Элина Свитолина – Йоханна Конта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Я повторю свою основную мысль: Нет смысла на второй матч ждать превращения Михайличенко в Гвардио...

Как же нужна эта победа! Как тактически так и стратегически! Удачи в сегодняшнем матче! Держим ку...

11:26 — Lucky Lucky

Он и в Днепре не бежит...человек перед этим тоже выходил и не забивал, но ты и про уровень не заб...

11:22 — MaxUa

Он хочет сказать, что молодого футболиста должен мотивировать сам уклад жизни. Если ты не из банд...