Мариуполь завершил второй сбор в Турции и вернулся в Украину

Второй учебно-тренировочный сбор ФК «Мариуполь» в Турции завершен. В ночь на 14 февраля азовцы вернулись в Украину.

На втором сборе команда Александра Бабича провела шесть спаррингов (4 победы, 1 ничья, 1 поражение, мячи 19:6):

06.02. «Мариуполь» – «Стрипфинг» (Австрия) – 3:2

06.02. «Мариуполь» – «Славия София» (Болгария) – 3:0

10.02. «Мариуполь» – «Львов» (Украина) – 1:1

10.02. «Мариуполь» – «Черноморец» (Украина) – 2:1

13.02. «Мариуполь» – «Валмиера» (Латвия) – 9:0

13.02. «Мариуполь» – «Локомотив Тбилиси» (Грузия) – 1:2

После нескольких выходных азовцы соберутся на своей учебно-тренировочной базе и начнут подготовку к первому официальному матчу в 2020 году. 22 февраля на стадионе имени Бойко «Мариуполь» примет «Зарю». Игра начнется в 14:00.

Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей