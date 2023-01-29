Евгений ЗУКИН: «Лопатецкая потенциально была игроком топ-10»

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин рассказал, почему не все успешные юниоры раскрываются во взрослом теннисе.

– История нашего тенниса знает примеры, когда некоторые девочки доходили до определенного возраста и бросали играть в теннис. Навскидку: Даша Лопатецкая, Люба Костенко, Марина Чернышева… Почему это происходит, когда самые сложные этапы становления карьеры уже позади?

– Слишком много факторов. Каждый случай индивидуален. Во-первых, ничего нельзя обобщать. Это индивидуальный вид спорта, где все зависит только от тебя. Как ты готов работать, что ты готов сделать, чтобы стать лучше, чем другие. Одного таланта и юниорских побед не хватает, чтобы стать успешным профессионалом. У каждой из тех, кого вы перечислили, в какой-то момент обнаружился какой-то недостаток, который не позволил им перейти из юниоров в профессионалы. Но, конечно, Лопатецкая – это просто шок, потенциально, это был игрок топ-10. Опять же, надо знать детали: семью, здоровье, неправильное лечение, потом – неправильную компанию. Все складывается из мелочей.

Мне нравится в интернете одно выражение: «Выигрывать в теннисе – это не что-то обычное. Как и в любом виде спорта. Участвует куча народу, а побеждает кто-то один. И он один должен быть очень особенным».

Это же соревнование личности, эго, физических возможностей, всего, чего можно найти в человеческой личности. И если у кого-то есть какое-то слабое место, а если, не дай Бог – два, то шансов мало.