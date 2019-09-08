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ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская теннисистка Марина Чернышева

20-летняя харьковчанка с понедельника ворвется в топ-300 мирового рейтинга

  • 08.09.2019 19:55
  • 4813 просмотров
  • 6 комментариев
ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская теннисистка Марина Чернышева
© Инстаграм Марины Чернышевой
На этой неделе украинская теннисистка Марина Чернышева совершила прорыв в профессиональной карьере. 20-летняя харьковчанка неожиданно для всех выиграла грунтовый 60-тысячник ITF в Загребе, стартовав с квалификации.
 
На пути к завоеванию титула Чернышева победила в 7 матчах, не отдав соперницам ни единого сета.
 
Отметим, что Марина успевает не только профессионально заниматься спортом, но еще и рассказывает о буднях теннисисток в инстаграме, где у нее 18 тысяч подписчиков.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️❤️❤️

Публикация от Чернышева Марина/Спортсменка (@_chernyshova_maryna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#CHERNYSHOVA_tennis Все теннисисты знают, что не всегда во время матча получаются абсолютно все удары, но играть надо. И вот в такие моменты проявляются бойцовские качества человека. Может так сковать, что ни один удар не идёт, но это же не показатель того, что надо сняться и не играть. Может сегодня подача не идти или какой-то другой удар и это НОРМАЛЬНО. Просто многие неопытные считают, что они матч должны отыграть идеально, без единой ошибки, а если они сделают пару ошибок, то вообще сливают матч из-за этого. Бороться надо в любом случае, даже если сегодня максимально плохой день. Главное с матча выйти так, чтобы не было стыдно, что мог ещё играть и отработать лучше, но ничего при этом не сделал. #теннис #детскийтеннис #одесса #любовь #италия #австралия #тасмания #индия #киев #украина #харьков #днепр #мариуполь #львов #москва #казахстан

Публикация от Чернышева Марина/Спортсменка (@_chernyshova_maryna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#CHERNYSHOVA_tennis Совсем недавно я прочитала у одной известной теннисистки, в прошлом первой ракетки мира очень интересную вещь и сейчас с вами поделюсь. 👇🏼👇🏼👇🏼 Наша задача научить ребёнка играть с мячом, не с соперником. Каждый раз, когда мяч находится на нашей половине наша задача как можно лучше, точнее и сильнее его отбить, а кто и как нам его посылает- это неважно. Тогда ребёнок учится усердно работать и у него нет страха перед соперником. Ведь на самом деле сравнение себя с другими людьми ни к чему хорошему не приводит. А когда ты знаешь, что тебе просто нужно отыграть этот мяч как можно лучше, то это прибавляет уверенности, свободы и нет такого сильного нервного напряжения как, когда думаешь, что этот мяч решит судьбу твоей жизни. В теннисе за одним ударом будет следующий, за одним розыгрышем- следующий розыгрыш и так до конца карьеры, если расстраиваться из-за всех розыгрышей, матчей и турниром, то можно будет сойти с ума🥵 #турция #одесса #любовь #италия #австралия #тасмания #индия #украина

Публикация от Чернышева Марина/Спортсменка (@_chernyshova_maryna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#CHERNYSHOVA_tennis Почему теннисистки так кричат? Это, пожалуй, один из самых часто задаваемых вопросов, если на меня кто-то из теннисисток подписан может подтвердить. 😅 Чем же громкий выдох нам помогает? 1)Успокаивает, вы слышали, что когда важный мяч, то Шарапова начинала кричать громче? 2)Переводится внимание не на удар, а на выдох, помогает расслабиться 3)Тратится меньше энергии, если правильно дышать, то запас больше энергии, чем если себя сдерживать. 4)Когда тигры нападают они тоже рычат, тут тоже самое 😉 Всем хорошего дня, дышите❤️😘 #украина #одесса #любовь #италия #австралия #харьков #киев #днепр #львов #теннис #москва #казань #казахстан

Публикация от Чернышева Марина/Спортсменка (@_chernyshova_maryna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#CHERNYSHOVA_travel Ну, что же мы сегодня интересного видели?🤔 Мы видели пробку, конечно я не понимаю как они так ездят, такое хаотичное движение, светофоров нет, знаков нет. И пробку помогали разрулить обычные люди, они были вместо регулировщиков. Но видимо индусы думают, что если много сигналить, то это как-то поможет🤷‍♀️ Ещё мы сегодня видели большое скопление людей и за два часа трибуны на кортах превратились в свалку мусора, что было не очень приятно, но на самом то деле, куда девать мусор если нет ни одной мусорки? 🤷‍♀️ Ещё мы были сегодня звёздами дискотеки, с нами начали все фотографироваться и после 10 минут фотографирования нас охранники попросили уйти потому что мы сорвали дискотеку😂🤷‍♀️ Сегодня я попробовала garlic chicken по рекомендации @veronika_kapshay и это было действительно очень вкусно 🤤 😉 Вообще все позитивно кроме момента с выселение из отеля, но даже это мы достаточно мирно решили👌🏻 Совсем скоро у меня будет для вас сюрприз, надеюсь, что вам понравится😉 Всем сладких снов❤️ Живём один раз- рискуйте делать то, на что раньше не решались😘 #украина #одесса #любовь #италия #австралия #индия #пуна #путешествия #nlinternational #дискотека #мусор

Публикация от Чернышева Марина/Спортсменка (@_chernyshova_maryna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#CHERNYSHOVA_sport Мне очень нравится наблюдать за людьми в Инстаграм. В основном все показывают красивую жизнь, но никто даже не может догадаться каким трудом они этого достигли. Я, как спортсмен, могу привести в пример себя. Я рассказываю о путешествиях, полезности разных упражнений, каких-то достижениях 😊 Но представляете сколько за этим всем кроется стрессов, истерик, проигрышей, падений и так далее? Сомневаюсь. У каждого из нас своя судьба и мы ее проживаем как умеем.🤷‍♀️ Поэтому я всегда уважала, уважаю и буду уважать людей, которые трудятся в определённой сфере и пытаются стать в ней лучшими.🏆 Инстаграм- это витрина. И мне кажется, что триумфом нужно делиться с другими и таким образом заряжать их на успех, а неудачи стоит переживать с самыми близкими людьми. 😉 Всем удачи 👍 Всех люблю 😘 Сладких снов ❤️ #украина #одесса #любовь #мотивация #италия #труд #харьков #киев #спорт #теннис

Публикация от Чернышева Марина/Спортсменка (@_chernyshova_maryna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#CHERNYSHOva_lifestyle⠀ ⠀ Ух, ребята, вы не представляете сколько целей, планов и мечт, которые надо сделать за свою жизнь. Я так кайфую, когда понимаю сколько всего нужно пройти, чтобы добиться того, что хочется (какой-то мазохизм). Иногда кажется, что это просто нереально сделать😅⠀ ⠀ Но после прочтения книги «Берись и Делай» я поняла, что не нужно думать как это тяжело просто нужно делать, постепенно, шаг за шагом и ты к этому прийдешь. Классная книга, для тех кто сомневается или кому нужна мотивация советую прочитать. Мне книга дала понимание того, что попав в свою сферу и усердно работая можно добиться огромного успеха и не важно это будет продажа журналов, дисков, аэробилетов и так далее. 😉⠀ ⠀ Всем сладких снов ❤️⠀ #путешествие #любовь #берисьиделай #книга #чтение #италия #кальяри

Публикация от Чернышева Марина/Спортсменка (@_chernyshova_maryna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#CHERNYSHOVA_lifestyle С Днём Независимости💙💛 Я очень люблю свою страну, я в ней родилась и росла. Я люблю возвращаться домой , люблю землю, пейзажи.🌞 В Украине моя семья, мои друзья и моя родина🇺🇦 Надеюсь, что скоро будет мир в нашей стране и мы сможем дальше расти и развиваться❤️ Всех украинцев с праздником😘 #travel #ukraine #independence #love #work #деньнезависимости #украина #харьков #киев #работа #путешествие

Публикация от Чернышева Марина/Спортсменка (@_chernyshova_maryna)

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 08.09.2019 21:06
    0
    Красотою лепа, бровьми союзна
    Ссылка
    Сан Саныч
    Сан Саныч, 08.09.2019 20:54
    -2
    что??и эта с Адессы??
    Ссылка
    Olma Sharp
      Olma Sharp, 08.09.2019 20:30
    +4
    По-моему, позитивный человек без закидонов и понтов. И, что становится практически неприличным, без видимых татуировок, наколотых губ и другого тюнинга, который так уродует молодых девушек. Удачи и слава Украине!
    Ссылка
    marko2020
      marko2020, 08.09.2019 20:29
    -5
    Зубастик
    Ссылка
    Dizzy
      Dizzy, 08.09.2019 20:12
    +9
    common_sense, 08.09.2019 19:58
    Слава Украине!
    Героям Слава!!!
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 08.09.2019 19:58
    +14
    Слава Украине!
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 08.09.2019 19:58
    +14
    Слава Украине!
    Ссылка
    Dizzy
      Dizzy, 08.09.2019 20:12
    +9
    common_sense, 08.09.2019 19:58
    Слава Украине!
    Героям Слава!!!
    Ссылка
    Olma Sharp
    online
      Olma Sharp, 08.09.2019 20:30
    +4
    По-моему, позитивный человек без закидонов и понтов. И, что становится практически неприличным, без видимых татуировок, наколотых губ и другого тюнинга, который так уродует молодых девушек. Удачи и слава Украине!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.09.2019 21:06
    0
    Красотою лепа, бровьми союзна
    Ссылка
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