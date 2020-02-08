И гол Роналду не помог. Верона на своем поле сенсационно бьет Ювентус

«Ювентус» в матче очередного тура Серии A играл на выезде с середняком «Вероной» и потерпел поражение 1:2.

Несмотря на гол Криштиану Роналду, который забивает в 10-м кряду поединке чемпионата, в конце встречи хозяева забили 2 гола и добыли 3 очка.

В воскресенье «Интер», который отстает на 3 пункта, сыграет с «Миланом».

Верона - Ювентус 2:1

Голы: Борини, 76, Паццини, 88 (с пен) - Роналду, 65

Ювентус: Щесны, Куардадо, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Пьянич, Рабьо, Бентанкур (Де Шильо, 82), Дуглас Коста (Рэмзи, 72), Роналду, Игуаин (Дибала, 59)