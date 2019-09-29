Украинка Чернышева выиграла парный титул в чешском Брно

19:46 — AdvocatusDei

Вася, то же, что и ты делаешь на Шахтера

19:45 — AdvocatusDei

И у кого у вас!? У кучки дебилов с твоего класса!?

19:45 — MetalKH

Что ты вообще тут забыл? ты же болеешь за колорадов и разные арендуполи?

19:44 — AdvocatusDei

Твоя принципиальная позиция не нажимать кнопку «цитировать»!?

19:44 — Al Zolo

позорный слив-похожий на матчи Мариуполя с Шахтером

19:44 — AdvocatusDei

Человек, вешающий «ярлыки» - тупой, неполноценный человек, с явными комплексами ... ну , такой ка...

19:43 — grifon

тобі єнотоподібний