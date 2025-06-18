Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Соболева не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира в Загребе
ITF
18 июня 2025, 19:54 | Обновлено 18 июня 2025, 19:55
98
0

Соболева не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира в Загребе

Украинка в трех сетах уступила четвертой сеяной Хулии Риере

18 июня 2025, 19:54 | Обновлено 18 июня 2025, 19:55
98
0
Соболева не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира в Загребе
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 237) завершила выступление на грунтовом турнире ITF W75 в Загребе, Хорватия.

В 1/8 финала 21-летняя украинка в трех сетах уступила четвертой сеяной Хулии Риере (WTA 201) из Аргентины. В течении матча Анастасия оформила три брейка против четырех – у аргентинки, но даже этого незначительного преимущества Риере хватило для победы.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 34 минут. Это был их первый очный поединок.

ITF W75 Загреб. Грунт. 1/8 финала

Анастасия Соболева (Украина) – Хулия Риера (Аргентина) [4] – 4:6, 6:3, 4:6

По теме:
Соболева выиграла стартовый поединок на грунтовом турнире в Хорватии
Завацкая проиграла стартовый поединок на грунтовом турнире в Загребе
Четыре часа борьбы. Украинка остановилась в шаге от основной сетки
ITF Загреб Анастасия Соболева Хулия Риера
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
Футбол | 18 июня 2025, 06:54 2
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира

Ожидается, что сыграет Тибо Куртуа

Карлос Алькарас и Эмма Радукану сыграют тандемом в миксте на US Open 2025
Теннис | 18 июня 2025, 05:44 0
Карлос Алькарас и Эмма Радукану сыграют тандемом в миксте на US Open 2025
Карлос Алькарас и Эмма Радукану сыграют тандемом в миксте на US Open 2025

В интервью Tennis Channel Карлос Алькарас прояснил ситуацию

Ястремская добыла непростую победу и вышла в четвертьфинал в Ноттингеме
Теннис | 18.06.2025, 15:14
Ястремская добыла непростую победу и вышла в четвертьфинал в Ноттингеме
Ястремская добыла непростую победу и вышла в четвертьфинал в Ноттингеме
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Футбол | 18.06.2025, 12:34
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Футбол | 18.06.2025, 06:23
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
16.06.2025, 23:40 2
Футбол
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
18.06.2025, 05:01
Футбол
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
17.06.2025, 09:05 3
Бокс
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после первой недели?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после первой недели?
16.06.2025, 16:05 4
Волейбол
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
17.06.2025, 08:23 22
Футбол
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
18.06.2025, 08:48 4
Бокс
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
18.06.2025, 05:20
Бокс
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
17.06.2025, 17:14 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем