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Дарья Снигур выиграла свой третий турнир ITF в сезоне

Украинка победила на турнире ITF W25 в Израиле

  • 01.09.2019 12:52
  • 1165 просмотров
  • 3 комментария
Дарья Снигур выиграла свой третий турнир ITF в сезоне
© БТУ. Дарья Снигур
Для победы в решающем матче над второй ракеткой турнира Майей Лумсден украинской теннисистке, посеянной под третьим номером, понадобилось 58 минут - 6:1, 6:4. Во втором сете Снигур проигрывала со счётом 2:4, после чего выиграла четыре гейма кряду.
 
Путь к победе:
R32: Ноэли Лонги Нсимба (Канада, Q) 6:1, 6:1
R16: Шавит Кимхи (Израиль, WC) 3:6, 6:1, 6:2
QF: Лина Глушко (Израиль) 6:3, 6:1
SF: Виктория Мунтян (Франция) 6:3, 6:2
FR: Майя Лумсден (Великобритания, 2) 6:1, 6:4
 
Данный титул стал для Дарьи четвёртым на профессиональном уровне и третьим в этом году: в марте она выиграла 15-тысячник в Египте, а в апреле победила на 25-тысячнике в Японии.
 
За победу в Кирьят-Шмоне 17-летняя киевлянка заработала 50 очков в зачёт рейтинга WTA, которые помогут ей подняться в середину четвёртой сотни и установить личный рекорд.
 
Напомним, Дарья в июле выиграла юниорский Уимблдон.
 

 

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Sashamar
    Sashamar, 01.09.2019 13:51
    0
    Наразі вона 322. Сайт live-wta чомусь ще не показав результат, але як там додати до її 138 очок перед фіналом ще 20 із 158-ма так воно і буде. До речі, суперниця була десь на сто місць вище.
    Я от думаю,дивлячись на приклад Андреєску: а може не треба форсувати. Може Дар’я в наступному сезоні ще по ІТФ покрутиться, а вже потім до бою.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 01.09.2019 13:21
    +1
    Даша молодчинка! Не дуже майстерним суперницям важко знайти протидію її не схожому на інших стилю гри. Тепер вона підніметься ближче до початку четвертої сотні. Бажаю подальшого прогресу.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 01.09.2019 13:00
    +3
    Молодец, большая умница!
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 01.09.2019 13:00
    +3
    Молодец, большая умница!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 01.09.2019 13:21
    +1
    Даша молодчинка! Не дуже майстерним суперницям важко знайти протидію її не схожому на інших стилю гри. Тепер вона підніметься ближче до початку четвертої сотні. Бажаю подальшого прогресу.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 01.09.2019 13:51
    0
    Наразі вона 322. Сайт live-wta чомусь ще не показав результат, але як там додати до її 138 очок перед фіналом ще 20 із 158-ма так воно і буде. До речі, суперниця була десь на сто місць вище.
    Я от думаю,дивлячись на приклад Андреєску: а може не треба форсувати. Може Дар’я в наступному сезоні ще по ІТФ покрутиться, а вже потім до бою.
    Ссылка
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