Марина ЧЕРНЫШЕВА: «В Загребе хотела пройти хотя бы квалификацию»

- Ты впервые сыграла в основной сетке 60-тысячника и сразу взяла титул. Ожидала от себя такого результата на старте турнира, ведь пришлось стартовать в квалификации?

- На самом деле перед турниром я сидела и думала о том, что буду уже очень счастлива, если удастся хотя бы пройти квалификацию. Соответственно, я никак не ожидала такого результата.

- В Загребе ты не проиграла ни одного сета. С чем связываешь столь уверенный поход за титулом?

- Я даже об этом не думала, что не проиграла ни сета, только сейчас это осознала. Мы с тренером договорились, что мои матчи будут проходить легко, думаю, что это повлияло на мой настрой. Просто думать о том, что будет трудно и надо будет бороться, мне не помогало. А когда я стала настраиваться на то, что все пройдет легко, то стало очень легко (смеётся). На самом деле моя главная задача была показывать высокий уровень игры в каждом поединке.

- В финале дождь ненадолго прервал матч, когда ты подавала на титул и не реализовала первый матчбол. Перед этим ты уже упустила одну подачу на матч. Не закрадывались в голову нехорошие мысли во время перерыва?

- На самом деле перерыв мне сыграл только на руку, так как я как раз стартовала за укороченным и сильно упала на палец. Поэтому в перерыве у меня была возможность оценить ситуацию и настроиться на завершения матча. Конечно, меня настигали разные мысли, но, поговорив с тренером, я себе сказала, что всё будет хорошо и настраивалась на это. Но ещё видимо из-за того, что я упала, то много думала о пальце, а не о матче (смеётся), – сказала Чернышева.