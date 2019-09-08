Андрееску выиграла US Open, обыграв в финале Серену Уильямс

23-кратная победительница турниров Grand Slam Серена Уильямс (№8 WTA) проиграла в финале Открытого чемпионата США по теннису.

В матче за титул 37-летняя американка проиграла Бьянке Андрееску (№15 WTA) из Канады.

US Open. Финал

Серена Уильямс (США) – Бьянка Андрееску (Канада) – 3:6, 5:7

До финала Серена проиграла всего три гейма на своей подаче в шести матчах, в финале – целых шесть.

Для Уильямс-младшей это был десятый в карьере финальный матч на американском мейджоре (шесть побед). В свою очередь, Андрееску впервые выступала в основной сетке US Open.