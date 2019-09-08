Андрееску выиграла US Open, обыграв в финале Серену Уильямс

23-кратная победительница турниров Grand Slam Серена Уильямс (№8 WTA) проиграла в финале Открытого чемпионата США по теннису.
В матче за титул 37-летняя американка проиграла Бьянке Андрееску (№15 WTA) из Канады.
US Open. Финал
Серена Уильямс (США) – Бьянка Андрееску (Канада) – 3:6, 5:7
До финала Серена проиграла всего три гейма на своей подаче в шести матчах, в финале – целых шесть.
Для Уильямс-младшей это был десятый в карьере финальный матч на американском мейджоре (шесть побед). В свою очередь, Андрееску впервые выступала в основной сетке US Open.
Отметим, что Серена выиграла свой первый титул на кортах Нью-Йорка 11 сентября 1999 года. Бьянка появилась на свет только спустя 275 дней после этой даты.
В начале года Андрееску занимала 152-ю позицию в мировом рейтинге, с понедельника она войдет в топ-5, а также будет четвертой в Чемпионской гонке, по результатам которой будут определены восемь лучших теннисисток сезона, который сыграют на Итоговом турнире в Шеньчжене.
Напомним, в полуфинале Уильямс-младшая одолела украинку Элину Свитолину (№5 WTA).
Источник — Sport.ua
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Серена зіграла так собі, а американська публіка
Нікуди не піде Серена з туру, вона тільки за рекламу в рік під 20 лямів заробляє...
Адрееску браво. Дожала горилу.
Сподіваюся, завтра обійдеться без сенсацій. Якщо до Б'янки в мене негативу немає, то до Медведєва маю претензії не тільки я, а багато глядачів по усьому світу.
Многие болеют за андердогов. Против Надаля он таким и является.
Сподіваюся, завтра обійдеться без сенсацій. Якщо до Б'янки в мене негативу немає, то до Медведєва маю претензії не тільки я, а багато глядачів по усьому світу.
Huge respect to Andreescu Well done!
You deserved US Open Trophy!
Сподіваюся, завтра обійдеться без сенсацій. Якщо до Б'янки в мене негативу немає, то до Медведєва маю претензії не тільки я, а багато глядачів по усьому світу.
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