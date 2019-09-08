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Марина Чернышева выиграла 60-тысячник ITF в Загребе

Украинская теннисистка не проиграла ни одного сета, стартовав в квалификации

  • 08.09.2019 19:08
  • 569 просмотров
  • 3 комментария
Марина Чернышева выиграла 60-тысячник ITF в Загребе
© ITF. Марина Чернышева
Украинская теннисистка Марина Чернышева (№400 WTA) триумфально завершила соревнования на грунтовом 60-тысячнике ITF в Хорватии.
 
В финальном матче 20-летняя харьковчанка одолела Реку-Луцу Яни из Венгрии (№276 WTA).
 
Загреб. Финал
Марина Чернышева (Украина) – Река-Луца Яни (Венгрия) – 6:1, 6:4
 
В десятом гейме второго сета Марина не реализовала матчбол, после чего при счете 5:4 (40-40) матч был приостановлен из-за дождя. Спустя 40 минут девушки вернулись на корт и украинка с третьей попытки выиграла этот важный матч.
 
Ранее Чернышева побеждала в одиночном разряде только на турнирах ITF с призовым фондом $15 тысяч. В 2019 году она выиграла два таких турнира в Анталье
 
Отметим, что благодаря победе на турнире Марина со следующей недели поднимется на 120 позиций в мировом рейтинге.
 
Напомним, на турнире также принимала участие Марта Костюк, которая проиграла в первом круге.
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 08.09.2019 19:15
    +1
    Ну какой молодец девочка, просто слов нету
    Ссылка
    Dizzy
      Dizzy, 08.09.2019 19:14
    +1
    common_sense, 08.09.2019 19:12
    Днепр?
    Харьков
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 08.09.2019 19:12
    0
    Днепр?
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 08.09.2019 19:15
    +1
    Ну какой молодец девочка, просто слов нету
    Ссылка
    Dizzy
      Dizzy, 08.09.2019 19:14
    +1
    common_sense, 08.09.2019 19:12
    Днепр?
    Харьков
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 08.09.2019 19:12
    0
    Днепр?
    Ссылка
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