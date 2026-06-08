Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 8-14.06
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 8 до 14 июня
W100 Загреб (Хорватия – грунт), Zagreb Ladies Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Вероника Фалковска (Польша, 6) – Мария Дробышева (Украина) – 6:4, 3:6
W75 Ческа Липа (Чехия – грунт), Moneta Macha Lake Open by Crystalex
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Юлия Йиракова (Чехия, уайлд-кард) – Кристина Возняк (Украина, 14) – 4:6, 3:6
Второй круг
- Сара Хусар (Польша) – Кристина Возняк (Украина, 14) – 3:6, 1:6
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Кристина Возняк (Украина) –ТВА
- ТВА – Анастасия Соболева (Украина) –ТВА
W50 Гимарайнш (Португалия – хард)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Джулия Агиар (Бразилия) – Полина Исакова (Украина, 16) – 08.06
W50 Хургада (Египет – трава), Egypt 5 Somabay Women's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Илзе Рева (Украина) – Эшли Харви (США, 16) – 1:6, 6:7 (4:7)
Второй круг
- Алеся Рева (Украина, 3) – Джиан Ибрахим (Египет, 9) – 6:3, 6:2
Одиночный разряд
Первый круг
- Алеся Рева (Украина) – Эшли Харви (США) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Алеся Рева (Украина) и Илзе Рева (Украина) – Мэдисон Роуз (США) и Адауго Укаегбу (США) – ТВА
W35 Ницца (Франция – грунт), Nice LTC Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Мария Лазаренко (Украина, 3) – Даниэль Баранес (Франция, уайлд-кард) – 6:2, 6:3
Второй круг
- Мария Лазаренко (Украина, 3) – Берта Мирет (Испания, 16) – ТВА
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Елизавета Котляр (Украина) – ТВА
W35 Касабланка (Марокко – грунт), Morocco Tennis Tour
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Шаранья Шетти (Индия) – Алина Мокрынская (Украина) – 1:6, 3:6
Второй круг
- Мария Михайлова (4) – Алина Мокрынская (Украина) – 08.06, не ранее 16:30
W15 Лос Анджелес (Калифорния, США – хард), Jack Kramer Professional Tennis Tournament
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Кристина Нордикян (США) – Юлия Жытельная (Украина, 9) – ТВА
W15 Мерциг (Германия – грунт), Ladies Open Saar
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Лаура фон Бремер (Германия, уайлд-кард) – Анна Бурчак (Украина, 15) – 1:6, 0:6
Второй круг
- Юлия Реннерт (Германия, 6) или Максим Каммерер (Германия, уайлд-кард)– Анна Бурчак (Украина, 15) – ТВА
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Дарья Есыпчук (Украина) – ТВА
- ТВА – Анастасия Фирман (Украина) – ТВА
- ТВА – Кристина Почтовик (Украина) – ТВА
Парный разряд
Второй круг
- Анастасия Фирман (Украина) и Дарья Есыпчук (Украина, 1) – Зое Кегль (Швейцария) и Аурора Цурмюле (Швейцария) или Миа Койлер (Германия) и Оналее Вагнер (Люксембург) – ТВА
W15 Кайсери (Турция – хард)
Одиночный разряд
Первый круг
- Чжон Уй Су (Южная Корея) – Катерина Дятлова (Украина, 7) – ТВА
- София Белинская (Украина) – Николь Гианнини (Бразилия) – ТВА
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