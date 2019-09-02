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Кубок Дэвиса. Украина огласила состав на матч с Венгрией

В составе мужской национальной команды дебютирует Эрик Ваншельбойм

  • 02.09.2019 21:10
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Кубок Дэвиса. Украина огласила состав на матч с Венгрией
© ФТУ
Стал известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против сборной Венгрии.
 
Игроки: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Эрик Ваншельбойм.
 
Капитан: Андрей Медведев.
 
Отметим, что матчевая встреча Первой Мировой группы евро-африканской зоны состоится 14-15 сентября в Будапеште.
 
Жеребьевка пройдет 13 сентября. В первый игровой день (суббота) состоятся матчи лидера хозяев против второго номера гостей и наоборот. Во второй день - парная встреча и две одиночные (между лидерами сборных и между вторыми номерами).
 
Если Украина обыграет Венгрию, то в марте 2020-го будет играть в квалификации Мирового финала. В случае поражения - в том же марте будет выступать в плей-офф Первой Мировой группы.
 

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Источник — Федерация тенниса Украины

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