Кубок Дэвиса. Украина огласила состав на матч с Венгрией

Стал известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против сборной Венгрии.
Игроки: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Эрик Ваншельбойм.
Капитан: Андрей Медведев.
Отметим, что матчевая встреча Первой Мировой группы евро-африканской зоны состоится 14-15 сентября в Будапеште.
Жеребьевка пройдет 13 сентября. В первый игровой день (суббота) состоятся матчи лидера хозяев против второго номера гостей и наоборот. Во второй день - парная встреча и две одиночные (между лидерами сборных и между вторыми номерами).
Если Украина обыграет Венгрию, то в марте 2020-го будет играть в квалификации Мирового финала. В случае поражения - в том же марте будет выступать в плей-офф Первой Мировой группы.
Источник — Федерация тенниса Украины
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