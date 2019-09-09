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Рейтинг WTA. Свитолина снова в тройке, дебют Ястремской в топ-30

Эшли Барти вернула звание первой ракетки мира

  • 09.09.2019 12:00
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Рейтинг WTA. Свитолина снова в тройке, дебют Ястремской в топ-30
© US Open. Элина Свитолина
У женщин, в отличие от мужчин, после Открытого чемпионата США по теннису в первой десятке состоялось большое количество изменений. Наоми Осака не смогла защитить прошлогоднюю победу и опустилась сразу на три позиции, потеряв звание первой ракетки мира. Возглавила мировую классификацию австралийка Эшли Барти.
 
Украинка Элина Свитолина благодаря выходу в финал поднялась на две строчки и повторила личный рекорд. Также огромный скачок совершила канадская теннисистка Бьянка Андрееску, которая после выигрыша первого турнира Grand Slam оказалась на пятом месте рейтинга WTA. 
 
Также стоит отметить прогресс китаянки Ван Цян и британки Йоханны Конты, обе теннисистки приблизились к первой десятке (11 и 12 позиции), но расстояние до десятого места, на котором расположилась Белинда Бенчич, пока еще большое.
 
Топ-10 рейтинга WTA
 
 
Что касается остальных украинок, то Даяна Ястремская впервые в карьере вошла в топ-30 лучших теннисисток планеты, схожую задачу ее команда ставила на этот сезон, посмотрим как будет в итоге. Леся Цуренко потеряла очки за прошлогодний четвертьфинал и откатилась на 68-ю позицию. Много потеряли Ангелина Калинина и Марта Костюк. 
 
Зато у нас появилась еще одна теннисистка в топ-300, это Марина Чернышева, которая триумфально выиграла 60-тысячник ITF в Хорватии. Также поднялась на 69 позиций и Дарья Снигур, она выиграла 25-тысячник в Израиле.
 
В Чемпионской гонке есть пять теннисисток, которые практически наверняка сыграют на Итоговом турнире WTA. Еще пять (возможно, еще кто-то) поспорят за последние три путевки.
 
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Источник — Sport.ua

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