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Надаль дожал Медведева в пятисетовом матче и выиграл US Open

Испанец выиграл 19-й титул на турнирах Grand Slam

  • 09.09.2019 04:21
  • 434 просмотра
  • 1 комментарий
Надаль дожал Медведева в пятисетовом матче и выиграл US Open
© twitter.com/usopen. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем US Open-2019. В финальном противостоянии Рафа в пятисетовом матче одолел Даниила Медведева. Россиянин продемонстрировал характер и после двух проигранных партий сумел сравнять счет. Но решающий сет остался за более опытным испанским теннисистом.

Даниил Медведев – Рафаэль Надаль – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6

Надаль выиграл свой 19-й титул на турнирах Grand Slam (у Федерера - 20, у Джоковича - 16), для Медведева это был первый финал ТБШ.

С новой недели россиянин поднимется на четвертое место в мировой классификации, установив новый личный рекорд. Рафа сократит отставание от Новака Джоковича до 640 очков, но останется вторым.

В чемпионской гонке Надаль увеличит отрыв от второго места почти до 2 тысяч очков. Отметим также, что «большая тройка» и Медведев уже обеспечили себе участие на Итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне.
 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    totake
      totake, 09.09.2019 04:37
    0
    досвід взяв своє, Надаль - легенда. Медведєву зовсім трохи не хватило. Дивно, але я навіть вболівав за Медведєва, напевно через його врівноваженість та спокій
    Ссылка
    totake
      totake, 09.09.2019 04:37
    0
    досвід взяв своє, Надаль - легенда. Медведєву зовсім трохи не хватило. Дивно, але я навіть вболівав за Медведєва, напевно через його врівноваженість та спокій
    Ссылка
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