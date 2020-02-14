Мариуполь завершил второй сбор в Турции и вернулся в Украину

Второй учебно-тренировочный сбор ФК «Мариуполь» в Турции завершен. В ночь на 14 февраля азовцы вернулись в Украину.
На втором сборе команда Александра Бабича провела шесть спаррингов (4 победы, 1 ничья, 1 поражение, мячи 19:6):
06.02. «Мариуполь» – «Стрипфинг» (Австрия) – 3:2
06.02. «Мариуполь» – «Славия София» (Болгария) – 3:0
10.02. «Мариуполь» – «Львов» (Украина) – 1:1
10.02. «Мариуполь» – «Черноморец» (Украина) – 2:1
13.02. «Мариуполь» – «Валмиера» (Латвия) – 9:0
13.02. «Мариуполь» – «Локомотив Тбилиси» (Грузия) – 1:2
После нескольких выходных азовцы соберутся на своей учебно-тренировочной базе и начнут подготовку к первому официальному матчу в 2020 году. 22 февраля на стадионе имени Бойко «Мариуполь» примет «Зарю». Игра начнется в 14:00.
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Источник — ФК Мариуполь
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