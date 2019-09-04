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Загреб. Костюк вылетела в первом раунде

Украинка прекратила борьбу на турнире

  • 04.09.2019 22:14
  • 432 просмотра
  • 4 комментария
Загреб. Костюк вылетела в первом раунде
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Сегодня Марта Костюк в первом раунде грунтового турнира ITF в Загребе встречалась с россиянкой Викторией Кан.

Украинка выиграла первый сет, но затем отдала инициативу в матче и уступила в трех партиях. Матч продолжался 2 часа и 4 минуты.

1-й раунд

Марта Костюк (Украина) – Виктория Кан (Россия) – 6:1, 2:6, 3:6

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 04.09.2019 22:28
    +3
    никовіліст, 04.09.2019 22:27
    А хто це - "Костюк"?
    Поки дно.
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 04.09.2019 22:27
    +1
    А хто це - "Костюк"?
    Ссылка
    ukrop45
    ukrop45, 04.09.2019 22:22
    +5
    фініта ля комедія
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 04.09.2019 22:19
    +7
    нехай парашинцю свому розкаже, чому програла!!!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 04.09.2019 22:19
    +7
    нехай парашинцю свому розкаже, чому програла!!!
    Ссылка
    ukrop45
    ukrop45, 04.09.2019 22:22
    +5
    фініта ля комедія
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 04.09.2019 22:28
    +3
    никовіліст, 04.09.2019 22:27
    А хто це - "Костюк"?
    Поки дно.
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 04.09.2019 22:27
    +1
    А хто це - "Костюк"?
    Ссылка
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