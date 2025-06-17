Соболева выиграла стартовый поединок на грунтовом турнире в Хорватии
Украинка в двух сетах переиграла Тену Лукас
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 237) выиграла стартовый поединок на грунтовом турнире ITF W75 в Загребе, Хорватия.
В первом раунде 21-летняя украинка в двух сетах переиграла Тену Лукас (WTA 297) из Хорватии. В течении матча Анастасия оформила шесть брейков, уступив хозяйке турнира лишь три свои подачи.
Теннисистки провели на корте 1 час и 28 минут. Это был их третий поединок и третья победа Соболевой.
ITF W75 Загреб. Грунт. 1/16 финала
Анастасия Соболева (Украина) – Тена Лукас (Хорватия) – 6:2, 6:4
На стадии 1/8 финала соперницей украинской теннисистки будет четвертая сеяная Хулия Риера (WTA 201) из Аргентины.
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