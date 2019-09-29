Украинка Чернышева выиграла парный титул в чешском Брно

Украинская теннисистка Марина Чернышева выиграла парный разряд турнира ITF в чешском Брно с призовым фондом $25 тысяч. Она выступала в паре с теннисисткой из Словакии Шанталь Шкамловой. Дуэт был посеян под третьим номером.
В финале Чернышева и Шкамлова обыграли польско-словацкую пару Анну Хертель и Вивьен Юхасову.
ITF. Брно (Чехия)
Женщины. Парный разряд. Финал
Марина Чернышева (Украина) / Шанталь Шкамлова (Словакия) [3] – Анна Хертель (Польша) / Вивьен Юхасова (Словакия) – 6:7 (4:7), 6:4, [10:4]
Напомним, что в начале сентября Марина Чернышева выиграла одиночный разряд турнира ITF в хорватском Загребе.
Источник — Sport.ua
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