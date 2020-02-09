23-й тур
Интер Милан
4:2
Милан
09.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Интер – Милан – 4:2. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка двадцать третьего тура итальянской Серии А

  • 09.02.2020 21:43
  • 11842 просмотра
  • 20 комментариев
Интер – Милан – 4:2. Текстовая трансляция матча
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Чемпионат Италии. 23-й тур.

«Интер» – «Милан» – 4:2

Марцело Брозович (51), Матиас Весино (53), Стефан де Врей (70), Ромелу Лукаку (93) – Анте Ребич (40), Златан Ибрагимович (45+1)

Матиас Весино (48), Милан Шкриньяр (55), Ромелу Лукаку (94) – Франк Кессье (61), Андреа Конти (79)

«Интер»: Даниэле Паделли, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Диего Годин, Эшли Янг, Матиас Весино, Марсело Брозович, Николо Барелла, Антонио Кандрева (Виктор Мозес, 80), Алексис Санчес (Кристиан Эриксен, 72), Ромелу Лукаку

Запас: Самир Ханданович, Филип Станкович, Квадво Асамоа, Кристиано Бираги, Данило Д'Амброзио, Андреа Раноккия, Люсьен Агум, Борха Валеро, Виктор Мозес, Стефано Сенси, Себастьяно Эспозито

«Милан»: Джанлуиджи Доннарумма, Симон Кьер, Андреа Конти, Тео Бернар Франсуа, Алессио Романьоли, Исмаэль Беннасер, Франк Кессье (Лукас Пакета, 81), Самуэль Кастильехо (Рафаэл Леау, 79), Хакан Чалханоглу, Анте Ребич (Джакомо Бонавентура, 84), Златан Ибрагимович

Запас: Асмир Бегович, Антонио Доннарумма, Давиде Калабрия, Матео Мусаккио, Алексис Салемакерс, Лукас Билья, Джакомо Бонавентура, Марко Брешианини, Маттео Габбиа, Диего Лашальт, Лукас Пакета, Рафаэл Леау

Арбитр: Фабио Мареска

Стадион «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

94 мин. Лукаку снял футболку.

93 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 4:2!!! Мозес с правого фланга навесил на голову Лукаку, который переправил мяч в ворота!

92 мин. Перспективная контратака Интера не завершилась ударом.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

90 мин. ОЙ-ОЙ-ОЙ! После навеса с левого фланга Ибрагимович перепрыгнул защитника и попал в ШТАНГУ!

89 мин. МОМЕНТ! Варела сделал рывок в штрафную Милана, но с угла вратарской не пробил Доннарумму!

88 мин. Владение мячом - 44-56%.

86 мин. Милан пытается спасти встречу.

84 мин. Замена у Милана. Вместо Ребича на поле вышел Бонавентура.

81 мин. Замена у Милана. Вместо Кессье на поле вышел Пакета.

81 мин. ОГО, МОМЕНТ! Эриксен со штрафного метров с тридцати попал в перекладину!!!

80 мин. Замена у Интера. Вместо Кандревы на поле вышел Мозес.

79 мин. Замена у Милана. Вместо Кастильехо на поле вышел Леау.

79 мин. Конти сбил Эриксена и сорвал атаку Интера.

78 мин. Брозович пробил из-за пределов штрафной, и после небольшого рикошета мяч оказался у Паделли.

75 мин. Игра идет в центре поля.

72 мин. Замена у Интера. Вместо Санчеса на поле вышел Эриксен.

70 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:2!!! После навеса с углового де Врей сыграл на опережение и головой переправил мяч в ворота!

68 мин. Ребич пробил из-за пределов штрафной, и мяч попал в защитника!

67 мин. Ибрагимович со штрафного метров с 27-ми пробил рядом со штангой!

66 мин. Милан заработал перспективный штрафной.

64 мин. Игра идет в центре поля.

61 мин. Кессье руками задержал оппонента.

58 мин. Милан владеет мячом.

55 мин. Шкриньяр сбил Кастильехо.

53 мин. ГООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:2!!! Санчес ворвался в штрафную Интера, развернулся и отпасовал на Весино, который нанес точный удар! Вот так развитие событий!

51 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!! Кандрева с правого фланга сместился в центр и нанес удар - мяч попал в защитника и отскочил на ногу Брозовичу, который с лёта пробил точно в угол!

48 мин. Весино высказал недовольство действиями арбитра.

47 мин. Милан, похоже, настроен и дальше контролировать ситуацию на поле, несмотря на добытое преимущество.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:2!!! После навеса с углового у Кессье удар не получился, но мяч отскочил на голову Ибрагимовичу, который пробил в противоход голкиперу!

45 мин. Тео прострелил на набегающего Ребича, и ситуацию спас де Врей!

44 мин. Брозович со штрафного с левого фланга направил мяч под перекладину ворот Милана, и Доннарумма перевел сферу на угловой.

42 мин. Россонери контролируют мяч.

40 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! После заброса в штрафную Интера Ибрагимович сделал скидку на дальний угол вратарской, Паделли в падении не дотянулся до мяча, и Ребич переправил круглый снаряд в пустые ворота!

37 мин. Ибрагимович сыграл в стенку с партнером и из левого угла штрафной сделал прострел - Шкриньяр выбил мяч.

36 мин. Удар Кессье из-за пределов штрафной блокируют.

34 мин. Весино попытался прострелить уходящий мяч с правого фланга, но круглый снаряд свалился с ноги.

33 мин. Чалханоглу справа ворвался в штрафную Интера, и его удар заблокировал де Врей!

31 мин. Чалханоглу навесил со штрафного с левого фланга, и Брозович выбил мяч.

29 мин. По угловым - 4:4.

27 мин. После прострела с фланга Шкриньяр снял мяч с ноги Ибрагимовича, который уже готовился расстрелять ворота!

24 мин. ВОТ ЭТО ДА! Лукаку с правого фланга сделал передачу в центр штрафной, и Весино пробил именно в то место, где стоял Доннарумма!

22 мин. Янг заблокировал подачу Кастильехо с правого фланга.

19 мин. МОМЕНТ! Санчес навесил с углового, и Годин головой пробил рядом со штангой!

16 мин. Ребич дважды бил из-за пределов штрафной. После первого удара мяч попал в защитника, а после второго - пролетел намного выше цели.

15 мин. Немного успокоилась игра.

12 мин. ОПАСНО! После навеса с углового мяч упал во вратарскую, и Шкриньяру не дали нанести удар!

11 мин. Весино прострелил с правого фланга, и футболисты Милана перехватили мяч.

9 мин. МОМЕЕЕНТ! Чалханоглу стрельнул из-за пределов штрафной и мяч попал в ШТАНГУ!!!

7 мин. Ребич бил из центра штрафной, и мяч попал в защитника!

6 мин. Оффсайд у Санчеса.

4 мин. Кандрева прострелил с правого фланга, и защитник Милана выбил мяч.

2 мин. Ребич слева ворвался в штрафную Интера, и Брозович в подкате заблокировал прострел.

1 мин. Варела заблокировал удар Кессье с линии штрафной.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В воскресенье, 9-го февраля, состоится поединок двадцать третьего тура итальянской Серии А, в котором сразятся миланские «Интер» и «Милан». Матч пройдет в Милане (Италия), на поле стадиона «Джузеппе Меацца», начало в 21:45.

Туринский «Ювентус» продолжает лихорадить – подопечные Маурицио Сарри сенсационно уступили «Вероне» (1:2) за сутки до игры своего прямого конкурента в борьбе за первую строчку. Теперь, «Интер» будет иметь сверхмотивацию в поединке, в котором подопечных Антонио Конте и без того не стоит настраивать на достижение победного результата. В конце этого футбольного уик-энда город Милан точно будет наполовину в черных тонах, а вот какой цвет дополнит палитру?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Интером» и «Миланом».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Voxa Hvedyk
      Voxa Hvedyk, 10.02.2020 00:11
    0
    Интер красавицы!!!
    Милан дно!!!
    Вперёд с скудетто...
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 09.02.2020 23:12
    +1
    Ось вам і пиздюліна у перерві від Конте!
    Ссылка
    Deagle
      Deagle, 09.02.2020 23:05
    0
    Александр Шевченко, 09.02.2020 23:03
    А Лацио, чего ты орлов скидываешь? Они тож хотят я думаю.
    Лацио очень симпатичны, но мне кажется не хватит у них мощей и резерва
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 09.02.2020 23:03
    0
    Deagle, 09.02.2020 22:59
    Чтоб юве стал чемпионом хочет только недвед, криштиану и все команды, кроме интера. Тупо завозят турнирные расклады
    А Лацио, чего ты орлов скидываешь? Они тож хотят я думаю.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 09.02.2020 23:02
    0
    Maxim_kravets, 09.02.2020 22:37
    Вспомнилась одна статья "эксперта" Спорт.юа о том , что Милан это труп и Ибра ничем ему не поможет. ) А тем временем с момента прихода Ибры еще ни одного поражения!
    А теперь забылась?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 09.02.2020 23:02
    0
    Гыгы, ну теперь еще один нужно, нерро-адзурри. Дави.
    Ссылка
    Deagle
      Deagle, 09.02.2020 22:59
    0
    Чтоб юве стал чемпионом хочет только недвед, криштиану и все команды, кроме интера. Тупо завозят турнирные расклады
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 09.02.2020 22:54
    0
    Игра интера в три защитника до добра не доведет!
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 09.02.2020 22:47
    0
    После покупок Интер стал играть не только не лучше, а хуже)
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 09.02.2020 22:45
    -2
    Кабздец, Интер нашел кому проигрывать. Когда борьба за скудетто маячит. По ходу орлов римских и то шансов будет больше навязать Юве борьбу будет.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 09.02.2020 22:41
    +2
    Ибрагимович- феноменален. 38 лет человеку и забивает в дерби
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 09.02.2020 22:40
    +2
    Златан!!! И это в 38 лет!!! Брависсимо !!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 22:39
    +3
    Просто бимба
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 09.02.2020 22:39
    +1
    Ібра-кадабра гол + пас, просто на класі!
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 09.02.2020 22:37
    +5
    Вспомнилась одна статья "эксперта" Спорт.юа о том , что Милан это труп и Ибра ничем ему не поможет. ) А тем временем с момента прихода Ибры еще ни одного поражения!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 09.02.2020 22:36
    -2
    Ну интер и днище. Скорее лацио станет чемпионом чем вот такой интер
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 09.02.2020 22:25
    0
    Газоны в Италии полное днище, хотя это теплая и южная страна. Сам матч не очень, может, потому что картинка не впечатляет, будто упл смотрю
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 09.02.2020 22:21
    +2
    100 років не дивився міланське дербі!
    Ссылка
    lalalalalalalala
      lalalalalalalala, 09.02.2020 22:03
    -1
    Лукаку 0.5 больше
    Ибра 0.5 больше
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 21:54
    +1
    За Милан
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 09.02.2020 22:37
    +5
    Вспомнилась одна статья "эксперта" Спорт.юа о том , что Милан это труп и Ибра ничем ему не поможет. ) А тем временем с момента прихода Ибры еще ни одного поражения!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 22:39
    +3
    Просто бимба
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 09.02.2020 22:41
    +2
    Ибрагимович- феноменален. 38 лет человеку и забивает в дерби
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 09.02.2020 22:40
    +2
    Златан!!! И это в 38 лет!!! Брависсимо !!!
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 09.02.2020 22:21
    +2
    100 років не дивився міланське дербі!
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 09.02.2020 23:12
    +1
    Ось вам і пиздюліна у перерві від Конте!
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 09.02.2020 22:39
    +1
    Ібра-кадабра гол + пас, просто на класі!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 21:54
    +1
    За Милан
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
      Voxa Hvedyk, 10.02.2020 00:11
    0
    Интер красавицы!!!
    Милан дно!!!
    Вперёд с скудетто...
    Ссылка
    Deagle
      Deagle, 09.02.2020 23:05
    0
    Александр Шевченко, 09.02.2020 23:03
    А Лацио, чего ты орлов скидываешь? Они тож хотят я думаю.
    Лацио очень симпатичны, но мне кажется не хватит у них мощей и резерва
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 09.02.2020 23:03
    0
    Deagle, 09.02.2020 22:59
    Чтоб юве стал чемпионом хочет только недвед, криштиану и все команды, кроме интера. Тупо завозят турнирные расклады
    А Лацио, чего ты орлов скидываешь? Они тож хотят я думаю.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 09.02.2020 23:02
    0
    Maxim_kravets, 09.02.2020 22:37
    Вспомнилась одна статья "эксперта" Спорт.юа о том , что Милан это труп и Ибра ничем ему не поможет. ) А тем временем с момента прихода Ибры еще ни одного поражения!
    А теперь забылась?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 09.02.2020 23:02
    0
    Гыгы, ну теперь еще один нужно, нерро-адзурри. Дави.
    Ссылка
    Deagle
      Deagle, 09.02.2020 22:59
    0
    Чтоб юве стал чемпионом хочет только недвед, криштиану и все команды, кроме интера. Тупо завозят турнирные расклады
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 09.02.2020 22:54
    0
    Игра интера в три защитника до добра не доведет!
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 09.02.2020 22:47
    0
    После покупок Интер стал играть не только не лучше, а хуже)
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 09.02.2020 22:25
    0
    Газоны в Италии полное днище, хотя это теплая и южная страна. Сам матч не очень, может, потому что картинка не впечатляет, будто упл смотрю
    Ссылка
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