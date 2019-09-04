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Марта Костюк – Виктория Кан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Загребе

  • 04.09.2019 19:24
  • 1599 просмотров
  • 1 комментарий
Марта Костюк – Виктория Кан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
В среду, 4 сентября,  Марта Костюк (№197 WTA) стартует на 60-тысячнике ITF в в Хорватии.
 
В первом круге 17-летняя украинка сыграет с победительницей квалификации Викторией Кан из России (№284 WTA).
 
Ориентировочное начало матча в 19:25 по Киеву после встречи Костова - Нидрич.
 
Трансляция здесь

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    sv_2000
      sv_2000, 04.09.2019 18:55
    0
    Марта очередной раз отдохнула от тенниса Ну, посмотрим как сложится очередной заход. 60 тыс - это неплохо. Нужен прорыв, 17 лет - это уже не ребенок, пора к сотне подбираться.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 04.09.2019 18:55
    0
    Марта очередной раз отдохнула от тенниса Ну, посмотрим как сложится очередной заход. 60 тыс - это неплохо. Нужен прорыв, 17 лет - это уже не ребенок, пора к сотне подбираться.
    Ссылка
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