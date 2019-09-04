Загреб. Костюк вылетела в первом раунде

А как же иначе. Жопоблок у них в почете, по-другому никак

Да уж, удари в голову дарма не минають.

Снимите и новость, и фото с этого места! Сутки "любуемся", неужели нет более достойных новостей??...

А новобранцам уже предоставили квартиры в Донецке? Или будут в столице бомжевать, как остальные?

Зина в МанСити нормально вписывается в игру команды и потихоньку прогрессирует и постоянно в осно...

22:32 — Vladdal

Элина как раз и может противопоставить такую игру, чтобы у Серены мячик летел "не туда". Эля умее...

22:29 — sv_2000

Я злой после Костюк и чуть не минуснул, но вовремя остановился Каждый человек имеет право на св...