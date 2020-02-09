Чемпионат Италии. 23-й тур.

«Интер» – «Милан» – 4:2

Марцело Брозович (51), Матиас Весино (53), Стефан де Врей (70), Ромелу Лукаку (93) – Анте Ребич (40), Златан Ибрагимович (45+1)

Матиас Весино (48), Милан Шкриньяр (55), Ромелу Лукаку (94) – Франк Кессье (61), Андреа Конти (79)

«Интер»: Даниэле Паделли, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Диего Годин, Эшли Янг, Матиас Весино, Марсело Брозович, Николо Барелла, Антонио Кандрева (Виктор Мозес, 80), Алексис Санчес (Кристиан Эриксен, 72), Ромелу Лукаку

Запас: Самир Ханданович, Филип Станкович, Квадво Асамоа, Кристиано Бираги, Данило Д'Амброзио, Андреа Раноккия, Люсьен Агум, Борха Валеро, Виктор Мозес, Стефано Сенси, Себастьяно Эспозито

«Милан»: Джанлуиджи Доннарумма, Симон Кьер, Андреа Конти, Тео Бернар Франсуа, Алессио Романьоли, Исмаэль Беннасер, Франк Кессье (Лукас Пакета, 81), Самуэль Кастильехо (Рафаэл Леау, 79), Хакан Чалханоглу, Анте Ребич (Джакомо Бонавентура, 84), Златан Ибрагимович

Запас: Асмир Бегович, Антонио Доннарумма, Давиде Калабрия, Матео Мусаккио, Алексис Салемакерс, Лукас Билья, Джакомо Бонавентура, Марко Брешианини, Маттео Габбиа, Диего Лашальт, Лукас Пакета, Рафаэл Леау

Арбитр: Фабио Мареска

Стадион «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

94 мин. Лукаку снял футболку.

93 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 4:2!!! Мозес с правого фланга навесил на голову Лукаку, который переправил мяч в ворота!

92 мин. Перспективная контратака Интера не завершилась ударом.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

90 мин. ОЙ-ОЙ-ОЙ! После навеса с левого фланга Ибрагимович перепрыгнул защитника и попал в ШТАНГУ!

89 мин. МОМЕНТ! Варела сделал рывок в штрафную Милана, но с угла вратарской не пробил Доннарумму!

88 мин. Владение мячом - 44-56%.

86 мин. Милан пытается спасти встречу.

84 мин. Замена у Милана. Вместо Ребича на поле вышел Бонавентура.

81 мин. Замена у Милана. Вместо Кессье на поле вышел Пакета.

81 мин. ОГО, МОМЕНТ! Эриксен со штрафного метров с тридцати попал в перекладину!!!

80 мин. Замена у Интера. Вместо Кандревы на поле вышел Мозес.

79 мин. Замена у Милана. Вместо Кастильехо на поле вышел Леау.

79 мин. Конти сбил Эриксена и сорвал атаку Интера.

78 мин. Брозович пробил из-за пределов штрафной, и после небольшого рикошета мяч оказался у Паделли.

75 мин. Игра идет в центре поля.

72 мин. Замена у Интера. Вместо Санчеса на поле вышел Эриксен.

70 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:2!!! После навеса с углового де Врей сыграл на опережение и головой переправил мяч в ворота!

68 мин. Ребич пробил из-за пределов штрафной, и мяч попал в защитника!

67 мин. Ибрагимович со штрафного метров с 27-ми пробил рядом со штангой!

66 мин. Милан заработал перспективный штрафной.

64 мин. Игра идет в центре поля.

61 мин. Кессье руками задержал оппонента.

58 мин. Милан владеет мячом.

55 мин. Шкриньяр сбил Кастильехо.

53 мин. ГООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:2!!! Санчес ворвался в штрафную Интера, развернулся и отпасовал на Весино, который нанес точный удар! Вот так развитие событий!

51 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!! Кандрева с правого фланга сместился в центр и нанес удар - мяч попал в защитника и отскочил на ногу Брозовичу, который с лёта пробил точно в угол!

48 мин. Весино высказал недовольство действиями арбитра.

47 мин. Милан, похоже, настроен и дальше контролировать ситуацию на поле, несмотря на добытое преимущество.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:2!!! После навеса с углового у Кессье удар не получился, но мяч отскочил на голову Ибрагимовичу, который пробил в противоход голкиперу!

45 мин. Тео прострелил на набегающего Ребича, и ситуацию спас де Врей!

44 мин. Брозович со штрафного с левого фланга направил мяч под перекладину ворот Милана, и Доннарумма перевел сферу на угловой.

42 мин. Россонери контролируют мяч.

40 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! После заброса в штрафную Интера Ибрагимович сделал скидку на дальний угол вратарской, Паделли в падении не дотянулся до мяча, и Ребич переправил круглый снаряд в пустые ворота!

37 мин. Ибрагимович сыграл в стенку с партнером и из левого угла штрафной сделал прострел - Шкриньяр выбил мяч.

36 мин. Удар Кессье из-за пределов штрафной блокируют.

34 мин. Весино попытался прострелить уходящий мяч с правого фланга, но круглый снаряд свалился с ноги.

33 мин. Чалханоглу справа ворвался в штрафную Интера, и его удар заблокировал де Врей!

31 мин. Чалханоглу навесил со штрафного с левого фланга, и Брозович выбил мяч.

29 мин. По угловым - 4:4.

27 мин. После прострела с фланга Шкриньяр снял мяч с ноги Ибрагимовича, который уже готовился расстрелять ворота!

24 мин. ВОТ ЭТО ДА! Лукаку с правого фланга сделал передачу в центр штрафной, и Весино пробил именно в то место, где стоял Доннарумма!

22 мин. Янг заблокировал подачу Кастильехо с правого фланга.

19 мин. МОМЕНТ! Санчес навесил с углового, и Годин головой пробил рядом со штангой!

16 мин. Ребич дважды бил из-за пределов штрафной. После первого удара мяч попал в защитника, а после второго - пролетел намного выше цели.

15 мин. Немного успокоилась игра.

12 мин. ОПАСНО! После навеса с углового мяч упал во вратарскую, и Шкриньяру не дали нанести удар!

11 мин. Весино прострелил с правого фланга, и футболисты Милана перехватили мяч.

9 мин. МОМЕЕЕНТ! Чалханоглу стрельнул из-за пределов штрафной и мяч попал в ШТАНГУ!!!

7 мин. Ребич бил из центра штрафной, и мяч попал в защитника!

6 мин. Оффсайд у Санчеса.

4 мин. Кандрева прострелил с правого фланга, и защитник Милана выбил мяч.

2 мин. Ребич слева ворвался в штрафную Интера, и Брозович в подкате заблокировал прострел.

1 мин. Варела заблокировал удар Кессье с линии штрафной.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 9-го февраля, состоится поединок двадцать третьего тура итальянской Серии А, в котором сразятся миланские «Интер» и «Милан». Матч пройдет в Милане (Италия), на поле стадиона «Джузеппе Меацца», начало в 21:45.

Туринский «Ювентус» продолжает лихорадить – подопечные Маурицио Сарри сенсационно уступили «Вероне» (1:2) за сутки до игры своего прямого конкурента в борьбе за первую строчку. Теперь, «Интер» будет иметь сверхмотивацию в поединке, в котором подопечных Антонио Конте и без того не стоит настраивать на достижение победного результата. В конце этого футбольного уик-энда город Милан точно будет наполовину в черных тонах, а вот какой цвет дополнит палитру?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Интером» и «Миланом».