Рейтинг ATP. Надаль подбирается к Джоковичу, Медведев обновил рекорд

После победы Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате США испанец приблизился к Новаку Джоковичу на расстояние в 640 очков. Такого не было уже очень давно, один турнир может поменять лидера мирового рейтинга.

Россиянин Даниил Медведев, который сыграл против Рафы в финале, обновил личный рекорд и теперь будет занимать четвертое место. Еще одно изменение в первой десятке – рокировка Стефаноса Циципаса и Кеи Нисикори.

Стоит отметить огромные прыжки полуфиналистов US Open Маттео Берреттини и Григора Димитрова. Итальянец поднялся на 12 позиций, расположившись на 13-м месте в мировой классификации, а болгарин добавил сразу 53 строчки (25-е место).

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то никто из них не играл в основной сетке американского мейджора, но это не помешало параллельно выступать на менее значимых турнирах. В первую очередь, нужно отметить прогресс Ильи Марченко. Он неплохо играл в последнее время, но с последнего матча снялся из-за травмы

Украинцы в топ-750 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Медведев обошел Тима и, как и «большая тройка», обеспечил себе место на Итоговом турнире ATP. Остальные четыре места пока вакантны, шансы есть у многих теннисистов.

Чемпионская гонка ATP