Надаль дожал Медведева в пятисетовом матче и выиграл US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем US Open-2019. В финальном противостоянии Рафа в пятисетовом матче одолел Даниила Медведева. Россиянин продемонстрировал характер и после двух проигранных партий сумел сравнять счет. Но решающий сет остался за более опытным испанским теннисистом.
Даниил Медведев – Рафаэль Надаль – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6
Надаль выиграл свой 19-й титул на турнирах Grand Slam (у Федерера - 20, у Джоковича - 16), для Медведева это был первый финал ТБШ.
С новой недели россиянин поднимется на четвертое место в мировой классификации, установив новый личный рекорд. Рафа сократит отставание от Новака Джоковича до 640 очков, но останется вторым.
В чемпионской гонке Надаль увеличит отрыв от второго места почти до 2 тысяч очков. Отметим также, что «большая тройка» и Медведев уже обеспечили себе участие на Итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне.
Источник — Sport.ua
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