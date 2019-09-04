Марта Костюк – Виктория Кан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Найдите в сети интервью Виктора Вацко после ухода с телеканала Футбол. Там он прояснил ситуацию с...

Политика - это борьба за продвижении и утверждение своих интересов. Борьбу выигрывает тот, у кого...

19:19 — JulikoB

Смысл моего вопроса понятен, а смысл твоей реплики ну может поймут те, кто знает тебя с детства. ...

19:17 — JulikoB

Если акцентируешь смысл на конкретном человеке, значит тебе есть что сказать. Но похоже ты обычны...

19:17 — vismut58

Ты же вопрошаешь? У тебя вопросный понос? Нормальные обычно огтвечают, как я тебе.

19:15 — JulikoB

У тебя словесный понос? Обычно, разумные люди говорят со смыслом.

19:14 — vismut58

А что с ним? Не созванивался сегодня. Пишу, что короли рядом, а у нас президенты, а были гетьманы...