Кубок Дэвиса. Украина огласила состав на матч с Венгрией

Стал известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против сборной Венгрии.

Игроки: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Эрик Ваншельбойм.

Капитан: Андрей Медведев.

Отметим, что матчевая встреча Первой Мировой группы евро-африканской зоны состоится 14-15 сентября в Будапеште.

Жеребьевка пройдет 13 сентября. В первый игровой день (суббота) состоятся матчи лидера хозяев против второго номера гостей и наоборот. Во второй день - парная встреча и две одиночные (между лидерами сборных и между вторыми номерами).

Если Украина обыграет Венгрию, то в марте 2020-го будет играть в квалификации Мирового финала. В случае поражения - в том же марте будет выступать в плей-офф Первой Мировой группы.