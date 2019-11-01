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Еліна Світоліна – Белінда Бенчіч. Прогноз і анонс матчу

Шоста спроба першої ракетки України вийти до фіналу турніру WTA в 2019 році

  • 01.11.2019 22:20
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Еліна Світоліна – Белінда Бенчіч. Прогноз і анонс матчу
© WTA. Еліна Світоліна
В суботу, 2 листопада, українка Еліна Світоліна продовжить виступи на Підсумковому турнірі WTA у Шеньчжені. Суперницею українки (статистика матчів в сезоні 38-21) у півфіналі стане швейцарська тенісистка Белінда Бенчіч (51-24). Поєдинок розпочнеться не раніше 12:30 за Києвом.
 
Суперниця
 
Варто зазначити, що Бенчіч була однією з двох головних конкуренток Світоліної на поїздку до Шеньчженю. Якщо хто забув, то другою була Кікі Бертенс, яка вже встигла посидіти на всіх стільцях, себто зіграти на обох Підсумкових турнірах, вибивши з Чжухаю нашу другу ракетку Даяну Ястремську.
 
Цікаво, що саме після поразки Бенчіч в 1/4 фіналу турніра в Лінці (6:7, 4:6 проти Корі Гауфф), Еліна забезпечила собі місце на Підсумковому турнірі. А от Белінді довелося ще добряче спітніти, щоб обійти в рейтингу Бертенс і Серену Вільямс, яка в теорії також могла поїхати до Китаю. Швейцарка отримала вайлд-кард в Москву, куди не була заявлена від самого початку (організатори взагалі хотіли дати їй запрошення тільки в кваліфікацію), де і виграла свій третій титул в сезоні.
 

WTA. Белінда Бенчіч
 
Якщо згадувати її найбільші досягнення в 2019 році, то відразу ж згадується виграний трофей в Дубаї. Більше того, саме на тому турнірі Еліна і Белінда грали в півфіналі. Українка програла на тай-брейку третього сету і травмувала коліно, яке з тієї пори постійно завдавало їй клопоту.
 
Також в Бенчіч, як і у Світоліної, були декілька серйозних півфіналів. Пригадуєте US Open? Так, наші майбутні суперниці синхронно вибули на стадії 1/2 фіналу. Еліна програла Серені, а Белінда – Б'янці Андреєску. А ще те ж саме сталося і в Індіан-Веллсі, але там вже Світоліна програла Андреєску, а от Белінда захохлила ракетку в поєдинку проти Анжелік Кербер.
 
Варто зазначити, що цьогоріч Бенчіч зіграла вже 5 матчів проти українок, в яких здобула 4 перемоги. Від швейцарки постраждали ще й Даяна Ястремська (Хобарт), Ангеліна Калініна (Санкт-Петербург) і Катерина Козлова (Мадрид).
 
Що стосується ігрового стилю, то Белінда грає досить агресивно, але розумно. Рано зустрічає м'яч і любить саме переграти суперницю в розіграші, а не забити м’яч силою. Вміє грамотно переводити по лініях, чим часто ставить суперниць в глухий кут. На повільних кортах Шеньчженю це не повинно стати великою перевагою проти Світоліної, адже українка краще рухається і поки що показує фантастичну функціональну готовність.


Шлях на турнірі

Стадія  Світоліна (3-0)       Бенчіч (2-1)
РР1  Плішкова (7:6, 6:4) №2 WTA  Барті (7:5, 1:6, 2:6) №1 WTA
РР2  Халеп (7:5, 6:3) №5 WTA  Квітова (6:3 1:6, 6:4) №6 WTA
РР3  Кенін (7:5, 7:6) №12 WTA  Бертенс (7:5, 1:0 отказ) №9 WTA
 
Матчі між собою
 
Крім вищезгаданого поєдинку в Досі, був іще один – в Торонто. Його досить легко виграла українка, зробивши по 3 брейки в кожному з сетів (6:2, 6:4). А перша зустріч відбулася ще в далекому 2014 році на грунтових кортах Чарльстона. Тоді Бенчіч святкувала перемогу в трьох сетах.
 
Призові і перспективи в рейтингу
 
Нагадаємо, Світоліна фінішувала на першому місці в Фіолетовій групі, а Бенчіч стала другою в Червоній. Нагорода за вихід у фінал складає 330 очок в рейтинг WTA і $1,180,000 призових. Тенісистка, яка програє півфінальну зустріч, отримає лише грошову компенсацію у розмірі $80,000. В іншому півфіналі зіграють Ешлі Барті і Кароліна Плішкова. 
 
Наразі Світоліна вже заробила 750 очок і $1,220,000, Бенчіч – 625 очок і $915,000.
 
Як би це дивно не звучало, але перед суботнім матчем в обох дівчат рівновага за кількістю очок в онлайн-рейтингу (Світоліна вище за додатковими показниками). Вихід у фінал дозволить комусь із них піднятися на шосте місце, перемога в Шеньчжені – на четверте, майже наздогнавши Наомі Осаку, яка йде третьою.
 
Прогноз
 
Перша ракетки України проводить свій найкращий турнір після US Open. Еліна виграла всі матчі групового раунду в двох сетах, останнього разу таке вдавалося Серені Вільямс в 2013 році. Також в Світоліної діючий він-стрік з девяти поспіль виграних матчів в Фіналі WTA (2017 - 1, 2018 - 5, 2019 - 3). Гра українки вселяє оптимізм, рівень навіть вищий, ніж того року, коли вони більше вимучувала суперниць, доки ті не здавалися в третьому сеті. 
 
Бенчіч цього сезону провела вже 75 матчів і навіть додатковий день відпочинку, в порівнянні зі Світоліною, навряд чи допоможе їй виглядати свіжішою. Відсутність титулів Еліни в сезоні – додатковий мотиватор. А як ми знаємо, мотивація в кінці виснажливого сезону є ледь не визначальним фактором, коли зустрічають близькі за рівнем тенісистки. В будь-якому випадку, Еліна буде фавориткою, але перемоги це не гарантує.
 

WTA. Еліна Світоліна
 
Не забуваймо й те, що Еліна цьогоріч ще не перемагала в півфіналах (0-5), а бойфренд українки Гаель Монфіс не зміг кваліфікуватися на чоловічий Підсумковий турнір, програвши  в п'ятницю надважливий матч канадцю Денису Шаповалову. Це також може стати невеликим мінусом перед суботнім матчем.
 
Проноз Sport.ua: перемога Світоліної в 2 сетах.
 
Розклад матчів:
 
Субота, 2 листопада
 
12:30 - Белінда Бенчіч – Еліна Світоліна
14:00* - Ешлі Барті – Кароліна Плішкова
 
*матч розпочнеться після закінчення першого поєдинку
 

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vetal
    Vetal, 01.11.2019 22:39
    -1
    Бажаю Єліні перемоги. Але, може хто знає, підкажіть будь-ласка як грала наступний матч на ТБШ Сввтоліна після поразки Монфілса? Бо мені здається вона завжди на довше затримувалась. А тут у нього не вийшло пройти на підсумковий турнір.?
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