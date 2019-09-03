Элина Свитолина – Йоханна Конта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, третьего августа, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) поборется за выход в полуфинал открытого чемпионата США по теннису.
24-летняя украинка сыграет против британки Йоханны Конты (№16 WTA). Поединок 1/4 финала состоится первым запуском дневной сессии на корте имени Артура Эша. Время начала поединка – 19:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Конта
|1-й круг
|Осигве (6-1 7-5) №109 WTA
|Касаткина (6-1 4-6 6-2) №42 WTA
|2-й круг
|В. Уильямс (6-4 6-4) №52 WTA
|Гаспарян (6-1 6-0) №61 WTA
|3-й круг
|Ястремская (6-2 6-0) №32 WTA
|Шуай (6-2 6-3) №34 WTA
|4-й круг
|Киз (7-5 6-4) №9 WTA
|Плишкова (6-7 6-3 7-5) №3 WTA
Ранее девушки встречались четыре раза, побеждала только украинка. Все матчы были сыграны на харде.
В 1/2 финала победительница поединка сыграет против Серены Уильямс (№8 WTA) или Ван Цян (№18 WTA).
Источник — Sport.ua
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