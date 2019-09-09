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Рейтинг ATP. Надаль подбирается к Джоковичу, Медведев обновил рекорд

В первой десятке состоялись всего два изменения после US Open

  • 09.09.2019 09:35
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Рейтинг ATP. Надаль подбирается к Джоковичу, Медведев обновил рекорд
© US Open. Рафаэль Надаль
После победы Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате США испанец приблизился к Новаку Джоковичу на расстояние в 640 очков. Такого не было уже очень давно, один турнир может поменять лидера мирового рейтинга.
 
Россиянин Даниил Медведев, который сыграл против Рафы в финале, обновил личный рекорд и теперь будет занимать четвертое место. Еще одно изменение в первой десятке – рокировка Стефаноса Циципаса и Кеи Нисикори.
 
Стоит отметить огромные прыжки полуфиналистов US Open Маттео Берреттини и Григора Димитрова. Итальянец поднялся на 12 позиций, расположившись на 13-м месте в мировой классификации, а болгарин добавил сразу 53 строчки (25-е место).
 
Топ-10 рейтинга ATP
 
 
Что касается украинцев, то никто из них не играл в основной сетке американского мейджора, но это не помешало параллельно выступать на менее значимых турнирах. В первую очередь, нужно отметить прогресс Ильи Марченко. Он неплохо играл в последнее время, но с последнего матча снялся из-за травмы.
 
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP
 
 
В Чемпионской гонке Медведев обошел Тима и, как и «большая тройка», обеспечил себе место на Итоговом турнире ATP. Остальные четыре места пока вакантны, шансы есть у многих теннисистов.  
 
Чемпионская гонка ATP
 
 
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Источник — Sport.ua

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