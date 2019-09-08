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Андрееску выиграла US Open, обыграв в финале Серену Уильямс

Легендарная американка уступила в четвертом подряд матче за титул на турнирах Grand Slam

  • 08.09.2019 00:59
  • 944 просмотра
  • 12 комментариев
Андрееску выиграла US Open, обыграв в финале Серену Уильямс
© US Open. Бьянка Андрееску
23-кратная победительница турниров Grand Slam Серена Уильямс (№8 WTA) проиграла в финале Открытого чемпионата США по теннису.
 
В матче за титул 37-летняя американка проиграла Бьянке Андрееску (№15 WTA) из Канады.
 
US Open. Финал
Серена Уильямс (США) – Бьянка Андрееску (Канада) – 3:6, 5:7
 
До финала Серена проиграла всего три гейма на своей подаче в шести матчах, в финале – целых шесть.
 
Для Уильямс-младшей это был десятый в карьере финальный матч на американском мейджоре (шесть побед). В свою очередь, Андрееску впервые выступала в основной сетке US Open.
 
Отметим, что Серена выиграла свой первый титул на кортах Нью-Йорка 11 сентября 1999 года. Бьянка появилась на свет только спустя 275 дней после этой даты.
 
В начале года Андрееску занимала 152-ю позицию в мировом рейтинге, с понедельника она войдет в топ-5, а также будет четвертой в Чемпионской гонке, по результатам которой будут определены восемь лучших теннисисток сезона, который сыграют на Итоговом турнире в Шеньчжене.
 
Напомним, в полуфинале Уильямс-младшая одолела украинку Элину Свитолину (№5 WTA).
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 08.09.2019 01:18
    -1
    Бьянка молодчина! Більшість у такій ситуації (5-1 на 5-5) вже б не повернулися в гру. Видно що дівчина з самого початку вийшла вигравати. Вона просто задушила Серену своєю впевненістю і та віддала перших 3 брейки виключно своїми подвійними помилками.
    Серена зіграла так собі, а американська публіка
    Нікуди не піде Серена з туру, вона тільки за рекламу в рік під 20 лямів заробляє...
    Ссылка
    Виталий Грин
      Виталий Грин, 08.09.2019 01:14
    -7
    надеюсь крутожопого мутанта больше не увидим в финалах БШ.
    Адрееску браво. Дожала горилу.
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    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 08.09.2019 01:14
    +2
    Умницы обе, и как теннисистки и как люди-человеки)))
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 08.09.2019 01:12
    -1
    Stanislav Matusevych, 08.09.2019 01:08
    Гарна новина для світу тенісу. Король помер - хай живе король. Точніше, королева. Андреєску цілком здатна нею стати. Головною перешкодою для цього може виявитися її здоров'я. А втім, побачимо.
    Сподіваюся, завтра обійдеться без сенсацій. Якщо до Б'янки в мене негативу немає, то до Медведєва маю претензії не тільки я, а багато глядачів по усьому світу.
    Почему мир против Медведьева?
    Многие болеют за андердогов. Против Надаля он таким и является.
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    Ва Са
    online
      Ва Са, 08.09.2019 01:12
    -3
    Кому проиграть, это ж надо !! Сегодня была не Серена а что то из конца первой сотни . Ужоссс .!!
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    ternow
      ternow, 08.09.2019 01:09
    0
    Думаю, Андрееску вскоре и станет N 1в ВТА туре...
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    relax-1984
      relax-1984, 08.09.2019 01:09
    +4
    Браво, Бянка, але і Серену шкода... Не факт, що в легенди ще буде шанс ((( Проте Бянка заслужила...
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 08.09.2019 01:08
    +4
    молодец не поплыла а собралась и дожала на приеме. вот бы нашим девчонкам такую психологическую стойкость
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.09.2019 01:08
    +4
    Гарна новина для світу тенісу. Король помер - хай живе король. Точніше, королева. Андреєску цілком здатна нею стати. Головною перешкодою для цього може виявитися її здоров'я. А втім, побачимо.
    Сподіваюся, завтра обійдеться без сенсацій. Якщо до Б'янки в мене негативу немає, то до Медведєва маю претензії не тільки я, а багато глядачів по усьому світу.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.09.2019 01:08
    -2
    Бьянка молодчина! За такої хамської публіки - виграти у Серени в США в такому віці !
    Huge respect to Andreescu Well done!
    You deserved US Open Trophy!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 08.09.2019 01:04
    0
    Плюсую всем кто высказался про дерьмовую публику. Только из за них начал болеть за Андрееску. Умничка! С победой
    Ссылка
    ternow
      ternow, 08.09.2019 01:04
    -3
    Наверное, по титулам в " одиночке" на БШ не догнать Серене великую немку Штефи Граф! Молодец, Андрееску: не дрогнула молодость, дерзость против опыта...
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 08.09.2019 01:09
    +4
    Браво, Бянка, але і Серену шкода... Не факт, що в легенди ще буде шанс ((( Проте Бянка заслужила...
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 08.09.2019 01:08
    +4
    молодец не поплыла а собралась и дожала на приеме. вот бы нашим девчонкам такую психологическую стойкость
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.09.2019 01:08
    +4
    Гарна новина для світу тенісу. Король помер - хай живе король. Точніше, королева. Андреєску цілком здатна нею стати. Головною перешкодою для цього може виявитися її здоров'я. А втім, побачимо.
    Сподіваюся, завтра обійдеться без сенсацій. Якщо до Б'янки в мене негативу немає, то до Медведєва маю претензії не тільки я, а багато глядачів по усьому світу.
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 08.09.2019 01:14
    +2
    Умницы обе, и как теннисистки и как люди-человеки)))
    Ссылка
    ternow
      ternow, 08.09.2019 01:09
    0
    Думаю, Андрееску вскоре и станет N 1в ВТА туре...
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 08.09.2019 01:04
    0
    Плюсую всем кто высказался про дерьмовую публику. Только из за них начал болеть за Андрееску. Умничка! С победой
    Ссылка
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