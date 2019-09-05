Кассис. Марченко снялся с матча из-за травмы

Сегодня Илья Марченко в третьем раунде хардового Челленджера в Кассисе (Франция) встречался с Дуди Селой из Израиля.
Украинский теннисист снялся с матча во втором сете из-за травмы, проиграв первый на тай-брейке.
3-й раунд
Илья Марченко (Украина) – Дуди Села (Израиль, 11) – 6:7 (7), 0:4
Напомним, Марченко вошел в состав сборной Украины, которая 14-15 сентября проведет матч Кубка Дэвиса против Венгрии.
Источник — Sport.ua
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