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Элина Свитолина – Йоханна Конта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open

  • 03.09.2019 11:05
  • 750 просмотров
  • 2 комментария
Элина Свитолина – Йоханна Конта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Во вторник, третьего августа, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) поборется за выход в полуфинал открытого чемпионата США по теннису.
 
24-летняя украинка сыграет против британки Йоханны Конты (№16 WTA). Поединок 1/4 финала состоится первым запуском дневной сессии на корте имени Артура Эша. Время начала поединка – 19:00 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Свитолина       Конта
1-й круг  Осигве (6-1 7-5) №109 WTA     Касаткина (6-1 4-6 6-2) №42 WTA
2-й круг  В. Уильямс (6-4 6-4) №52 WTA   Гаспарян (6-1 6-0) №61 WTA
3-й круг  Ястремская  (6-2 6-0) №32 WTA  Шуай (6-2 6-3) №34 WTA
4-й круг  Киз (7-5 6-4) №9 WTA  Плишкова (6-7 6-3 7-5) №3 WTA
 
Ранее девушки встречались четыре раза, побеждала только украинка. Все матчы были сыграны на харде.
 
В 1/2 финала победительница поединка сыграет против Серены Уильямс (№8 WTA) или Ван Цян (№18 WTA).
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    aleksanddr2018
      aleksanddr2018, 03.09.2019 11:27
    0
    Как же нужна эта победа! Как тактически так и стратегически! Удачи в сегодняшнем матче! Держим кулочки всей страной!
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 03.09.2019 11:13
    0
    О! Круто. Будем смотреть и болеть за Элиночку
    Ссылка
    aleksanddr2018
      aleksanddr2018, 03.09.2019 11:27
    0
    Как же нужна эта победа! Как тактически так и стратегически! Удачи в сегодняшнем матче! Держим кулочки всей страной!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.09.2019 11:13
    0
    О! Круто. Будем смотреть и болеть за Элиночку
    Ссылка
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