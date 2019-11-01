Еліна Світоліна – Белінда Бенчіч. Прогноз і анонс матчу

В суботу, 2 листопада, українка Еліна Світоліна продовжить виступи на Підсумковому турнірі WTA у Шеньчжені. Суперницею українки (статистика матчів в сезоні 38-21) у півфіналі стане швейцарська тенісистка Белінда Бенчіч (51-24). Поєдинок розпочнеться не раніше 12:30 за Києвом.

Суперниця

Варто зазначити, що Бенчіч була однією з двох головних конкуренток Світоліної на поїздку до Шеньчженю. Якщо хто забув, то другою була Кікі Бертенс, яка вже встигла посидіти на всіх стільцях, себто зіграти на обох Підсумкових турнірах, вибивши з Чжухаю нашу другу ракетку Даяну Ястремську.

Цікаво, що саме після поразки Бенчіч в 1/4 фіналу турніра в Лінці (6:7, 4:6 проти Корі Гауфф), Еліна забезпечила собі місце на Підсумковому турнірі. А от Белінді довелося ще добряче спітніти, щоб обійти в рейтингу Бертенс і Серену Вільямс, яка в теорії також могла поїхати до Китаю. Швейцарка отримала вайлд-кард в Москву, куди не була заявлена від самого початку (організатори взагалі хотіли дати їй запрошення тільки в кваліфікацію), де і виграла свій третій титул в сезоні.



WTA. Белінда Бенчіч WTA. Белінда Бенчіч

Якщо згадувати її найбільші досягнення в 2019 році, то відразу ж згадується виграний трофей в Дубаї. Більше того, саме на тому турнірі Еліна і Белінда грали в півфіналі. Українка програла на тай-брейку третього сету і травмувала коліно, яке з тієї пори постійно завдавало їй клопоту.

Також в Бенчіч, як і у Світоліної, були декілька серйозних півфіналів. Пригадуєте US Open? Так, наші майбутні суперниці синхронно вибули на стадії 1/2 фіналу. Еліна програла Серені, а Белінда – Б'янці Андреєску. А ще те ж саме сталося і в Індіан-Веллсі, але там вже Світоліна програла Андреєску, а от Белінда захохлила ракетку в поєдинку проти Анжелік Кербер.

Варто зазначити, що цьогоріч Бенчіч зіграла вже 5 матчів проти українок, в яких здобула 4 перемоги. Від швейцарки постраждали ще й Даяна Ястремська (Хобарт), Ангеліна Калініна (Санкт-Петербург) і Катерина Козлова (Мадрид).

Що стосується ігрового стилю, то Белінда грає досить агресивно, але розумно. Рано зустрічає м'яч і любить саме переграти суперницю в розіграші, а не забити м’яч силою. Вміє грамотно переводити по лініях, чим часто ставить суперниць в глухий кут. На повільних кортах Шеньчженю це не повинно стати великою перевагою проти Світоліної, адже українка краще рухається і поки що показує фантастичну функціональну готовність.



Шлях на турнірі