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  4. Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 8-14.06
ITF
08 июня 2026, 15:49 |
43
0

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 8-14.06

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

08 июня 2026, 15:49 |
43
0
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 8-14.06
blacktennismagazine.com
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 8 до 14 июня

W100 Загреб (Хорватия – грунт), Zagreb Ladies Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Вероника Фалковска (Польша, 6) – Мария Дробышева (Украина) – 6:4, 3:6

W75 Ческа Липа (Чехия – грунт), Moneta Macha Lake Open by Crystalex

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Юлия Йиракова (Чехия, уайлд-кард) – Кристина Возняк (Украина, 14) – 4:6, 3:6

Второй круг

  • Сара Хусар (Польша) – Кристина Возняк (Украина, 14) – 3:6, 1:6

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Кристина Возняк (Украина) –ТВА
  • ТВА – Анастасия Соболева (Украина) –ТВА

W50 Гимарайнш (Португалия – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Джулия Агиар (Бразилия) – Полина Исакова (Украина, 16) – 08.06

W50 Хургада (Египет – трава), Egypt 5 Somabay Women's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Илзе Рева (Украина) – Эшли Харви (США, 16) – 1:6, 6:7 (4:7)

Второй круг

  • Алеся Рева (Украина, 3) – Джиан Ибрахим (Египет, 9) – 6:3, 6:2

Одиночный разряд

Первый круг

  • Алеся Рева (Украина) – Эшли Харви (США) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Алеся Рева (Украина) и Илзе Рева (Украина) – Мэдисон Роуз (США) и Адауго Укаегбу (США) – ТВА

W35 Ницца (Франция – грунт), Nice LTC Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Мария Лазаренко (Украина, 3) – Даниэль Баранес (Франция, уайлд-кард) – 6:2, 6:3

Второй круг

  • Мария Лазаренко (Украина, 3) – Берта Мирет (Испания, 16) – ТВА

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА Елизавета Котляр (Украина) – ТВА

W35 Касабланка (Марокко – грунт), Morocco Tennis Tour

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Шаранья Шетти (Индия) – Алина Мокрынская (Украина) – 1:6, 3:6

Второй круг

  • Мария Михайлова (4) – Алина Мокрынская (Украина) – 08.06, не ранее 16:30

W15 Лос Анджелес (Калифорния, США – хард), Jack Kramer Professional Tennis Tournament

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Кристина Нордикян (США) – Юлия Жытельная (Украина, 9) ТВА

W15 Мерциг (Германия – грунт), Ladies Open Saar

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Лаура фон Бремер (Германия, уайлд-кард) – Анна Бурчак (Украина, 15) – 1:6, 0:6

Второй круг

  • Юлия Реннерт (Германия, 6) или Максим Каммерер (Германия, уайлд-кард)– Анна Бурчак (Украина, 15) – ТВА

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Дарья Есыпчук (Украина) – ТВА
  • ТВА – Анастасия Фирман (Украина) – ТВА
  • ТВА – Кристина Почтовик (Украина) – ТВА

Парный разряд

Второй круг

  • Анастасия Фирман (Украина) и Дарья Есыпчук (Украина, 1) – Зое Кегль (Швейцария) и Аурора Цурмюле (Швейцария) или Миа Койлер (Германия) и Оналее Вагнер (Люксембург) – ТВА

W15 Кайсери (Турция – хард)

Одиночный разряд

Первый круг

  • Чжон Уй Су (Южная Корея) – Катерина Дятлова (Украина, 7) – ТВА
  • София Белинская (Украина) – Николь Гианнини (Бразилия) – ТВА
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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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