После навеса в штрафную Лацио де Врей опередил своего голкипера и выбил мяч на угловой, хотя Паделли был готов играть по мячу.

35 мин. Оффсайд у Лукаку.

33 мин. Гости контролируют мяч в центре поля.

31 мин. Неудачная атака Лацио.

29 мин. Удар Кандревы из правого угла штрафной Лацио заблокировал защитник.

27 мин. Мартинес подтолкнул в спину Раду в штрафной Лацио.

24 мин. А теперь Иммобиле из правого угла штрафной Интера пробил выше цели.

24 мин. После скидки Иммобиле Лейва с линии штрафной пробил намного выше ворот!

22 мин. Атака Лацио завершилась неточным ударом Марушича, с которым без труда справился Паделли.

19 мин. ОПАСНО! Гости убежали в контратаку, и Лукаку бил низом из левого угла штрафной - Стракоша в падении перевел мяч на угловой!

16 мин. Кандрева справа ворвался в штрафную Лацио, но после его передачи мяч перехватил Луис Фелипе.

14 мин. После навеса с углового мяч оказался в руках у Паделли.

11 мин. Игра идет в центре поля.

9 мин. МОМЕНТ!!! Милинкович-Савич стрельнул метров с 25-ти, и мяч попал в перекладину!!!

8 мин. Хозяева поля больше владеют мячом в эти минуты.

6 мин. Неудачная атака Лацио.

4 мин. Кандрева навесил с углового, и Годин головой пробил выше ворот.

2 мин. Римляне контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 16-го февраля, состоится поединок двадцать четвертого тура чемпионата Италии, в котором «Лацио» будет принимать «Интер». Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», начало в 21:45 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне чемпионская гонка в Италии с каждым туром набирает обороты. «Лацио» и «Интер» серьезно намерены сбросить туринский «Ювентус» с трона Серии А, поэтому очное противостояние римского и миланского клубов имеет огромное значение. Нас ждет «матч за шесть очков», как принято называть подобные встречи. В прошлом туре «черно-синие» одержали непростую победу, совершив камбэк в матче с «Миланом» после 0:2 в первом тайме. «Лацио» имеет в своем активе восемнадцатиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате. Последний раз римляне уступали в конце сентября прошлого года именно «Интеру». В Милане хозяева поля одержали победу с минимальным счетом благодаря результативному удару Данило Д’Амброзио.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Лацио» – «Интер».