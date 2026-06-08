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ITF
08 июня 2026, 12:56 | Обновлено 08 июня 2026, 12:57
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Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 08–14.06

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

08 июня 2026, 12:56 | Обновлено 08 июня 2026, 12:57
75
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 08–14.06
blacktennismagazine.com
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 8 до 14 июня.

М25 Ческа Липа (Чехия – грунт), Macha Lake Open by Ceska Lipa

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Георгий Кравченко (Украина) – ТВА
  • ТВА – Алексей Крутых (Украина) – ТВА

М25 Киселяк (Босния – грунт)

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Вячеслав Белинский (Украина) – ТВА
  • ТВА – Владислав Орлов (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Владислав Орлов (Украина) и Виктор Паганетти (Франция, 1) – ТВА

М25 Уичита (Канзас, США – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Роман Венгер (Украина) – Мэттью Ширер (Новая Зеландия) – 6:7 (1:7), 7:6 (7:1), 7:10

М15 Куртя до Арджеш (Румыния – грунт), Trofeul Transpeco

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

  • Максим Крывый (Украина) – Николас Голдберг (Испания) – 08.06

М15 Ньиредьхаза (Венгрия – грунт), Marso Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Балаж Пешти (Венгрия, уайлд-кард) – Михаил Ковалев (Украина) – 1:6, 6:2, 5:10
  • Мартын Павельски (Польша, 5) – Александр Тютченко (Украина) – 6:1, 0:6, 8:10
  • Остап Талама (Украина) – Аксель Хейсманс (Бельгия) – 1:6, 2:6
  • Георгий Шилов (Украина, 7) – Андраш Неч (Венгрия) – 6:4, 7:5

Второй круг

  • Рихард Антони (Германия, 4) – Михаил Ковалев (Украина) – 08.06
  • Александр Тютченко (Украина) – Аксель Хейсманс (Бельгия) – 08.06
  • Георгий Шилов (Украина, 7) – Филиппо Каллерио (Италия) – 08.06, не ранее 13:30

М15 Вааса (Финляндия – хард). Wasa Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Александр Пономарь (Украина) – Элис Фьяллберг (Финляндия, 15) – 08.06

М15 Кайсери (Турция – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Даниэль Берновский (Украина) – Эммануэль Коттл (Канада) – 6:4, 3:6, 10:5

Второй круг

  • Рубен Леброн (Испания) – Даниэль Берновский (Украина) – 08.06

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Юрий Джавакян (Украина) – ТВА
  • ТВА – Владимир Якубенко (Украина) – ТВА
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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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