US Open. Серена остановила Свитолину в полуфинале

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) не сумела выйти в финал открытого чемпионата США по теннису.

В матче 1/2 финала 24-летняя украинка проиграла шестикратной победительнице турнира американке Серене Уильямс (№8 WTA).

US Open. Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) – Серена Уильямс (США) – 3:6, 1:6

Начало первого сета вселяло кое-какую надежду. На первой подаче американки Свитолина заработала сначала двойной брейкпоинт, а потом еще один обычный, но играла не совсем убедительно и не смогла повести в счете. Более того, на своей подаче Элине не удержала счет 40:0 и в затяжном гейме все-таки победила Серена.

С таким преимуществом на старте ожидать позитивного результата против Уильямс-младшей не приходилось. Серена сразу же поймала свой ритм, и в некоторых моментах показывала невероятный уровень игры. Свитолина пыталась растягивать оппонентку по корту, больше нагружать бэкхенд, использовала резанные удары, но у оппоненти были ответы на все. Несколько невынужденных ошибок у американки конечно же было, но на фоне ее тотальной доминации в розыгрышах погоды они не делали.

После брейка Свитолиной удавалось забирать свои подачи, но на приеме Серена дала ей ровно один тройной шанс в пятом гейме. После того, как Элине не удалось им воспользоваться, результат партии был предрешен.

Второй сет оказался намного хуже. Американка уже не теряла темп, прекрасно двигалась по корту (хотя до матча многие в этом сомневались) и в итоге это психологически надломило Свитолину. Она уже не могла сражаться на равных даже на своей подаче, больше ошибалась и проигрывала очко за очком. В сете было 2 показательных розыгрыша, когда Серена переиграла Элину в ее же игру, выдав невероятную работу ногами. Один раз она отбилась от мощнейшей атаки из нескольких ударов по разных углах, а второй – вытащила довольно неплохой дроп-шот. Публика ликовала, победа Серены становилась неизбежной.

Сегодня легенда играла как в лучшие свои годы, шансов у Свитолиной банально не было. Стоит отметить, что Уильямс-младшая теперь сравнялась по количеству побед на US Open (101) с легендарной Крис Эверт, которая комментировала матч для ESPN.

В любом случае, нужно поблагодарить Элину за потрясающий турнир. Она провела его великолепно, перспектива ее прогресса видна невооруженным глазом. Серена не вечна, играть на таком уровне долго она не сможет, возможно даже закончит после еще двух выигранных Шлемов. А бороться с другими теннисистками за самые серьезные трофеи Элине будет намного легче.

Напоминаем, что с понедельника Свитолина повторит личное достижение в рейтинге WTA (третье место). В Чемпионской гонке украинка будет десятой, вся борьба там еще впереди, но шансы с такой игрой точно будут. Главное, не усомниться после такого матча в своих силах.

В финале Уильямс-младшая сыграет против Бьянки Андрееску (№15 WTA) или Белинды Бенчич (№12 WTA).