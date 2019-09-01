Дарья Снигур выиграла свой третий турнир ITF в сезоне

Для победы в решающем матче над второй ракеткой турнира Майей Лумсден украинской теннисистке, посеянной под третьим номером, понадобилось 58 минут - 6:1, 6:4. Во втором сете Снигур проигрывала со счётом 2:4, после чего выиграла четыре гейма кряду.
Путь к победе:
R32: Ноэли Лонги Нсимба (Канада, Q) 6:1, 6:1
R16: Шавит Кимхи (Израиль, WC) 3:6, 6:1, 6:2
QF: Лина Глушко (Израиль) 6:3, 6:1
SF: Виктория Мунтян (Франция) 6:3, 6:2
FR: Майя Лумсден (Великобритания, 2) 6:1, 6:4
Данный титул стал для Дарьи четвёртым на профессиональном уровне и третьим в этом году: в марте она выиграла 15-тысячник в Египте, а в апреле победила на 25-тысячнике в Японии.
За победу в Кирьят-Шмоне 17-летняя киевлянка заработала 50 очков в зачёт рейтинга WTA, которые помогут ей подняться в середину четвёртой сотни и установить личный рекорд.
Напомним, Дарья в июле выиграла юниорский Уимблдон.
Источник — Большой теннис Украины
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Я от думаю,дивлячись на приклад Андреєску: а може не треба форсувати. Може Дар’я в наступному сезоні ще по ІТФ покрутиться, а вже потім до бою.
Я от думаю,дивлячись на приклад Андреєску: а може не треба форсувати. Може Дар’я в наступному сезоні ще по ІТФ покрутиться, а вже потім до бою.
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