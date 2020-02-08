И гол Роналду не помог. Верона на своем поле сенсационно бьет Ювентус

Лидер чемпионата потерпел выездное поражение

  • 08.02.2020 23:44
  • 851 просмотр
  • 5 комментариев
И гол Роналду не помог. Верона на своем поле сенсационно бьет Ювентус
© twitter.com/juventusfcen

«Ювентус» в матче очередного тура Серии A играл на выезде с середняком «Вероной» и потерпел поражение 1:2.

Несмотря на гол Криштиану Роналду, который забивает в 10-м кряду поединке чемпионата, в конце встречи хозяева забили 2 гола и добыли 3 очка.

В воскресенье «Интер», который отстает на 3 пункта, сыграет с «Миланом».

Верона - Ювентус 2:1
Голы: Борини, 76, Паццини, 88 (с пен) - Роналду, 65

Ювентус: Щесны, Куардадо, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Пьянич, Рабьо, Бентанкур (Де Шильо, 82), Дуглас Коста (Рэмзи, 72), Роналду, Игуаин (Дибала, 59)

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 09.02.2020 00:01
    -1
    Надоела доминация Юви в СерииА. Никто так долго в Италии не доминировал, за всю историю, как они. Пора уже корону передать. Лацио/Интер вперёд!
    Ссылка
    Lazio
    online
    Lazio, 09.02.2020 00:00
    0
    А жаль Лаціо не пройшло Верону...
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 08.02.2020 23:57
    +1
    Шанс для Конте
    Ссылка
    Viktor Kovtun
    online
      Viktor Kovtun, 08.02.2020 23:51
    0
    Всю жизнь болел за Верону !!!!!
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 08.02.2020 23:48
    0
    Сенсащище в Серии А!!!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 08.02.2020 23:57
    +1
    Шанс для Конте
    Ссылка
    Lazio
    online
    Lazio, 09.02.2020 00:00
    0
    А жаль Лаціо не пройшло Верону...
    Ссылка
    Viktor Kovtun
    online
      Viktor Kovtun, 08.02.2020 23:51
    0
    Всю жизнь болел за Верону !!!!!
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 08.02.2020 23:48
    0
    Сенсащище в Серии А!!!
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