Марта Костюк – Виктория Кан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 4 сентября, Марта Костюк (№197 WTA) стартует на 60-тысячнике ITF в в Хорватии.
В первом круге 17-летняя украинка сыграет с победительницей квалификации Викторией Кан из России (№284 WTA).
Ориентировочное начало матча в 19:25 по Киеву после встречи Костова - Нидрич.
Трансляция здесь
Источник — Sport.ua
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