Интер – Милан – 4:2. Видео голов и обзор матча

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Интер» на «Сан-Сиро» обыграл «Милан» со счетом 4:2.
Лучшие моменты матча Интер Милан - Милан
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Стефан де Врей (Интер Милан).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Матиас Весино (Интер Милан).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Марцело Брозович (Интер Милан).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Анте Ребич (Милан).
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Источник — Sport.ua
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