Эллас Верона

Конечно, учитывая, что в 23-м туре Серии А состоится миланское дерби, ни один другой матч тура не может претендовать на статус центрального. Однако в субботу состоится еще одно очень интересное противостояние – «Верона» примет «Ювентус».

Еще совсем недавно этот матч не вызвал бы какого-то повышенного интереса: «Верона» спокойно болталась во второй половине турнирной таблицы на безопасном расстоянии от зоны вылета, и, по сути, не боролась ни за что.

Однако зимой команда Ивана Юрича набрала фантастическую по своим меркам форму: в последних 7 турах Серии А у «Вероны» 3 победы и 4 ничьи. Горечи поражений команда не знает уже два месяца: с 7 декабря, когда «Мастифы» на выезде уступили «Аталанте» 2:3.

В последнее время у «Вероны» очень сложный график. В прошлые выходные команда Юрича на выезде сыграла вничью с «Миланом» (1:1), а в среду в перенесенном матче 17-го тура отобрала очки и у претендента на Скудетто «Лацио» - ничья 0:0 в Риме!

Такие результаты «Вероны» лишь в очередной раз подтверждают отличную форму команды, однако провести на таком высоком уровне три матча за неделю против таких сложных соперников будет очень сложно.

«Ювентус» после нового года набрал отличную форму и вышел в единоличные лидеры чемпионата. Выбивается из этого ряда только выездное поражение от «Наполи» две недели назад. После бледного старта сезона сумасшедшую форму набрал Криштиану Роналду, который забивает уже в 10 матчах Серии А подряд. На неделе португалец отпраздновал свой 35-й день рождения, и прерывать свою голевую серию явно не намерен.

«Верона» подходит к матчу без серьезных кадровых потерь. А Маурицио Сарри по-прежнему не может рассчитывать на Джорджо Кьеллини и Сами Хедиру (оба, по прогнозам, вернутся через месяц), а также на Данило. Для Мериха Демирала сезон окончен.

Конечно, выезд в Верону сейчас явно нельзя назвать легкой прогулкой, однако «Ювентус» остается явным фаворитом матча по мнению букмекеров. Коэффициент на победу «Ювентуса» - 1,55, на «Верону» - 7,6. Вероятность ничьи – 4,1.

Ориентировочные составы:

«Верона»: Сильвестри – Ррахмани, Кумбулла, Давидович – Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович – Дзакканьи, Пессина – Верре

«Ювентус»: Щенсны – Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро – Бентанкур, Пьянич, Рабьо – Рэмзи – Дибала, Роналду

8 февраля, суббота