Интер совершил камбэк в противостоянии с Миланом

В поединке 23-го тура чемпионата Италии состоялось миланское дерби, в котором «Интер» обыграл «Милан» со счетом 4:2.

«Россонери» агрессивно начали встречу и сразу после стартового свистка начали активно нагружать оборону соперников. На ударных позициях оказывались Кессье и Ребич, но после их ударов мяч принимали на себя защитники. А после «выстрела» Чалханоглу из-за пределов штрафной «Интер» выручила штанга ворот. Впрочем, подопечные Антонио Конте пережили стартовый штурм соперников и сумели отодвинуть игру от своей штрафной. Первая опасная ситуация у ворот «Милана» возникла, когда Годин головой замыкал навес с углового: мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги. А вскоре отличную возможность для взятия ворот упустил Весино, который из центра штрафной пробил в Доннарумму.

И все же, «россонери» больше контролировали мяч и демонстрировали большую нацеленность на ворота. У «Интера» многое не получалось, а главное, «нерадзурри» не контролировали события в центре поля, где господствовали именно футболисты «Милана». Свое преимущество номинальные гости реализовали перед перерывом. При этом ситуация для «Интера» стала критичной, ведь в его ворота залетело два мяча. Сначала Ибрагимович сделал скидку на Ребича, который отправил мяч в цель, а на компенсированной к первому тайму минуте уже сам Златан нанес точный удар после навеса с углового.

А начало второй половины встречи стало уже шоком для «Милана». У Брозовича получился шикарный удар с лёта, после которого мяч влетел в угол ворот. Через две минуты сыгравший на грани оффсайда Санчес ворвался в штрафную и отпасовал мяч Весино, сравнявшему цифры на табло.

Градус противостояния накалился до предела. Моментов стало меньше, но напряжение было неимоверным. Повели в счете «черно-синие» после стандартного положения: навес с углового точным ударом головой замкнул де Врей. Инициатива временно перешла к «Интеру», и эффектным голом едва не отметился Эриксен, который со штрафного с дальней дистанции попал в перекладину.

В конце поединка «Милан» побежал вырывать ничью и едва не достигнул цели: после удара головой Ибрагимовича мяч попал в штангу. А точку в матче поставил Лукаку, в компенсированное время замкнувший навес Мозеса. 4:2 – «Интер» совершил камбэк и воспользовался осечкой «Ювентуса», догнав по очкам туринский клуб.

Чемпионат Италии. 23-й тур.

«Интер» – «Милан» – 4:2

Марцело Брозович (51), Матиас Весино (53), Стефан де Врей (70), Ромелу Лукаку (93) – Анте Ребич (40), Златан Ибрагимович (45+1)

Матиас Весино (48), Милан Шкриньяр (55), Ромелу Лукаку (94) – Франк Кессье (61), Андреа Конти (79)

«Интер»: Даниэле Паделли, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Диего Годин, Эшли Янг, Матиас Весино, Марсело Брозович, Николо Барелла, Антонио Кандрева (Виктор Мозес, 80), Алексис Санчес (Кристиан Эриксен, 72), Ромелу Лукаку

«Милан»: Джанлуиджи Доннарумма, Симон Кьер, Андреа Конти, Тео Бернар Франсуа, Алессио Романьоли, Исмаэль Беннасер, Франк Кессье (Лукас Пакета, 81), Самуэль Кастильехо (Рафаэл Леау, 79), Хакан Чалханоглу, Анте Ребич (Джакомо Бонавентура, 84), Златан Ибрагимович

Арбитр: Фабио Мареска

Стадион «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

ИНТЕР - МИЛАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА