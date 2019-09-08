Марина Чернышева выиграла 60-тысячник ITF в Загребе

Украинская теннисистка Марина Чернышева (№400 WTA) триумфально завершила соревнования на грунтовом 60-тысячнике ITF в Хорватии.

В финальном матче 20-летняя харьковчанка одолела Реку-Луцу Яни из Венгрии (№276 WTA).

Загреб. Финал

Марина Чернышева (Украина) – Река-Луца Яни (Венгрия) – 6:1, 6:4

В десятом гейме второго сета Марина не реализовала матчбол, после чего при счете 5:4 (40-40) матч был приостановлен из-за дождя. Спустя 40 минут девушки вернулись на корт и украинка с третьей попытки выиграла этот важный матч.

Ранее Чернышева побеждала в одиночном разряде только на турнирах ITF с призовым фондом $15 тысяч. В 2019 году она выиграла два таких турнира в Анталье

Отметим, что благодаря победе на турнире Марина со следующей недели поднимется на 120 позиций в мировом рейтинге.