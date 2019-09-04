Загреб. Костюк вылетела в первом раунде

Сегодня Марта Костюк в первом раунде грунтового турнира ITF в Загребе встречалась с россиянкой Викторией Кан.
Украинка выиграла первый сет, но затем отдала инициативу в матче и уступила в трех партиях. Матч продолжался 2 часа и 4 минуты.
1-й раунд
Марта Костюк (Украина) – Виктория Кан (Россия) – 6:1, 2:6, 3:6
Источник — Sport.ua
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