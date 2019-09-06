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US Open. Серена остановила Свитолину в полуфинале

Уильямс-младшая оказалась слишком сильна

  • 06.09.2019 03:29
  • 3647 просмотров
  • 31 комментарий
US Open. Серена остановила Свитолину в полуфинале
© WTA. Серена Уильямс
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) не сумела выйти в финал открытого чемпионата США по теннису.
 
В матче 1/2 финала 24-летняя украинка проиграла шестикратной победительнице турнира американке Серене Уильямс (№8 WTA). 
 
US Open. Полуфинал
Элина Свитолина (Украина) – Серена Уильямс (США) – 3:6, 1:6
 
Начало первого сета вселяло кое-какую надежду. На первой подаче американки Свитолина заработала сначала двойной брейкпоинт, а потом еще один обычный, но играла не совсем убедительно и не смогла повести в счете. Более того, на своей подаче Элине не удержала счет 40:0 и в затяжном гейме все-таки победила Серена.
 
С таким преимуществом на старте ожидать позитивного результата против Уильямс-младшей не приходилось. Серена сразу же поймала свой ритм, и в некоторых моментах показывала невероятный уровень игры. Свитолина пыталась растягивать оппонентку по корту, больше нагружать бэкхенд, использовала резанные удары, но у оппоненти были ответы на все. Несколько невынужденных ошибок у американки конечно же было, но на фоне ее тотальной доминации в розыгрышах погоды они не делали.
 
После брейка Свитолиной удавалось забирать свои подачи, но на приеме Серена дала ей ровно один тройной шанс в пятом гейме. После того, как Элине не удалось им воспользоваться, результат партии был предрешен.
 
 
Второй сет оказался намного хуже. Американка уже не теряла темп, прекрасно двигалась по корту (хотя до матча многие в этом сомневались) и в итоге это психологически надломило Свитолину. Она уже не могла сражаться на равных даже на своей подаче, больше ошибалась и проигрывала очко за очком. В сете было 2 показательных розыгрыша, когда Серена переиграла Элину в ее же игру, выдав невероятную работу ногами. Один раз она отбилась от мощнейшей атаки из нескольких ударов по разных углах, а второй – вытащила довольно неплохой дроп-шот. Публика ликовала, победа Серены становилась неизбежной.
 
 
Сегодня легенда играла как в лучшие свои годы, шансов у Свитолиной банально не было. Стоит отметить, что Уильямс-младшая теперь сравнялась по количеству побед на US Open (101) с легендарной Крис Эверт, которая комментировала матч для ESPN.
 
В любом случае, нужно поблагодарить Элину за потрясающий турнир. Она провела его великолепно, перспектива ее прогресса видна невооруженным глазом. Серена не вечна, играть на таком уровне долго она не сможет, возможно даже закончит после еще двух выигранных Шлемов. А бороться с другими теннисистками за самые серьезные трофеи Элине будет намного легче. 
 
 
Напоминаем, что с понедельника Свитолина повторит личное достижение в рейтинге WTA (третье место). В Чемпионской гонке украинка будет десятой, вся борьба там еще впереди, но шансы с такой игрой точно будут. Главное, не усомниться после такого матча в своих силах.
 
В финале Уильямс-младшая сыграет против Бьянки Андрееску (№15 WTA) или Белинды Бенчич (№12 WTA).
 
 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Кирилл Бондаренко
    Кирилл Бондаренко, 06.09.2019 04:53
    0
    Что тут говорить,монстр.
    Да еще,как то замялся скандал с допингом,а такому монстру,да еще под допингом,можно и до полтинника,шлемы рвать.
    Ссылка
    palpal
    online
    palpal, 06.09.2019 04:50
    0
    Clyde С., 06.09.2019 03:36
    А теніс тут до чого?
    Остальное долго и малоэффективно по всей видимости объяснять, но 12-го поздравьте все-таки, 25 цифра красивая. И если не поняли кого – то … только никому-никому… Свитолину
    Ссылка
    palpal
    online
    palpal, 06.09.2019 04:35
    -2
    Clyde С., 06.09.2019 03:36
    А теніс тут до чого?
    А Вы боксер или футболист ?
    Ссылка
    sch
    online
      sch, 06.09.2019 04:28
    -2
    Только у меня впечатление, что китайская чемпионка Серене как-то легко "отдалась"?
    и вовсе удивительно, что Элина была совсем не собой, и также быстро слилась....
    Казус в том, что Не Серена хорошо играла - соперницы просто ходили по корту и отдавали очки((((...удивительно... ;)
    Ссылка
    BRITANEC
      BRITANEC, 06.09.2019 04:23
    +1
    Да уж, это тупо монстр. Есть просто легенды типа Граф, Дэвенпорт, Навратилова, Хингис... А есть реальный монстр, который в 38 лет будучи так, немножко куском сала, (не в обиду персонал фанам) просто летает по корту. А в соперницы хоть и из топ 5 пропадает подача, которая шла прекрасно на этом турнире, перестают работать ноги, Элина тупо тянулась за каждым вторым мячом. Жесткости в ударах также практически не было, а без этого на матч с такой Сереной можно вообще не выходить. И вообще она начинает ей тупо накидывать балоны, которые этот полу штемп элементарно забивает... Даже не вижу смысла критиковать Свитолину, все выше написано просто факты. Этот сук робот в таком состоянии на домашнем шлеме разорвал бы любого. Да, она может валять дурака если не достаточно мотивированна, нет реального раздражителя. Как это было к примеру в матче с Макналли. Она их воспринимает как питбуль таксу. Но как только видит норм соперника, ту же Шарапову или сейчас Свитолину, все. Публичное изнасилование в интенсивно - агрессивном стиле... Завершала бы уже карьеру, что ли... Ну реально подкумарило смотреть на эту битву людей с гуманоидом. Эльке хотелось бы сказать отдельное спасибо за очень неплохой теннис на этом шлеме. Пожелаем в следующем году ворваться наконец в финалы и победить там. Пора...
    Ссылка
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 06.09.2019 04:18
    +1
    Спасибі Елі за турнір
    Ссылка
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 06.09.2019 04:18
    0
    Спасибі Елі за турнір
    Ссылка
    agasfer
    online
      agasfer, 06.09.2019 03:54
    0
    Clyde С., 06.09.2019 03:36
    А теніс тут до чого?
    Теннис - до Свитолиной. Остальное - американская фармакология.
    Ссылка
    victordan
      victordan, 06.09.2019 03:53
    +1
    Lazio, 06.09.2019 03:49
    Чуєш, у тебе як би в кишені уже було 500000₴, ти б сильно напрягався..?? 😁😁😁
    Як не напряшатимь на еону був майже мільйон. Ти про що говориш?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 06.09.2019 03:53
    +2
    Проспав. Мабуть і добре, бо дивитися на такий погром якось не дуже
    Ссылка
    agasfer
    online
      agasfer, 06.09.2019 03:52
    -1
    sv_2000, 06.09.2019 03:48
    Ну да, ну да.... Подскажи мне где бы такой допинг купить, чтобы так по мячу бить ракеткой научиться)))
    Допинг купить полдела, ещё врач нужен классный, чтобы правильно его принимать, и правильно выводить.
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 06.09.2019 03:51
    -1
    Блть... Якого хєра я не йду спати... От завтра вмирати буду.. А спати не йду..
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 06.09.2019 03:51
    0
    Clyde С., 06.09.2019 03:33
    Серена - Легенда. Світоліна - просто хороша тенісистка, не більше
    Спасибо, кэп
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 06.09.2019 03:49
    0
    ManUtd, 06.09.2019 03:32
    Без шансов( Нужно работать над эмоциональным состоянием, чет во втором сете совсем бросила играть
    Чуєш, у тебе як би в кишені уже було 500000₴, ти б сильно напрягався..?? 😁😁😁
    Ссылка
    upiter8
      upiter8, 06.09.2019 03:48
    +3
    М-да, против такой "Машины" трудно в принципе противостоять. Будь Вильямс на лет 5 помоложе, то после возвращения в теннис давно бы вернулась бы на 1ю позицию. Равных ей из современных теннистсток пока не вижу, по крайней мере на данном покрытии корта. Реально живая легенда в свои почти 38 лет. В данном матче и на Элину сетовать особо не было смысла, хоть и достаточно наошибалась, однако далеко не это сегодня сопутствовало успеху Вильямс. Классный Мастер-Класс для современных теннисных звёзд. Думаю Элина получила прекрасный урок и практику для своей дальнейшей карьеры Спасибо Серене за шикарный теннис! и спасибо Элине за успешный турнир!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 06.09.2019 03:48
    0
    nicolo5575, 06.09.2019 03:39
    Ну да, ну да, Уильямс приняла очередной глюкокортикоид, а может что и по-круче по полному разрешению ВАДА и спокойно себе обыгрывает соперниц на допинге в свои почти 38 лет. Это, конечно, ни сколько не оправдывает Свитолину, но все же...
    Ну да, ну да.... Подскажи мне где бы такой допинг купить, чтобы так по мячу бить ракеткой научиться)))
    Ссылка
    agasfer
    online
      agasfer, 06.09.2019 03:48
    0
    Не болельщик Свитолиной, но, в этом матче, против стероидной обезьяны был за неё.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.09.2019 03:47
    +7
    Дива не сталося. Серена дуже хоче наздогнати за одиночними Шоломами Маргарет Корт, і вдома зносить все на своєму шляху. Ті шанси, які вона подарувала Еліні на старті матчу, Серена сама й забрала назад. Еліна спробувала сьогодні майже все. І довгі розіграші з постійними переводами по лініях, і глибоку гру в центр, і короткі кроси, навіть пару дропів кинула. Зі всім Серена справляється, добігаючи навіть до самих безнадійних м'ячів, повертаючи їх незручно для суперниці. а потім переходила в контратаки та забивала. Так, у Еліни були помилки на доволі нескладних м'ячах. Але, як і подвійні, вони пов'язані з намаганням зіграти ще гостріше, ще точніше, ніж Еліна фізично може. Серена, доречі, теж припустилася кількох простих помилок. Ну так в теніс роботи поки не грають.
    До матчу було очевидним, що навіть теоретично Еліні таку Серену нема чим обіграти. Потрібен був тільки посередній матч від самої Вільямс при піковій Світоліній. Першого не сталося. Від другого, вважаю, було не дуже далеко, хоча б і це не допомогло. Теоретично Серену можуть обіграти і Бенчіч, і Андреєску. Проти будь-якої з них катастрофічної переваги у потужності Вільямс мати не буде, а за технікою вони взагалі десь поруч. Може бути повторення минулорічної Осаки. Але то теорія. Практично, мені здається, за такої підтримки та з такою мотивацією Серена зіграє здорово, а у такому випадку ніхто у Турі її не зупинить.
    Еліні ж подякуємо за класний ЮСО. Вона виглядала дійсно добре. Тепер доведеться попотіти, щоб з 10-го місця у Чемпіонській Гонці пробитися на Підсумковий. На азійських турнірах розігруватиметься багато очок. Якщо буде грати так, як ці два тижні, завдання цілком під силу.
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 06.09.2019 03:47
    +5
    Я навіть ні чуток не розстроївся.... Вище голови не пригнеш... Еля молодець дійшла до півфіналу.. Я вперше не засмутився поразці...
    Великі перемоги попереду... Це Віллямс треба було більше.. Вона і виграла...
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 06.09.2019 03:46
    +4
    Тем не менее Эля большой молодец.
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    vital
    online
      vital, 06.09.2019 03:34
    +8
    Еліні велике спасибі за радість, яку вона подарувала українським вболівальникам своїм успішним виступом на американському шлемі!
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 06.09.2019 03:32
    +8
    Без шансов( Нужно работать над эмоциональным состоянием, чет во втором сете совсем бросила играть
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.09.2019 03:47
    +7
    Дива не сталося. Серена дуже хоче наздогнати за одиночними Шоломами Маргарет Корт, і вдома зносить все на своєму шляху. Ті шанси, які вона подарувала Еліні на старті матчу, Серена сама й забрала назад. Еліна спробувала сьогодні майже все. І довгі розіграші з постійними переводами по лініях, і глибоку гру в центр, і короткі кроси, навіть пару дропів кинула. Зі всім Серена справляється, добігаючи навіть до самих безнадійних м'ячів, повертаючи їх незручно для суперниці. а потім переходила в контратаки та забивала. Так, у Еліни були помилки на доволі нескладних м'ячах. Але, як і подвійні, вони пов'язані з намаганням зіграти ще гостріше, ще точніше, ніж Еліна фізично може. Серена, доречі, теж припустилася кількох простих помилок. Ну так в теніс роботи поки не грають.
    До матчу було очевидним, що навіть теоретично Еліні таку Серену нема чим обіграти. Потрібен був тільки посередній матч від самої Вільямс при піковій Світоліній. Першого не сталося. Від другого, вважаю, було не дуже далеко, хоча б і це не допомогло. Теоретично Серену можуть обіграти і Бенчіч, і Андреєску. Проти будь-якої з них катастрофічної переваги у потужності Вільямс мати не буде, а за технікою вони взагалі десь поруч. Може бути повторення минулорічної Осаки. Але то теорія. Практично, мені здається, за такої підтримки та з такою мотивацією Серена зіграє здорово, а у такому випадку ніхто у Турі її не зупинить.
    Еліні ж подякуємо за класний ЮСО. Вона виглядала дійсно добре. Тепер доведеться попотіти, щоб з 10-го місця у Чемпіонській Гонці пробитися на Підсумковий. На азійських турнірах розігруватиметься багато очок. Якщо буде грати так, як ці два тижні, завдання цілком під силу.
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 06.09.2019 03:47
    +5
    Я навіть ні чуток не розстроївся.... Вище голови не пригнеш... Еля молодець дійшла до півфіналу.. Я вперше не засмутився поразці...
    Великі перемоги попереду... Це Віллямс треба було більше.. Вона і виграла...
    Ссылка
    nicolo5575
      nicolo5575, 06.09.2019 03:39
    +5
    Ну да, ну да, Уильямс приняла очередной глюкокортикоид, а может что и по-круче по полному разрешению ВАДА и спокойно себе обыгрывает соперниц на допинге в свои почти 38 лет. Это, конечно, ни сколько не оправдывает Свитолину, но все же...
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 06.09.2019 03:46
    +4
    Тем не менее Эля большой молодец.
    Ссылка
    Видео |
      Видео |, 06.09.2019 03:37
    +4
    Хороший турнир, хороший матч, неплохой тенис показывает Еля, удачи!!
    Ссылка
    Clyde С.
    online
      Clyde С., 06.09.2019 03:36
    +4
    palpal, 06.09.2019 03:35
    Ожидаемого всеми чуда ожидаемо не случилось, вместо третьего сентября приятных воспоминаний закономерно пришло одиннадцатое сентября надежд. Жизнь на этом не заканчивается, за одиннадцатым неминуемо придет двенадцатое, а за двенадцатым грядут следующие три четверти века жизни притягательного сабжа, не забудьте поздравить. The Show Must Go On
    А теніс тут до чого?
    Ссылка
    Clyde С.
    online
      Clyde С., 06.09.2019 03:33
    +4
    Серена - Легенда. Світоліна - просто хороша тенісистка, не більше
    Ссылка
    upiter8
      upiter8, 06.09.2019 03:48
    +3
    М-да, против такой "Машины" трудно в принципе противостоять. Будь Вильямс на лет 5 помоложе, то после возвращения в теннис давно бы вернулась бы на 1ю позицию. Равных ей из современных теннистсток пока не вижу, по крайней мере на данном покрытии корта. Реально живая легенда в свои почти 38 лет. В данном матче и на Элину сетовать особо не было смысла, хоть и достаточно наошибалась, однако далеко не это сегодня сопутствовало успеху Вильямс. Классный Мастер-Класс для современных теннисных звёзд. Думаю Элина получила прекрасный урок и практику для своей дальнейшей карьеры Спасибо Серене за шикарный теннис! и спасибо Элине за успешный турнир!
    Ссылка
    Володимир Власюк
    online
      Володимир Власюк, 06.09.2019 03:41
    +3
    У Серени получалось все, у Еліни нічого. На жаль.
    Ссылка
    Tospokitos
    online
    Tospokitos, 06.09.2019 03:38
    +3
    Кто бы соперником в финале не был, Серена будет победителем . Мощную игру показывает сейчас
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 06.09.2019 03:53
    +2
    Проспав. Мабуть і добре, бо дивитися на такий погром якось не дуже
    Ссылка
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 06.09.2019 03:43
    +2
    Как бы я не относился к этой ЖЕНШЧЫНЕ,но вынужден признать,что в данное время, Эля по всем показателям и рядом не стоит с ней.Даже в скорости проигрывает,не смотря на габариты. Но тем не менее турнир можно занести Эле в плюс.Удачи в следующих!
    Ссылка
    BRITANEC
      BRITANEC, 06.09.2019 04:23
    +1
    Да уж, это тупо монстр. Есть просто легенды типа Граф, Дэвенпорт, Навратилова, Хингис... А есть реальный монстр, который в 38 лет будучи так, немножко куском сала, (не в обиду персонал фанам) просто летает по корту. А в соперницы хоть и из топ 5 пропадает подача, которая шла прекрасно на этом турнире, перестают работать ноги, Элина тупо тянулась за каждым вторым мячом. Жесткости в ударах также практически не было, а без этого на матч с такой Сереной можно вообще не выходить. И вообще она начинает ей тупо накидывать балоны, которые этот полу штемп элементарно забивает... Даже не вижу смысла критиковать Свитолину, все выше написано просто факты. Этот сук робот в таком состоянии на домашнем шлеме разорвал бы любого. Да, она может валять дурака если не достаточно мотивированна, нет реального раздражителя. Как это было к примеру в матче с Макналли. Она их воспринимает как питбуль таксу. Но как только видит норм соперника, ту же Шарапову или сейчас Свитолину, все. Публичное изнасилование в интенсивно - агрессивном стиле... Завершала бы уже карьеру, что ли... Ну реально подкумарило смотреть на эту битву людей с гуманоидом. Эльке хотелось бы сказать отдельное спасибо за очень неплохой теннис на этом шлеме. Пожелаем в следующем году ворваться наконец в финалы и победить там. Пора...
    Ссылка
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 06.09.2019 04:18
    +1
    Спасибі Елі за турнір
    Ссылка
    victordan
      victordan, 06.09.2019 03:53
    +1
    Lazio, 06.09.2019 03:49
    Чуєш, у тебе як би в кишені уже було 500000₴, ти б сильно напрягався..?? 😁😁😁
    Як не напряшатимь на еону був майже мільйон. Ти про що говориш?
    Ссылка
    victordan
      victordan, 06.09.2019 03:36
    +1
    Гра була програна , ще до початку гри. Психологія це перше, а друге різні по рівню гри .
    Ссылка
    Кирилл Бондаренко
    Кирилл Бондаренко, 06.09.2019 04:53
    0
    Что тут говорить,монстр.
    Да еще,как то замялся скандал с допингом,а такому монстру,да еще под допингом,можно и до полтинника,шлемы рвать.
    Ссылка
    palpal
    online
    palpal, 06.09.2019 04:50
    0
    Clyde С., 06.09.2019 03:36
    А теніс тут до чого?
    Остальное долго и малоэффективно по всей видимости объяснять, но 12-го поздравьте все-таки, 25 цифра красивая. И если не поняли кого – то … только никому-никому… Свитолину
    Ссылка
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