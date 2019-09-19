Марина ЧЕРНЫШЕВА: «Перед финалом в Загребе уехала в лес»

Недавно 20-летняя харьковчанка выиграла 60-тысячник ITF в Загребе. Стартовав с квалификации, Чернышева за турнир не проиграла ни одного сета. Эта победа позволила украинке с модельной внешностью прыгнуть на 120 ступенек в мировом рейтинге и впервые в карьере подняться в топ-300 лучших теннисисток мира.

В эксклюзивном интервью SPORT.UA Марина Чернышева рассказала о победном турнире, переходе из юниорского тенниса во взрослый, а также назвала теннисистку, игра которой ей больше всего импонирует.

— Марина, вы поднялись в топ-300 мирового рейтинга. Насколько это значимое достижение на данном этапе карьеры?

— Конечно, я понимаю, что я довольно близко, чтобы попасть на квалификацию Australian Open. Поэтому, я надеюсь, что если все будет получаться, то я выполню эту цель, к которой стремлюсь. Выиграв турнир в Загребе, я приблизилась к этой цели.

— Вы сыграли 7 матчей вместе с квалификацией в Загребе, какой из них запомнился больше всего?

— Каждый матч был довольно сложным, учитывая, что до финала я играла со всеми игроками топ-250. Нужно было все время показывать высокий уровень, матч за матчем. У меня такого опыта не было. Я выходила на матч все время в роли аутсайдера, но понимала, что могу обыграть соперниц. Но какой-то матч так и не запомнился. Возможно, против Ивахненко, учитывая то, что она была украинкой, сейчас - россиянка. Я ее давно знаю, она была для меня определенным авторитетом. Поэтому, против нее я немножко волновалась, мне очень хотелось выиграть. А других людей я не знала, поэтому просто была заряжена на победу.

— Перед финальным матчем был какой-то мандраж с оглядкой на огромный путь, проделанный к этой игре?

— Перед финалом я уехала из гостиницы в лес. Мне в голову не закрадывались лишние мысли насчет матча. Я ходила, гуляла по природе и отдыхала.

— Вы специально так сделали?

— Да, чтобы поменьше думать об игре.

— Сейчас вы восстанавливаетесь в Украине, а какой календарь дальше?

— В субботу улетаю в Чехию, на турнир 25к. Дальше пока не знаю, план турниров резко поменялся.

— Почему?

— Другие рейтинговые позиции позволяют играть турниры выше и попадать сразу в основу. Сейчас мы решили остаться на категории 25, потому что на той неделе всего один турнир категории 60 и я могла не попасть в него. Мы решили не рисковать.

— В Одессе живет ваша семья?

— Нет, родители в Харькове, а в Одессе я только тренируюсь.

— Кто входит в вашу команду и готовит вас к турнирам?

— Мой тренер - Валерий Кутузов. Я тренируюсь с ним практически год. Он периодически тренирует и Даяну Ястремскую, когда она в Одессе. Спарринги у меня меняются. Менеджер — Всеволод Кевлич.

— Вам комфортнее тренироваться в Украине или зарубежом?

— Я тренировалась порядка трех лет в Киеве и практически год в Братиславе. Но на самом деле, вообще не важно где тренироваться, важно с кем. Одесса мне нравится. Нравится быть в Украине, ближе к дому.

— Во взрослой сетке вы начали играть не так давно. Как пережили переход из юниорского тенниса во взрослый?

— Во взрослой сетке я играю порядка трёх лет. Но сразу могу сказать, что WTA намного тяжелее, чем юниорский теннис. Это совсем другое. И физически, и морально. В момент перехода ты играешь вроде и с не очень сильными игроками по рейтингу, но они намного опытнее именно в этих турнирах. Плюс, деньги, ты понимаешь, что можешь выиграть больше. И хочется быстрее по рейтингу продвигаться.

— А кто сопровождает вас на турнирах?

— Очень часто я езжу сама. 80% турниров проходят так. Не получалось организовать так, чтобы кто-то ездил со мной.

— А в тех 20% случаев, когда с вами рядом кто-то есть, морально легче играть?

— Есть дополнительная поддержка, особенно, когда с тренером. Даже во время матча достаточно на него посмотреть и это помогает. Уже чувствуешь, что не один.

— За три года во взрослой сетке, кто был самым сложным соперником?

— Самая моя высокорейтинговая победа была в Загребе - соперница была 190-й в рейтинге. Но я никогда не думала о том, против кого больше всего неудобно играть.

— На каком покрытии вам максимально комфортно играть?

— Я поняла, что мне очень нравится хард, потому что розыгрыши там проходят быстрее. Но все мои победы были на грунте.

— Вы активно ведете Инстаграм. Что это вам дает: просто удовольствие или определенную коммуникацию со своей аудиторией?

— И то, и другое. На самом деле, я чувствую, что нужно людям рассказывать, что происходит в теннисе. Почему мы ведем себя так или иначе, почему происходят определенные вещи. Потому что бывают ситуации, когда родители отдают своих детей в теннис и не понимают, что происходит с детьми. Почему они на тренировках играют хорошо, а потом выходят на матч и не могут перебить ни одного мяча. Я чувствую, что этим нужно делиться, рассказывать, потому что я, имея большой опыт, могу дать что-то полезное людям. Это и удовольствие, и коммуникация и что-то полезное.

— Некоторые спортсмены стараются от соцсетей ограждаться, потому что это где-то влияет и на моральное состояние перед соревнованиями...

— Во время турниров я вообще не захожу в Инстаграм. Я могу пропасть на две недели, в зависимости от того, сколько турниров. Либо я выставлю одну какую-то историю.

— Бывает такое, что пишут какие-то неприятные вещи? Как вы реагируете на это?

— На позитив всегда реагирую с улыбкой, это приятно. Но на 50 хороших комментариев может быть 2-3 плохих. И уже настроение подпорчено, потому что начинаешь об этом думать. У меня к этому резко негативное отношение, мне лучше не читать комментарии.

— А бывают какие-то романтические истории, в соцсетях или на турнирах?

— Было как-то, один мальчик из Испании хотел мне прислать письмо, написанное от руки, на Новый Год. Отправил его, но оно пришло не Новый Год, а в марте. Бывали такие случаи, но если это где-то в Инстаграме, то я стараюсь не развивать эту историю.

ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская теннисистка Марина Чернышева

— Кто вам импонирует в женском теннисе?

— Симона Халеп мне нравится. Ее манера игры, то, как она себя ведёт. Сейчас Андрееску поражает своими результатами и игрой.

— В Украине много спортсменов говорят о том, что слабый маркетинг и нет рекламного рынка, а хотелось бы зарабатывать не только на турнирах, но и от личностного бренда. Вам поступают коммерческие предложения?

— К сожалению, нет. Я играю ракеткой Head, у меня с ними контракт. А больше сотрудничества нет. Но для этого нужно быть хотя бы в топ-100. Коммерческая привлекательность спортсмена напрямую зависит от его результатов.