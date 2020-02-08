В воскресенье, 9 февраля, на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится миланское дерби в рамках 23-го тура чемпионата Италии по футболу. «Интер» примет «Милан».

«Интер» впервые за долгие годы имеет неплохие шансы побороться за скудетто. После 22 туров команда Антонио Конте занимает второе место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 51 очко. Отставание от действующего чемпиона и лидера, туринского «Ювентуса», составляет лишь три балла.

В то же время римский «Лацио», который замыкает тройку сильнейших, дышит в спину «нерадзурри», отставая лишь на одно очко. Так что вся борьба за чемпионство в самом разгаре, интрига только накаляется. Но отпускать «старую синьору» нельзя, поэтому «Интер» не может себе позволить терять очки.

В последнем матче «Интер» на выезде обыграл «Удинезе» (2:0), а перед тем была серия из трех ничейных результатов в Серии А. Что касается трансферной деятельности клуба, то он провел мощнейшую кампанию, укрепив состав Кристианом Эриксеном, Эшли Янгом и Виктором Мозесом.

«Милан» может похвастаться подписанием Златана Ибрагимовича. Вместе с опытнейшим шведским форвардом «россонери» заметно преобразились, одержав в 2020 году уже пять побед и дважды сыграв вничью, поражения обошли стороной команду Стефано Пиоли.

Январские успехи во многом объясняются эмоциональным взрывом от прихода Ибрагимовича, но этот порыв рано или поздно сойдет на нет. Впрочем, в данный момент «Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А с 32 очками в активе.

Букмекеры предлагают на победу «нерадзурри» коэффициент 2,01, на ничью можно поставить за 3,50, а успех «россонери» оценивается в 4,20.

Ориентировочные составы:

«Интер»: Ханданович – Шкриньяр, де Врей, Годин, Барелла, Мозес, Весино, Янг, Эриксен, Санчез, Лукаку.

«Милан»: Доннарумма – Эрнандес, Калабрия, Романьоли, Мусаккьо, Бонавентура, Кессье, Кастильехо, Чалханоглу, Ибрагимович, Леау.

9 февраля, воскресенье