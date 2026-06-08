ITF08 июня 2026, 12:56 | Обновлено 08 июня 2026, 12:57
75
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 08–14.06
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
08 июня 2026, 12:56 | Обновлено 08 июня 2026, 12:57
75
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 8 до 14 июня.
М25 Ческа Липа (Чехия – грунт), Macha Lake Open by Ceska Lipa
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Георгий Кравченко (Украина) – ТВА
- ТВА – Алексей Крутых (Украина) – ТВА
М25 Киселяк (Босния – грунт)
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Вячеслав Белинский (Украина) – ТВА
- ТВА – Владислав Орлов (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Владислав Орлов (Украина) и Виктор Паганетти (Франция, 1) – ТВА
М25 Уичита (Канзас, США – хард)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Роман Венгер (Украина) – Мэттью Ширер (Новая Зеландия) – 6:7 (1:7), 7:6 (7:1), 7:10
М15 Куртя до Арджеш (Румыния – грунт), Trofeul Transpeco
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Максим Крывый (Украина) – Николас Голдберг (Испания) – 08.06
М15 Ньиредьхаза (Венгрия – грунт), Marso Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Балаж Пешти (Венгрия, уайлд-кард) – Михаил Ковалев (Украина) – 1:6, 6:2, 5:10
- Мартын Павельски (Польша, 5) – Александр Тютченко (Украина) – 6:1, 0:6, 8:10
- Остап Талама (Украина) – Аксель Хейсманс (Бельгия) – 1:6, 2:6
- Георгий Шилов (Украина, 7) – Андраш Неч (Венгрия) – 6:4, 7:5
Второй круг
- Рихард Антони (Германия, 4) – Михаил Ковалев (Украина) – 08.06
- Александр Тютченко (Украина) – Аксель Хейсманс (Бельгия) – 08.06
- Георгий Шилов (Украина, 7) – Филиппо Каллерио (Италия) – 08.06, не ранее 13:30
М15 Вааса (Финляндия – хард). Wasa Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Александр Пономарь (Украина) – Элис Фьяллберг (Финляндия, 15) – 08.06
М15 Кайсери (Турция – хард)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Даниэль Берновский (Украина) – Эммануэль Коттл (Канада) – 6:4, 3:6, 10:5
Второй круг
- Рубен Леброн (Испания) – Даниэль Берновский (Украина) – 08.06
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Юрий Джавакян (Украина) – ТВА
- ТВА – Владимир Якубенко (Украина) – ТВА
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 08 июня 2026, 05:44 0
Шакур – о поединке в Египте
Теннис | 07 июня 2026, 23:05 1
Немецкий теннисист отреагировал на победу на Ролан Гаррос
Футбол | 07.06.2026, 21:09
Футбол | 07.06.2026, 21:02
Футбол | 08.06.2026, 07:32
Комментарии 0
Популярные новости
07.06.2026, 09:12 22
07.06.2026, 21:07 7
07.06.2026, 08:33 10
07.06.2026, 08:44 4
08.06.2026, 00:40
06.06.2026, 09:36 22
06.06.2026, 11:11 7
06.06.2026, 08:00 7