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Кассис. Марченко снялся с матча из-за травмы

Украинский теннисист прекратил борьбу на турнире

  • 05.09.2019 14:53
  • 168 просмотров
  • 1 комментарий
Кассис. Марченко снялся с матча из-за травмы
© ATP. Илья Марченко

Сегодня Илья Марченко в третьем раунде хардового Челленджера в Кассисе (Франция) встречался с Дуди Селой из Израиля.

Украинский теннисист снялся с матча во втором сете из-за травмы, проиграв первый на тай-брейке.

3-й раунд

Илья Марченко (Украина) – Дуди Села (Израиль, 11) – 6:7 (7), 0:4

Напомним, Марченко вошел в состав сборной Украины, которая 14-15 сентября проведет матч Кубка Дэвиса против Венгрии.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.09.2019 15:14
    0
    Тільки цього не вистачало перед Угорщиною. Навіть з Іллею шанси на грунті були мінімальними. Чи встигне він відновитися?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.09.2019 15:14
    0
    Тільки цього не вистачало перед Угорщиною. Навіть з Іллею шанси на грунті були мінімальними. Чи встигне він відновитися?
    Ссылка
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