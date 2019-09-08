ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская теннисистка Марина Чернышева

Марина Чернышева совершила прорыв в профессиональной карьере. 20-летняя харьковчанка неожиданно для всех На этой неделе украинская теннисисткасовершила прорыв в профессиональной карьере. 20-летняя харьковчанка неожиданно для всех выиграла грунтовый 60-тысячник ITF в Загребе , стартовав с квалификации.

На пути к завоеванию титула Чернышева победила в 7 матчах, не отдав соперницам ни единого сета.

Отметим, что Марина успевает не только профессионально заниматься спортом, но еще и рассказывает о буднях теннисисток в инстаграме, где у нее 18 тысяч подписчиков.