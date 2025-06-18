Соболева не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира в Загребе

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 237) завершила выступление на грунтовом турнире ITF W75 в Загребе, Хорватия.

В 1/8 финала 21-летняя украинка в трех сетах уступила четвертой сеяной Хулии Риере (WTA 201) из Аргентины. В течении матча Анастасия оформила три брейка против четырех – у аргентинки, но даже этого незначительного преимущества Риере хватило для победы.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 34 минут. Это был их первый очный поединок.

ITF W75 Загреб. Грунт. 1/8 финала

Анастасия Соболева (Украина) – Хулия Риера (Аргентина) [4] – 4:6, 6:3, 4:6