В поединке 23-го тура чемпионата Италии «Верона» на своем поле сенсационно обыграла «Ювентус» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
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Лучшие моменты матча Эллас Верона - Ювентус
|87'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джампаоло Паццини (Эллас Верона).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабио Борини (Эллас Верона).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
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Источник — Sport.ua
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